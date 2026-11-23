Von den 6,08 Millionen Ether sind 5.227.037 gestakt, also im Netzwerk gebunden und dafür vergütet – über das Staking-System MAVAN. BitMine beziffert die annualisierten Staking-Erlöse bei aktuellen Werten auf 245 Millionen Dollar, bei vollem Ausbau auf 285 Millionen Dollar. Das ist ein stetiger Zufluss, aber gemessen an den Wertschwankungen des Bestands klein: Ein Ether-Rückgang von 100 Dollar verändert den Wert von 6,08 Millionen Ether um rund 600 Millionen Dollar.

Der Markt blickt deshalb auf das Umfeld. Laut Benzinga-Bericht lagen die Abflüsse aus Spot-Ether-ETFs im November über 1 Milliarde Dollar, das Open Interest in Ether-Futures fiel auf 21 Milliarden Dollar nach über 36 Milliarden im September. Genannt werden zudem hohe US-Anleiherenditen, steigende Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed und der jüngste Hack bei der Börse Binance. Ether selbst hielt am Wochenende nicht die Marke von 1.550 Dollar. Auch andere Krypto-Aktien leiden: Die Strategy Aktie, die Coinbase Aktie und die MARA Aktie hängen am Bitcoin Kurs, die BitMine Aktie am Ether.