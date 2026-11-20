Die Bloom Energy Aktie (ISIN: US0937121079, FSE: 1ZB, NYSE: BE) hat einen turbulenten Monat hinter sich: Laut 24/7 Wall St. kostete das Papier am 19. November 2026 gegen Mittag New Yorker Zeit 168,15 Dollar, ein Tagesminus von 2 Prozent, rund 25 Prozent weniger als vor einem Monat, aber im Jahr 2026 noch gut 103 Prozent im Plus. Am selben Tag stufte BMO Capital Markets den Brennstoffzellen-Anbieter von Market Perform auf Outperform hoch und senkte zugleich das Kursziel von 260 auf 230 Dollar. Die Bloom Energy Aktienprognose dieses Hauses: Der Rückgang eröffne einen Einstieg, Projekte wie die für Nebius zeigten, dass das Geschäft skalieren kann. Das ist eine Einschätzung Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Schlagzeilen von MarketBeat und TradingView sprechen im Tagesverlauf von einem Kurssprung von 8,8 beziehungsweise 6,6 Prozent nach der Hochstufung; die Artikeltexte konnten nicht geprüft werden.