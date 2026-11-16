Leichter Dämpfer von KBW: Analyst Paul Johnson senkt das Kursziel für die Blue-Owl-Technology-Finance-Aktie von 12 auf 11,50 US-Dollar und bleibt bei „Market Perform“. Zum Schlusskurs von 9,52 US-Dollar vom Freitag bleibt rechnerisch ein Potenzial von rund 21 Prozent. Der auf Software- und Technologiekredite spezialisierte Kreditgeber steht damit weiter im Spannungsfeld zwischen hoher Dividende und Skepsis gegenüber Tech-Krediten.
Blue-Owl-Technology-Finance-Aktie: KBW-Analyst Paul Johnson bleibt bei „Market Perform“ – Kursziel sinkt auf 11,50 Dollar
KBW-Analyst Paul Johnson senkt das Kursziel für die Blue-Owl-Technology-Finance-Aktie von 12 auf 11,50 US-Dollar und bleibt bei „Market Perform“. Zum Schlusskurs von 9,52 US-Dollar sind das rund 21 Prozent Potenzial. Die Aktie notiert weit unter dem Inventarwert von 16,62 US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Blue Owl Technology Finance Corp.
- Handelssymbol
- OTF (NYSE)
- Analyst
- Paul Johnson
- Bank
- KBW
- Rating
- Market Perform (bestätigt)
- Kursziel
- 11,50 US-Dollar (zuvor 12 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
KBW zur Blue-Owl-Technology-Finance-Aktie
Kleine Kurszielsenkung – KBW bleibt neutral
Paul Johnson führt die Blue-Owl-Technology-Finance-Aktie seit Monaten mit „Market Perform“ und einem Kursziel um 12 US-Dollar. Nun nimmt er es leicht zurück.
Andere Häuser sind ähnlich vorsichtig: Die Bank of America kürzte ihr Ziel zuletzt auf 11 US-Dollar und bleibt neutral, Wells Fargo senkte von 12 auf 11 US-Dollar, hält aber „Overweight“. Clear Street stufte die Aktie dagegen wegen der Bewertung auf „Buy“ hoch. Die Aktienanalyse von KBW liegt mit 11,50 US-Dollar im unteren Mittelfeld.
Die Argumente von Paul Johnson
Aus den Quartalszahlen und der Entwicklung des Sektors ergeben sich die zentralen Punkte für die Einschätzung von KBW-Analyst Paul Johnson:
Erträge leicht rückläufig
Der bereinigte Nettoanlageertrag sank im dritten Quartal auf 0,29 US-Dollar je Aktie nach 0,30 US-Dollar.
Dividende über den Erträgen
Die Basisdividende von 0,35 US-Dollar je Quartal liegt über dem laufenden Nettoanlageertrag.
Inventarwert erholt
Der Inventarwert stieg auf 16,62 US-Dollar je Aktie nach 16,48 US-Dollar, auch dank Rückkäufen.
Tiefer Abschlag
Mit 9,52 US-Dollar notiert die Aktie bei nur rund 57 Prozent des Inventarwerts.
Rückkäufe stützen, Software-Sorgen bremsen
Blue Owl Technology Finance kaufte im dritten Quartal für 55 Millionen US-Dollar eigene Aktien zurück, was den Inventarwert je Aktie erhöhte. Insgesamt schüttete die Gesellschaft für das Quartal 0,40 US-Dollar je Aktie aus, inklusive einer Sonderdividende von 0,05 US-Dollar aus Anlass des Börsengangs. Alle Sonderdividenden sind inzwischen gezahlt.
Neue Investitionszusagen von 441 Millionen US-Dollar standen Verkäufen und Rückzahlungen von 334 Millionen US-Dollar gegenüber. Das Management verweist auf eine Erholung der Stimmung gegenüber Software- und Technologiewerten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (KBW, eine Stifel-Gesellschaft), Analyst Paul Johnson. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Market Perform“ und das Kursziel von 11,50 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.kbw.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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- Empfehlung
Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF): Halten, Kursziel 11,50 USD.
- Quelle
- Empfehlung von KBW (Analyst Paul Johnson). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 13:08 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 13:08 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: KBW (Analyst Paul Johnson).
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