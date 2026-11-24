Die Short-Positionierung birgt nicht nur Risiken für Aktionäre, sondern auch für die Leerverkäufer selbst. Sollte BMW mit einer überzeugenden Geschäftsentwicklung, besseren Margen oder positiven Nachrichten aus wichtigen Absatzmärkten überraschen, könnte die Nachfrage nach der Aktie steigen. Klassische Leerverkäufer geraten bei steigenden Aktienkursen unter Druck, weil sie ihre Positionen gegebenenfalls zu höheren Kursen schließen müssen. Entscheiden sich mehrere Marktteilnehmer gleichzeitig für entsprechende Eindeckungskäufe, kann dies eine Aufwärtsbewegung verstärken. Dieser Mechanismus wird als Short Squeeze bezeichnet. Die zuletzt ausgewiesenen Netto-Leerverkaufspositionen von insgesamt 2,42 % machen mögliche Eindeckungskäufe grundsätzlich zu einem interessanten Faktor. Allerdings ist die öffentlich sichtbare Short-Exponierung allein kein Beleg für einen bevorstehenden Short Squeeze. Dafür wären unter anderem die Handelsliquidität, das tatsächliche Eindeckungsverhalten und die Verfügbarkeit von Aktien zur Wertpapierleihe entscheidend. Eine kräftige Kurserholung bleibt somit möglich, ist aus den aktuellen Positionsmeldungen aber nicht vorhersehbar.