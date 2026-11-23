Der deutsche Einzelhandel rechnet mit einem kräftigen Black Friday: Der Handelsverband Deutschland (HDE) erwartet für den Black Friday am 27. November und den Cyber Monday am 30. November zusammen 6,2 Milliarden Euro Umsatz, knapp sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Rund 1,9 Milliarden Euro davon fließen in Weihnachtseinkäufe. Für Anleger ist das ein Stimmungstest für den Konsum, den der Wall-Street-Crash, hohe Inflation und Zinsangst belasten. Online-Händler wie die Zalando Aktie (Xetra: ZAL) und die Amazon Aktie stehen dabei besonders im Fokus.
Black Friday 2026: Handelsverband erwartet 6,2 Milliarden Euro Umsatz – Zalando Aktie und Online-Handel vor dem Härtetest – Kippt die Kauflaune trotz Inflation?
Am 27. November startet der Black Friday, am 30. November folgt der Cyber Monday. Der HDE rechnet mit 6,2 Milliarden Euro Umsatz, nach dem ersten Rückgang im Vorjahr. Was Konsum, Inflation und Wall-Street-Crash für Handelsaktien bedeuten.
Die Prognose
Wie viel Umsatz erwartet der HDE am Black Friday?
Nach Angaben des HDE (laut retail-news.de vom 16.11.2026) stiegen die Umsätze an den beiden Rabatttagen von 2016 bis 2023 jährlich, stagnierten 2024 und sanken 2025 erstmals. Für 2026 erwartet der Verband wieder ein Plus von knapp sechs Prozent. Eine HDE-Umfrage zeigt, warum: 51 Prozent der Befragten wollen am Black Friday gezielt nach Angeboten suchen, 58 Prozent wollen den Tag für Weihnachtseinkäufe nutzen, beim Cyber Monday sind es 48 Prozent. Besonders interessiert sind die 30- bis 39-Jährigen.
|Kennzahl
|Prognose 2026
|Veränderung
|Black Friday und Cyber Monday
|6,2 Mrd. €
|knapp +6 %
|Handelsumsatz November und Dezember
|129,2 Mrd. €
|nominal +2 %, real +1,0 %
|Online-Umsatz im Weihnachtsgeschäft
|23,1 Mrd. €
|real +2,3 %
|Handelsumsatz im Gesamtjahr
|697,4 Mrd. €
|real +1,0 %
|Online-Umsatz im Gesamtjahr
|96,3 Mrd. €
|real +3,5 %
Nominale und reale Veränderung zum Vorjahr laut Verband. Die Angabe zur Gesamtjahresentwicklung stammt aus dem Börsen-Zeitung-Bericht vom 3.11.2026.
Quelle: HDE laut retail-news.de (16.11.2026) und Börsen-Zeitung (3.11.2026)
Weihnachten zeigt sich krisenfest.
Die Stimmung
Wie gut ist die Kauflaune der Verbraucher wirklich?
Die Signale sind gemischt. Laut HDE-Konsumbarometer verbesserte sich die Konsumlaune im November gegenüber Oktober, liegt aber weiter deutlich unter dem Vorjahresniveau. In der HDE-Umfrage wollen Verbraucher im Schnitt 262 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben, nach 263 Euro im Vorjahr; 10 Prozent planen mehr Ausgaben, 24 Prozent weniger. Beliebteste Geschenke sind Gutscheine (30 Prozent). Die Händler selbst sind skeptischer: Laut Börsen-Zeitung rechnen fast vier von fünf befragten Händlern damit, dass Kunden sich zurückhalten und auf den Preis achten; im Nicht-Lebensmittelhandel erwarten 56 Prozent ein schlechteres Weihnachtsgeschäft als im Vorjahr.
Hinzu kommt der Preisdruck: Die Inflation im Euroraum lag im Oktober laut Börsen-Zeitung (4.11.2026) bei 4,0 Prozent. Das mindert die Kaufkraft, kann aber auch Vorzieheffekte bei Rabattaktionen verstärken.
Börse
Welche Aktien profitieren vom Black Friday?
Online-Händler: Die HDE erwartet im Weihnachtsgeschäft 23,1 Milliarden Euro Online-Umsatz, ein reales Plus von 2,3 Prozent und damit mehr als im Gesamthandel. Das stützt grundsätzlich Plattformen wie Zalando und Amazon. Eine Prognose zu deren Kursen gibt es von uns nicht.
Stationärer Handel und Konsumwerte: Die Händlerstimmung ist gedämpfter; Rabatte können Margen belasten.
Logistik und Zahlungsdienstleister: Hohe Paketmengen und Online-Zahlungen sind Nutznießer starker Aktionstage.
Wall Street: In den USA bleibt die Börse am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen; am Freitag ist der Handel verkürzt. Die Black-Friday-Berichte beeinflussen traditionell die Konsumwerte beidseits des Atlantiks.
Ausblick
Welche Termine zählen bis Ende November?
Am Mittwoch, 25. November, erscheinen um 14:30 Uhr in den USA der PCE-Preisindex und die BIP-Revision. Am Donnerstag ist Thanksgiving, am Freitag Black Friday. Am 30. November folgt der Cyber Monday sowie die vorläufige deutsche Inflationsrate für November um 14:00 Uhr. Am 4. Dezember schließt der US-Arbeitsmarktbericht die Woche der Konsum- und Zinsdaten ab.
Häufige Fragen zum Black Friday 2026
Wann ist der Black Friday 2026?
Am Freitag, 27. November 2026; der Cyber Monday folgt am 30. November.
Wie viel Umsatz erwartet der HDE am Black Friday?
Für Black Friday und Cyber Monday zusammen 6,2 Milliarden Euro, knapp sechs Prozent mehr als im Vorjahr.
Welche Aktien sind vom Black Friday betroffen?
Vor allem Online-Händler wie die Zalando Aktie und die Amazon Aktie, außerdem stationäre Händler, Logistiker und Zahlungsdienstleister.
Ist die Wall Street am Black Friday geöffnet?
Am Donnerstag zu Thanksgiving ist die US-Börse geschlossen; am Freitag wird nach üblichem Börsenkalender verkürzt gehandelt.
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