BMW Aktie +5,26%: Euro Stoxx 50 Gewinner am Mittag nach Sechs-Jahres-Tief - JPMorgan weckt die Autowerte

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:34 2 Min.

Die BMW Aktie springt am Mittag um 5,26% auf 56,06 Euro und führt die Euro Stoxx 50 Gewinner an. Auslöser ist ein positiver Branchenausblick von JPMorgan für 2027 - doch die Zollsorgen bleiben.

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BMW Aktie am Mittag zum Vortag +5,26% Kurs am Mittag (Xetra) 56,06 € Schlusskurs am Vortag (Xetra) 53,26 € Die BMW Aktie gehört am Mittwochmittag zu den klaren Euro Stoxx 50 Gewinnern: Mit einem Plus von 5,26% auf 56,06 Euro setzt sich der Münchner Autobauer an die Spitze des Leitindex. Am Vortag hatte die BMW Aktie bei 53,26 Euro geschlossen. Die Erholung kommt nach einer schwachen Phase, in der die Autowerte zuletzt auf ein Sechs-Jahres-Tief gefallen waren. Kursgewinn Warum die BMW Aktie heute abhebt Treiber des Kurssprungs ist ein Branchenausblick von JPMorgan für 2027. Die US-Bank sieht für die europäischen Autowerte nach der langen Schwächephase wieder Erholungspotenzial. Davon profitieren neben der BMW Aktie auch Mercedes-Benz und Ferrari, die ebenfalls zu den Euro Stoxx 50 Gewinnern zählen. Für Anleger, die auf eine Bodenbildung bei den Autotiteln gesetzt haben, kommt die Studie zur rechten Zeit. Hinzu kommt ein Nachholeffekt: Die Branche stand zuletzt massiv unter Druck, entsprechend groß fällt die Gegenbewegung aus, sobald ein belastbarer Auslöser auftaucht. Die BMW Aktie reagiert dabei überdurchschnittlich stark - auch weil die Bewertung nach dem Rückschlag vielen Marktteilnehmern als ambitioniert niedrig gilt. Marktumfeld Gegenwind aus Zöllen und schwacher Technologie Der Rückenwind für die Autowerte steht vor einem unruhigen Hintergrund. Der DAX hatte am Dienstag 1,26% auf 25.017,81 Punkte verloren, die BMW Aktie gab dabei 0,4% nach. Belastend wirkten zum einen die Schwäche der Technologiewerte und zum anderen neue Handelsrisiken: Die USA prüfen Berichten zufolge mögliche Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern, darunter die EU und China. Zusätzlich gibt es in der EU Überlegungen, Importe chinesischer Hybridfahrzeuge zu beschränken. Was gegen eine nachhaltige Erholung spricht Neue US-Zölle würden die exportstarken deutschen Autobauer unmittelbar treffen.

Die Schwäche im Technologiesektor belastet die Stimmung am Gesamtmarkt weiter.

Ein einzelner Branchenausblick ersetzt keine verbesserten Absatz- und Margenzahlen. Einordnung Was Anleger jetzt beachten sollten Der Kurssprung der BMW Aktie ist zunächst eine Stimmungswende nach einem Tiefpunkt, noch keine fundamentale Trendumkehr. Entscheidend wird, ob der Branchenausblick von JPMorgan durch belastbare Daten gestützt wird und ob sich die Zollthematik entschärft. Bis dahin dürfte die Aktie als einer der Euro Stoxx 50 Gewinner anfällig für Schwankungen bleiben.

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