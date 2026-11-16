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Blue-Owl-Technology-Finance-Aktie: KBW-Analyst Paul Johnson bleibt bei „Market Perform“ – Kursziel sinkt auf 11,50 Dollar

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

KBW-Analyst Paul Johnson bleibt bei „Market Perform“ für die Aktie von Blue Owl Technology Finance und senkt das Kursziel von 12 auf 11,50 US-Dollar. Zum Kurs von 9,54 US-Dollar sind das rund 21 Prozent Potenzial. Der Technologie-Kreditgeber verdient seine Dividende derzeit nicht vollständig.

Blue-Owl-Technology-Finance-Aktie: KBW-Analyst Paul Johnson bleibt bei „Market Perform“ – Kursziel sinkt auf 11,50 Dollar
Bild: https://www.pexels.com/de-de/foto/digitale-borsencharts-auf-mehreren-bildschirmen-38412413/
Rating KBW (bestätigt)
Market Perform
Kursziel (zuvor 12 $)
11,50 $
Kurs 16.11.2026
9,54 $
Abstand zum Kursziel
+20,5 %

Steckbrief

Unternehmen
Blue Owl Technology Finance Corp.
Handelssymbol
OTF (NYSE)
Analyst
Paul Johnson
Bank
KBW
Rating
Market Perform (bestätigt)
Kursziel
11,50 US-Dollar (zuvor 12 US-Dollar)

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Hohe Dividende, schwächere Deckung: KBW-Analyst Paul Johnson bleibt bei „Market Perform“ für die Aktie von Blue Owl Technology Finance und senkt das Kursziel von 12 auf 11,50 US-Dollar. Zum Kurs von 9,54 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 21 Prozent. Die Gesellschaft vergibt als Business Development Company (BDC) Kredite an Technologieunternehmen.

KBW zur Blue-Owl-Technology-Finance-Aktie

Dividende über dem Ertrag – Johnson bleibt neutral

Paul Johnson nimmt sein Kursziel leicht zurück und bleibt bei seiner neutralen Haltung.

Die Aktie notiert deutlich unter dem Nettoinventarwert von 16,62 US-Dollar je Aktie. Das spiegelt die Sorgen vieler Anleger um Privatkredite wider.

Die Aktienanalyse von KBW sieht vor diesem Hintergrund keinen Anlass für eine Kaufempfehlung.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von KBW-Analyst Paul Johnson zu lesen ist:

  1. Ertrag unter Dividende

    Der bereinigte Nettoinvestitionsertrag lag im dritten Quartal bei 0,29 US-Dollar je Aktie, die reguläre Quartalsdividende beträgt 0,35 US-Dollar.

  2. Mehr Problemkredite

    Der Anteil notleidender Kredite stieg zum Marktwert von 0,1 auf 1,1 Prozent des Portfolios.

  3. Höherer Inventarwert

    Der Nettoinventarwert je Aktie stieg leicht auf 16,62 US-Dollar.

  4. Aktienrückkäufe

    OTF kaufte im Quartal eigene Aktien für 55 Millionen US-Dollar zurück.

Abschlag als Chance oder Warnsignal

Der hohe Abschlag zum Inventarwert macht Rückkäufe attraktiv und steigert den Wert je Aktie. Gleichzeitig zeigt er das Misstrauen des Marktes gegenüber den Bewertungen im Privatkreditgeschäft.

Entscheidend wird, ob die Erträge wieder steigen oder die Dividende angepasst werden muss.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (KBW), Analyst Paul Johnson. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Market Perform“ und das Kursziel von 11,50 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.kbw.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF): Halten, Kursziel 11,50 USD.

Quelle
Empfehlung von Paul Johnson, Aktienanalyst, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (KBW) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:15 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:15 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Paul Johnson, Aktienanalyst, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (KBW).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.