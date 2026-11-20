Bei einer Rendite von 2,57 Prozent und 86 Prozent gestakten Ether kommen annualisiert rund 245 Millionen Dollar zusammen. Das ist deutlich mehr als die Vorzugsdividende, aber klein gegenüber dem Wert des Depots. Die Aktie notiert bei einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von etwa 0,7, die Börse bewertet das Unternehmen also unter dem Wert der Bestände, nach Abzug von Verwässerung und Kosten. Ein Abschlag auf das Ether-Depot ist für Treasury-Firmen derzeit üblich, auch bei Strategy ist der Aufschlag auf den Bitcoin-Bestand stark geschrumpft.