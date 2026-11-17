Mizuho habe die Coverage der Aktie der BlackRock Funding Inc. (ISIN: US09290D1019, WKN: A40PW4, Ticker-Symbol: UU2, NYSE-Symbol: BLK) mit einem Rating "outperform" und einem Kursziel von 1.450 USD aufgenommen. Analyst Ryan Coyne zeige sich ausgesprochen optimistisch hinsichtlich der langfristigen Wachstumsperspektiven des weltweit führenden Vermögensverwalters. Mit dem Kursziel von 1.450 USD unterstreiche Analyst Coyne seine Überzeugung, dass BlackRock dank seiner dominierenden Marktposition, der starken iShares-Marke und des dynamischen Wachstums im Privatmarktgeschäft langfristig zu den attraktivsten Unternehmen der globalen Vermögensverwaltungsbranche gehöre, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 16.11.2026)