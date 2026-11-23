Die Signale sind gemischt. Laut HDE-Konsumbarometer verbesserte sich die Konsumlaune im November gegenüber Oktober, liegt aber weiter deutlich unter dem Vorjahresniveau. In der HDE-Umfrage wollen Verbraucher im Schnitt 262 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben, nach 263 Euro im Vorjahr; 10 Prozent planen mehr Ausgaben, 24 Prozent weniger. Beliebteste Geschenke sind Gutscheine (30 Prozent). Die Händler selbst sind skeptischer: Laut Börsen-Zeitung rechnen fast vier von fünf befragten Händlern damit, dass Kunden sich zurückhalten und auf den Preis achten; im Nicht-Lebensmittelhandel erwarten 56 Prozent ein schlechteres Weihnachtsgeschäft als im Vorjahr.

Hinzu kommt der Preisdruck: Die Inflation im Euroraum lag im Oktober laut Börsen-Zeitung (4.11.2026) bei 4,0 Prozent. Das mindert die Kaufkraft, kann aber auch Vorzieheffekte bei Rabattaktionen verstärken.