Block Aktie: 4%-Kursrutsch trifft auf höheres Kursziel – Cash App macht Hoffnung

Die Block-Aktie (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker: XYZ) hat gestern einen deutlichen Rückschlag erlitten: Zum Handelsschluss am 12. November verlor das Papier 3,46 USD beziehungsweise 4,04% auf 82,26 USD. Vorbörslich zeichnet sich heute eine leichte Erholung ab: Um 7:00 Uhr EST notiert die Aktie bei 83,00 USD, ein Plus von 0,74 USD beziehungsweise 0,90%. Einen optimistischen Gegenpol zur jüngsten Kursschwäche liefert die Block-Aktienanalyse von Truist vom 11.11.2026: Das Analystenhaus erhöht sein Kursziel von 89 auf 95 USD und bestätigt das Rating "buy".