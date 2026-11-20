Die BitMine Aktie (NYSE: BMNR, ISIN US09175A2069) steht nach den Jahreszahlen im Fokus: Für das am 31. August beendete Geschäftsjahr weist der Ether-Treasury-Konzern von Chairman Tom Lee einen Nettoverlust von über 6,3 Milliarden US-Dollar aus, nach einem Gewinn von 348,6 Millionen im Vorjahr. Rund 6,23 Milliarden davon sind nicht realisierte Wertverluste auf Digitalwerte. Der Kurs lag zuletzt bei etwa 16,26 Dollar (19. November), knapp 48 Prozent unter dem Stand zum Jahresbeginn. Der Ether Kurs liegt bei rund 1.730 Dollar, der Bitcoin Kurs bei rund 61.500 Dollar.
BitMine Aktie: 6,3 Milliarden Dollar Jahresverlust, 97 Prozent der Erlöse aus Ether-Staking, Kurs-Buchwert 0,7 – Wie lange trägt Tom Lees Ether-Wette?
Die BitMine Aktie (BMNR) notiert um 16 US-Dollar, rund 48 Prozent im Minus seit Jahresbeginn. Der Ether-Konzern von Tom Lee wies für das Geschäftsjahr bis August einen Nettoverlust von über 6,3 Milliarden Dollar aus, fast nur durch Buchverluste. Warum Staking-Erträge das Modell tragen sollen und wo die Risiken liegen.
Die Zahlen
Wie groß ist der Verlust wirklich – und was ist Buchverlust?
Der Jahresverlust spiegelt vor allem den Preisverfall von Ether: Zum Geschäftsjahresende hielt BitMine 5.901.837 Ether, bewertet mit 14,6 Milliarden Dollar, dazu 211 Bitcoin. Seither ist der Ether Kurs weiter gefallen, im Verlauf von zwei Wochen um 28 Prozent, in acht Wochen um 39 Prozent. Der Umsatz betrug 124,8 Millionen Dollar, davon rund 97 Prozent Erlöse aus dem Staking, also etwa 121 Millionen. Finanzschulden wurden nicht gefunden; zu tragen hat das Unternehmen Dividenden auf 9,5-prozentige Vorzugsaktien von rund 33 Millionen Dollar im Jahr.
|Kennzahl
|Wert
|Ether im Bestand
|6.077.745 (4,97 % aller Ether)
|davon im Staking
|5.227.037 (rund 86 %)
|Bitcoin im Bestand
|216
|Cash und marktfähige Wertpapiere
|rund 448 Mio. US-Dollar
|Gesamtbestand inkl. Beteiligungen
|rund 11,8 Mrd. US-Dollar
|Nettoverlust Geschäftsjahr
|über 6,3 Mrd. US-Dollar
|Staking-Rendite (7 Tage)
|2,57 %
Geschäftsjahr bis 31.08.2026; Bestände Stand 15.11.2026 laut wöchentlichem Update. Angaben zum Cash und zu den Vorzugsaktien stammen teils aus einer nicht verifizierten KI-Auswertung.
Quelle: BitMine (10-K, Meldung vom 16.11.2026)
Warum kauft BitMine immer weiter Ether?
Das Unternehmen meldete am 16. November einen Zukauf von 7.653 Ether, damit nähert es sich dem erklärten Ziel von fünf Prozent aller Ether, das Lee „Alchemy of 5%“ nennt. Er sieht den Rückgang als „waterfall decline in price“, der nicht zu den Fundamentaldaten passe. Das ist eine Einschätzung des Managements, keine belegte Tatsache. Finanziert wurde der Aufbau über den Verkauf von rund 395 Millionen Aktien für 13,2 Milliarden Dollar brutto; 20,8 Millionen Aktien kaufte BitMine zu durchschnittlich 17 Dollar zurück. Die Zahl der Aktien stieg damit stark, die Verwässerung beträgt laut Auswertung rund 164 Prozent.
Wie viel trägt das Staking zur BitMine Aktie bei?
Bei einer Rendite von 2,57 Prozent und 86 Prozent gestakten Ether kommen annualisiert rund 245 Millionen Dollar zusammen. Das ist deutlich mehr als die Vorzugsdividende, aber klein gegenüber dem Wert des Depots. Die Aktie notiert bei einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von etwa 0,7, die Börse bewertet das Unternehmen also unter dem Wert der Bestände, nach Abzug von Verwässerung und Kosten. Ein Abschlag auf das Ether-Depot ist für Treasury-Firmen derzeit üblich, auch bei Strategy ist der Aufschlag auf den Bitcoin-Bestand stark geschrumpft.
Was heißt das für Ether Kurs und Krypto-Aktien?
BitMine ist mit knapp 5 Prozent aller Ether einer der größten Halter, Bewegungen im Depot sind deshalb ein Gradmesser für Nachfrage. Zugleich zeigt sich das Risiko: Fällt der Ether Kurs weiter, steigen die Buchverluste, und der Kapitalmarktzugang über neue Aktien wird bei Kursen unter Buchwert schwieriger. Auch andere Krypto-Aktien wie Strategy (MSTR), Coinbase (COIN) und Miner wie MARA stehen unter diesem Druck. Das nächste wöchentliche Update von BitMine wird für Montag, den 23. November erwartet (aus dem Rhythmus abgeleitet, nicht bestätigt).
FAQ: Antworten zur BitMine Aktie
Wie viele Ether besitzt BitMine?
6.077.745 Ether zum 15. November 2026, das sind 4,97 Prozent aller Ether.
Warum hat BitMine einen Verlust von 6,3 Milliarden Dollar gemacht?
Vor allem wegen nicht realisierter Wertverluste von rund 6,23 Milliarden Dollar auf Digitalwerte durch den Ether-Preisverfall.
Gibt es eine BitMine Aktie Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab; „Prognose“ steht nur als Suchbegriff.
Wie hängt die BitMine Aktie mit dem Ether Kurs zusammen?
Sehr eng: Der Wert des Depots, die Buchgewinne und -verluste sowie die Staking-Erträge hängen am Ether Kurs und an der Menge gestakter Coins.
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