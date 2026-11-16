Blue-Owl-Technology-Finance-Aktie: KBW-Analyst Paul Johnson bleibt bei „Market Perform“ – Kursziel sinkt auf 11,50 Dollar

Blue Owl Technology Finance kaufte im dritten Quartal für 55 Millionen US-Dollar eigene Aktien zurück, was den Inventarwert je Aktie erhöhte. Insgesamt schüttete die Gesellschaft für das Quartal 0,40 US-Dollar je Aktie aus, inklusive einer Sonderdividende von 0,05 US-Dollar aus Anlass des Börsengangs. Alle Sonderdividenden sind inzwischen gezahlt.

Neue Investitionszusagen von 441 Millionen US-Dollar standen Verkäufen und Rückzahlungen von 334 Millionen US-Dollar gegenüber. Das Management verweist auf eine Erholung der Stimmung gegenüber Software- und Technologiewerten.