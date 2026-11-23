Die BitMine Aktie (Ticker BMNR, ISIN US09175A2069) ist laut einem Benzinga-Bericht vom 22. November auf 12,98 Dollar gefallen und testet damit das Juni-Tief. Die Aktie liegt mehr als 55 Prozent unter ihrem September-Hoch von 28,80 Dollar und unter der 50-Tage-Linie; der Relative-Stärke-Index von 23,8 signalisiert eine überverkaufte Lage. Der Grund: Ether steckt im Krypto-Abverkauf, und BitMine hat sich als größter börsennotierter Ether-Halter fast vollständig auf diese eine Währung festgelegt.
BitMine Aktie: Kurs auf 12,98 Dollar, 55 Prozent unter dem September-Hoch, 6,08 Millionen Ether im Tresor – Hält die Ether-Wette die Marke von 13 Dollar?
Die BitMine Aktie ist auf 12,98 Dollar gefallen – das Niveau vom Juni-Tief und mehr als 55 Prozent unter dem September-Hoch. Der größte Ether-Halter der Börse sitzt auf 6,08 Millionen Ether, während Ether selbst unter Druck steht. Was Anleger jetzt wissen müssen.
Steckbrief
- Unternehmen
- BitMine Immersion Technologies, Inc.
- Ticker
- BMNR (NYSE)
- ISIN
- US09175A2069
- Krypto-Bestand
- 6,08 Mio. Ether, 216 Bitcoin
- Barmittel und Wertpapiere
- 448 Mio. Dollar
Stand: 22.11.2026, Kursangabe laut Benzinga-Bericht; Bestände laut Unternehmensmitteilung vom 16.11.2026
Das Unternehmen gilt als Prototyp der „Treasury-Firmen“: Es hortet Kryptowährungen in der Bilanz, statt operativ davon zu leben. Weil Bestand und Börsenkurs so eng zusammenhängen, wirkt jeder Rückgang beim Ether doppelt: auf den Wert der Coins und auf die Stimmung gegenüber der Aktie.
Der Bestand
Wie viel Ether hält BitMine – und was ist der Bestand heute wert?
Laut Unternehmensmitteilung vom 16. November (Stand 15. November, 15 Uhr New Yorker Zeit) hält BitMine 6.077.745 Ether. Das sind 4,97 Prozent des gesamten Angebots von 122,2 Millionen Ether. Hinzu kommen 216 Bitcoin, 448 Millionen Dollar an Barmitteln und Wertpapieren sowie Beteiligungen von 247 Millionen Dollar – darunter 180 Millionen Dollar an Beast Industries und 67 Millionen Dollar an Eightco (ORBS). Insgesamt beziffert das Unternehmen Krypto, Barmittel und Wertpapiere auf 11,8 Milliarden Dollar.
Bewertet wurde der Ether-Bestand damals mit 1.823 Dollar je Ether. Am Montag notiert Ether laut KuCoin bei rund 1.713 Dollar. Als einfaches Rechenbeispiel (keine Prognose, eigene Rechnung): 6,08 Millionen Ether zu 1.713 Dollar ergeben rund 10,4 Milliarden Dollar – etwa 0,7 Milliarden Dollar weniger als bei der Bewertung vom 15. November.
|Position
|Wert
|Stand
|Ether-Bestand
|6.077.745
|15.11.
|Anteil am Ether-Angebot
|4,97 %
|15.11.
|Davon gestakt
|5.227.037 Ether (9,5 Mrd. $)
|15.11.
|Barmittel und Wertpapiere
|448 Mio. $
|15.11.
|Ether-Wert bei 1.713 $
|rund 10,4 Mrd. $
|Rechenbeispiel
Rechenbeispiel: 6.077.745 Ether mal 1.713 Dollar, eigene Rechnung, keine Prognose.
Quelle: BitMine-Mitteilung 16.11.2026, KuCoin 23.11.2026
Das Geschäftsmodell
Wie verdient die BitMine Aktie Geld – und trägt das Staking?
Von den 6,08 Millionen Ether sind 5.227.037 gestakt, also im Netzwerk gebunden und dafür vergütet – über das Staking-System MAVAN. BitMine beziffert die annualisierten Staking-Erlöse bei aktuellen Werten auf 245 Millionen Dollar, bei vollem Ausbau auf 285 Millionen Dollar. Das ist ein stetiger Zufluss, aber gemessen an den Wertschwankungen des Bestands klein: Ein Ether-Rückgang von 100 Dollar verändert den Wert von 6,08 Millionen Ether um rund 600 Millionen Dollar.
Der Markt blickt deshalb auf das Umfeld. Laut Benzinga-Bericht lagen die Abflüsse aus Spot-Ether-ETFs im November über 1 Milliarde Dollar, das Open Interest in Ether-Futures fiel auf 21 Milliarden Dollar nach über 36 Milliarden im September. Genannt werden zudem hohe US-Anleiherenditen, steigende Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed und der jüngste Hack bei der Börse Binance. Ether selbst hielt am Wochenende nicht die Marke von 1.550 Dollar. Auch andere Krypto-Aktien leiden: Die Strategy Aktie, die Coinbase Aktie und die MARA Aktie hängen am Bitcoin Kurs, die BitMine Aktie am Ether.
Was jetzt zählt
Was sollten Anleger bei der BitMine Aktie jetzt beobachten – und wann kommen neue Zahlen?
Im Wochenrhythmus meldet BitMine seine Bestände; die nächste Mitteilung wird am Montag oder in den folgenden Tagen erwartet, ein genaues Datum nennt das Unternehmen nicht. Vom Ziel, fünf Prozent des Ether-Angebots zu halten, trennen BitMine laut Mitteilung nur noch rund 0,03 Prozentpunkte. Ob das Unternehmen bei den aktuellen Kursen weiter zukauft, ist offen. Einen Termin für die Zahlen zum Geschäftsjahr nennt die Mitteilung nicht. Für den Kurs entscheidend dürften der Ether-Preis, der PCE-Preisindex am Mittwoch und die Fed-Sitzung am 9. Dezember sein.
FAQ: Was Anleger zur BitMine Aktie wissen wollen
Wie viel Ether besitzt BitMine? Laut Mitteilung vom 16. November 6.077.745 Ether, das sind 4,97 Prozent des Ether-Angebots. Davon sind 5.227.037 Ether gestakt.
Warum fällt die BitMine Aktie? Die Aktie hängt am Ether-Kurs. Ether leidet unter ETF-Abflüssen, hohen Renditen und Zinserhöhungssorgen; die BitMine Aktie notiert nach Benzinga rund 55 Prozent unter ihrem September-Hoch.
Was bedeutet die BitMine Aktie für Ether-Anleger? BitMine ist ein hebelartiger Weg, auf Ether zu setzen – mit allen Risiken: Schwankungen des Ether-Kurses schlagen auf die Aktie durch, ein Totalverlust ist möglich.
Was verdient BitMine mit Staking? Annualisiert rund 245 Millionen Dollar bei aktuellen Werten, laut Unternehmen bis zu 285 Millionen Dollar bei vollem Ausbau.
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