HDE-Prognose für Black Friday und Cyber Monday in Deutschland (+knapp 6%) 6,2 Mrd. €

Adobe-Prognose für den Online-Umsatz am Black Friday in den USA (+9,2%) 12,9 Mrd. $

Adobe-Prognose für den Cyber Monday am 30.11. (+6,2%) 15,1 Mrd. $

S&P 500 in der Woche bis 20.11.2026, schlechteste Woche seit April 2025 -8,6%

DAX-Schlusskurs am 20.11.2026 (-2,60% an einem Tag) 24.802,78