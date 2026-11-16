Aktiencheck.de
Registrieren
Analysen
OTFaktienneutralFinanzenBlue Owl Technology FinanceOTFKBWPaul JohnsonBDCPrivate CreditSoftware-KrediteAnalysten-RatingKurszielDividende

Blue-Owl-Technology-Finance-Aktie: KBW-Analyst Paul Johnson bleibt bei „Market Perform“ – Kursziel sinkt auf 11,50 Dollar

aktiencheck.de Redaktion3 Min.

KBW-Analyst Paul Johnson senkt das Kursziel für die Blue-Owl-Technology-Finance-Aktie von 12 auf 11,50 US-Dollar und bleibt bei „Market Perform“. Zum Schlusskurs von 9,52 US-Dollar sind das rund 21 Prozent Potenzial. Die Aktie notiert weit unter dem Inventarwert von 16,62 US-Dollar.

Hände an einem Laptop auf weißem Schreibtisch, darüber Aktiencheck-Logo, Titel zur KBW-Einstufung und Kennzahlen Market Perform, 11,50 Dollar, 9,52 Dollar
Bild: Foto: Tyler Franta / Unsplash (Medium 3175); Grafik: aktiencheck.de
Rating KBW (bestätigt)
Market Perform
Kursziel (zuvor 12 $)
11,50 $
Schlusskurs 13.11.2026
9,52 $
Inventarwert je Aktie Ende Q3
16,62 $

Steckbrief

Unternehmen
Blue Owl Technology Finance Corp.
Handelssymbol
OTF (NYSE)
Analyst
Paul Johnson
Bank
KBW
Rating
Market Perform (bestätigt)
Kursziel
11,50 US-Dollar (zuvor 12 US-Dollar)

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Leichter Dämpfer von KBW: Analyst Paul Johnson senkt das Kursziel für die Blue-Owl-Technology-Finance-Aktie von 12 auf 11,50 US-Dollar und bleibt bei „Market Perform“. Zum Schlusskurs von 9,52 US-Dollar vom Freitag bleibt rechnerisch ein Potenzial von rund 21 Prozent. Der auf Software- und Technologiekredite spezialisierte Kreditgeber steht damit weiter im Spannungsfeld zwischen hoher Dividende und Skepsis gegenüber Tech-Krediten.

KBW zur Blue-Owl-Technology-Finance-Aktie

Kleine Kurszielsenkung – KBW bleibt neutral

Paul Johnson führt die Blue-Owl-Technology-Finance-Aktie seit Monaten mit „Market Perform“ und einem Kursziel um 12 US-Dollar. Nun nimmt er es leicht zurück.

Andere Häuser sind ähnlich vorsichtig: Die Bank of America kürzte ihr Ziel zuletzt auf 11 US-Dollar und bleibt neutral, Wells Fargo senkte von 12 auf 11 US-Dollar, hält aber „Overweight“. Clear Street stufte die Aktie dagegen wegen der Bewertung auf „Buy“ hoch. Die Aktienanalyse von KBW liegt mit 11,50 US-Dollar im unteren Mittelfeld.

Die Argumente von Paul Johnson

Aus den Quartalszahlen und der Entwicklung des Sektors ergeben sich die zentralen Punkte für die Einschätzung von KBW-Analyst Paul Johnson:

  1. Erträge leicht rückläufig

    Der bereinigte Nettoanlageertrag sank im dritten Quartal auf 0,29 US-Dollar je Aktie nach 0,30 US-Dollar.

  2. Dividende über den Erträgen

    Die Basisdividende von 0,35 US-Dollar je Quartal liegt über dem laufenden Nettoanlageertrag.

  3. Inventarwert erholt

    Der Inventarwert stieg auf 16,62 US-Dollar je Aktie nach 16,48 US-Dollar, auch dank Rückkäufen.

  4. Tiefer Abschlag

    Mit 9,52 US-Dollar notiert die Aktie bei nur rund 57 Prozent des Inventarwerts.

Rückkäufe stützen, Software-Sorgen bremsen

Blue Owl Technology Finance kaufte im dritten Quartal für 55 Millionen US-Dollar eigene Aktien zurück, was den Inventarwert je Aktie erhöhte. Insgesamt schüttete die Gesellschaft für das Quartal 0,40 US-Dollar je Aktie aus, inklusive einer Sonderdividende von 0,05 US-Dollar aus Anlass des Börsengangs. Alle Sonderdividenden sind inzwischen gezahlt.

Neue Investitionszusagen von 441 Millionen US-Dollar standen Verkäufen und Rückzahlungen von 334 Millionen US-Dollar gegenüber. Das Management verweist auf eine Erholung der Stimmung gegenüber Software- und Technologiewerten.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (KBW, eine Stifel-Gesellschaft), Analyst Paul Johnson. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Market Perform“ und das Kursziel von 11,50 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.kbw.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

War dieser Artikel hilfreich?

Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF): Halten, Kursziel 11,50 USD.

Quelle
Empfehlung von KBW (Analyst Paul Johnson). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 13:08 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 13:08 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: KBW (Analyst Paul Johnson).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.