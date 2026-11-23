Selten lagen Konsumlaune und Börsenstimmung so weit auseinander: Die Händler rechnen mit dem stärksten Black Friday aller Zeiten, die Wall Street hat dagegen gerade die schlechteste Woche seit April 2025 hinter sich. Für Anleger heißt das: Die Auswirkungen des Shopping-Wochenendes auf Märkte, Börsen und Indizes dürften diesmal kleiner ausfallen als die von Zinsen und KI-Stimmung. Im Fokus stehen Walmart, Amazon und Zalando.
Black Friday 2026: Rekordprognosen treffen auf Börsenbeben - Walmart, Amazon und Zalando im Check
Der HDE erwartet am Black Friday und Cyber Monday 6,2 Mrd. € Umsatz, Adobe 12,9 Mrd. $ allein am Black Friday in den USA. Doch die Wall Street kommt aus der schlechtesten Woche seit April 2025, und die Fed steuert auf eine Zinserhöhung zu. Was das für Walmart, Amazon und Zalando bedeutet.
Der Black Friday fällt 2026 auf den 27. November, der Cyber Monday auf den 30. November. Der Handelsverband HDE rechnet laut seiner Prognose vom 16.11.2026 für beide Tage zusammen mit 6,2 Mrd. € Umsatz in Deutschland. Das wären knapp 6% mehr als die 5,8 Mrd. € des Vorjahres, die damals erstmals unter den Erwartungen lagen. In den USA erwartet Adobe für die gesamte Online-Saison vom 1.11. bis 31.12. einen Umsatz von 275,1 Mrd. $ (+6,7%). Die Daten stammen aus Umfragen und Modellen, nicht aus gemessenen Umsätzen, und Adobes Prognose entstand im September, also vor dem Kursrutsch an den Börsen.
Konsum
Rekordprognosen für Black Friday: Die Kunden sind in Kauflaune
Black Friday und Cyber Monday setzen in dem für den Einzelhandel so wichtigen Weihnachtsgeschäft wieder spürbare Impulse.
Laut der IFH-Umfrage unter rund 1.000 Onlineshoppern im Oktober 2026 wollen 51% am Black Friday nach Angeboten suchen (Vorjahr: 48%). Rund 1,9 Mrd. € der erwarteten 6,2 Mrd. € sollen auf Weihnachtseinkäufe entfallen. Für das gesamte Weihnachtsgeschäft erwartet der HDE ein Plus von 2%, im Online-Handel von 4,1%.
USA: Adobe-Prognose für Online-Umsätze an den Aktionstagen
Mrd. $
- Prognose von Adobe vom 28.09.2026
Quelle: Adobe, Prognose für die Saison 2026
Daten als Tabelle
|Tag
|Umsatz
|Thanksgiving (26.11.)
|6,9
|Black Friday (27.11.)
|12,9
|Cyber Monday (30.11.)
|15,1
Die US-Händlerorganisation NRF rechnet für November und Dezember mit einem Umsatzplus von 4,2% auf erstmals mehr als 1 Billion $. Allerdings planen laut NRF-Umfrage nur 182,7 Mio. Menschen einen Einkauf am Thanksgiving-Wochenende, nach 186,9 Mio. in der Vorjahresumfrage. 82% der Befragten wollen sparen, und 64% schieben den Großteil ihrer Einkäufe bis zum Thanksgiving-Wochenende auf. Das spricht für preisgetriebenen Umsatz mit schmaleren Margen.
Märkte
Börsenbeben und Zinsangst: Das eigentliche Thema der Woche
|Index / Markt
|Schlusskurs
|Veränderung
|S&P 500
|6.910,39
|-3,70%
|Dow Jones
|48.147,33
|-1,93%
|Nasdaq Composite
|22.617,73
|-5,28%
|DAX
|24.802,78
|-2,60%
|Rendite 10-jähriger US-Anleihen
|4,92%
|-12 Bp
|Brent
|92,57 $
|-
|Gold
|rund 3.535 $
|-
Die Erholung am Montag, 23.11., war bei Redaktionsschluss nur als Intraday-Stand bekannt. Die DAX-Angabe bezieht sich auf den Xetra-Schluss.
Quelle: Börsenberichte, Stand 20.11.2026
Auslöser des Ausverkaufs waren KI- und Chipwerte: Nvidia fiel am 20.11. um 14%, nachdem Reuters über eine Prüfung der Bilanzierung durch die US-Börsenaufsicht berichtet hatte. S&P 500 und Dow liegen mehr als 10% unter ihren Rekordständen und damit in einer Korrektur. Der Volatilitätsindex VIX stieg auf 35,89 Punkte, den höchsten Stand seit April 2025. Am Montag setzte eine Erholung ein, der DAX notierte mittags wieder bei rund 25.000 Punkten.
Hinzu kommt der Zinsdruck: Laut dem Protokoll der Oktober-Sitzung hielten fast alle Fed-Mitglieder eine weitere Anhebung der Zielspanne für wahrscheinlich angemessen. Die Märkte sehen für den 9.12. eine Wahrscheinlichkeit von rund 95% für eine Erhöhung um 25 Basispunkte. Auch die EZB, deren Einlagesatz bei 2,50% liegt und die im Euroraum eine Inflation von 4,0% sieht, hat eine Anhebung im Dezember nicht ausgeschlossen.
Man muss im Dezember um 50 Basispunkte gehen, um es durchzusetzen und zu erledigen.
Williams, der New-York-Fed-Präsident, schloss einen solchen Schritt dagegen aus; der Markt preist ihn derzeit nicht mehr ein. Für Verbraucher kommt ein weiterer Belastungsfaktor hinzu: Benzin kostete in den USA laut AAA am 19.11. mit 3,72 $ je Gallone rund 63 Cent mehr als vor einem Jahr, ist aber seit Wochen rückläufig.
Aktien im Fokus
Walmart, Amazon, Zalando: Wer vom Black Friday profitiert
|Aktie
|Ticker
|Kurs
|Reaktion
|Treiber
|Walmart
|WMT
|126,04 $ (19.11.)
|-1,04%
|Q3-Beat, Prognose angehoben, aber hohe Bewertung
|Amazon
|AMZN
|257,37 $ (19.11.)
|-3,87%
|Anthropic-Börsengang, KI-Ausverkauf, Black-Friday-Woche
|Zalando
|ZAL
|28,24 € (20.11.)
|-2,01%
|Q3-Zahlen, B2B-Schub, Weihnachtsquartal entscheidet
|Target
|TGT
|168,71 $ (18.11.)
|+5,75%
|Q3-Beat, Prognose angehoben, Zollrückerstattungen
Kurse in der jeweiligen Handelswährung. Bei Target nennen Quellen +5,75% (JKN) bzw. +6,7% (Motley Fool).
Quelle: Unternehmensmeldungen, Börsenberichte
Auch Zalando steht im Schatten der Berichtssaison. Im dritten Quartal stieg das Bruttowarenvolumen um 7,5% auf 4,54 Mrd. €, der Umsatz um 5,1% auf 3,17 Mrd. €, das bereinigte EBIT um 10,6% auf 106,5 Mio. €. Das B2B-Geschäft wuchs um knapp 28%, das B2C-Ergebnis ging dagegen zurück, und unter dem Strich stand ein Verlust von 18 Mio. €. Die Zalando-Aktie fiel nach den Zahlen am 3.11. um 5,2% auf 25,29 €, erholte sich aber bis Mitte November über die Marke von 29 € und schloss am 20.11. bei 28,24 € (-2,01%). Das Management bestätigte die Prognose für 2026, was ein starkes Weihnachtsquartal voraussetzt. Großaktionär Anders Holch Povlsen kaufte zuletzt Aktien nach.
Target, das am 18.11. über den besten Umsatzzuwachs seit fünf Jahren berichtete, zeigt die Kehrseite: Ohne Zollrückerstattungen von 301 Mio. $ wäre der Gewinnsprung deutlich kleiner ausgefallen.
Ausblick
Was Anleger jetzt beachten sollten: Die Termine der Woche
Di 24.11.: Conference Board Verbrauchervertrauen, Quartalszahlen von Best Buy, Kohl's, Dollar Tree, Dick's und Dell.
Mi 25.11.: PCE-Inflation für Oktober, zweite BIP-Schätzung für das dritte Quartal, Beige Book der Fed.
Do 26.11.: Thanksgiving, die US-Börsen und der Anleihemarkt sind geschlossen.
Fr 27.11.: Black Friday, die US-Börsen schließen bereits um 13 Uhr Ortszeit.
Mo 30.11.: Cyber Monday, erste Ist-Zahlen von Adobe und Salesforce.
9.12.: Zinsentscheid der Fed, am 16./17.12. folgt die EZB.
Der 25.11. gilt als Schlüsseltag: Ein überraschend hoher PCE-Wert würde die Dezember-Erhöhung zementieren und die Debatte über einen größeren Zinsschritt neu beleben. Ein starkes Black-Friday-Wochenende dürfte die Erwartungen bestätigen, aber nicht allein die Richtung der Händleraktien bestimmen. Mittelfristig sprechen mehr KI-gestützte Käufe (laut Adobe +130% Traffic aus KI-Quellen) für Plattformen wie Amazon und Walmart, während Margen und Zinsen die Bewertungen begrenzen.
FAQ
Häufige Fragen zum Black Friday 2026
Wann ist Black Friday 2026? Am 27. November 2026, der Cyber Monday folgt am 30. November.
Wie viel Umsatz wird erwartet? Der HDE rechnet in Deutschland mit 6,2 Mrd. €, Adobe in den USA mit 12,9 Mrd. $ am Black Friday und 15,1 Mrd. $ am Cyber Monday.
Welche Aktien profitieren? Zu den Aktien im Fokus zählen Walmart, Amazon und Zalando. Die Kursreaktionen waren zuletzt vom Gesamtmarkt überlagert.
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