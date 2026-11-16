Hohe Dividende, schwächere Deckung: KBW-Analyst Paul Johnson bleibt bei „Market Perform“ für die Aktie von Blue Owl Technology Finance und senkt das Kursziel von 12 auf 11,50 US-Dollar. Zum Kurs von 9,54 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 21 Prozent. Die Gesellschaft vergibt als Business Development Company (BDC) Kredite an Technologieunternehmen.
Blue-Owl-Technology-Finance-Aktie: KBW-Analyst Paul Johnson bleibt bei „Market Perform“ – Kursziel sinkt auf 11,50 Dollar
KBW-Analyst Paul Johnson bleibt bei „Market Perform“ für die Aktie von Blue Owl Technology Finance und senkt das Kursziel von 12 auf 11,50 US-Dollar. Zum Kurs von 9,54 US-Dollar sind das rund 21 Prozent Potenzial. Der Technologie-Kreditgeber verdient seine Dividende derzeit nicht vollständig.
Steckbrief
- Unternehmen
- Blue Owl Technology Finance Corp.
- Handelssymbol
- OTF (NYSE)
- Analyst
- Paul Johnson
- Bank
- KBW
- Rating
- Market Perform (bestätigt)
- Kursziel
- 11,50 US-Dollar (zuvor 12 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
KBW zur Blue-Owl-Technology-Finance-Aktie
Dividende über dem Ertrag – Johnson bleibt neutral
Paul Johnson nimmt sein Kursziel leicht zurück und bleibt bei seiner neutralen Haltung.
Die Aktie notiert deutlich unter dem Nettoinventarwert von 16,62 US-Dollar je Aktie. Das spiegelt die Sorgen vieler Anleger um Privatkredite wider.
Die Aktienanalyse von KBW sieht vor diesem Hintergrund keinen Anlass für eine Kaufempfehlung.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von KBW-Analyst Paul Johnson zu lesen ist:
Ertrag unter Dividende
Der bereinigte Nettoinvestitionsertrag lag im dritten Quartal bei 0,29 US-Dollar je Aktie, die reguläre Quartalsdividende beträgt 0,35 US-Dollar.
Mehr Problemkredite
Der Anteil notleidender Kredite stieg zum Marktwert von 0,1 auf 1,1 Prozent des Portfolios.
Höherer Inventarwert
Der Nettoinventarwert je Aktie stieg leicht auf 16,62 US-Dollar.
Aktienrückkäufe
OTF kaufte im Quartal eigene Aktien für 55 Millionen US-Dollar zurück.
Abschlag als Chance oder Warnsignal
Der hohe Abschlag zum Inventarwert macht Rückkäufe attraktiv und steigert den Wert je Aktie. Gleichzeitig zeigt er das Misstrauen des Marktes gegenüber den Bewertungen im Privatkreditgeschäft.
Entscheidend wird, ob die Erträge wieder steigen oder die Dividende angepasst werden muss.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (KBW), Analyst Paul Johnson. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Market Perform“ und das Kursziel von 11,50 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.kbw.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF): Halten, Kursziel 11,50 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Paul Johnson, Aktienanalyst, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (KBW) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:15 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:15 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Paul Johnson, Aktienanalyst, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (KBW).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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