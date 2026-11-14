Bitcoin unter 68.000 Dollar, Strategy fliegt aus dem MSCI – der Krypto-Absturz und was er für Anleger bedeutet

Erstens die Zinsen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg am Freitag zeitweise auf 5,17 Prozent, eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember gilt als wahrscheinlich. Für einen Vermögenswert ohne laufende Erträge wie den Bitcoin ist das Gegenwind: Wer mehr als 5 Prozent mit einer Staatsanleihe verdienen kann, braucht gute Gründe für spekulativere Anlagen.

Zweitens die ETF-Abflüsse. Laut dem Datenanbieter SoSoValue flossen allein am 10. November rund 95 Millionen Dollar aus den Bitcoin-ETFs ab – bereits der vierte Tag in Folge mit Abflüssen. Die ETFs waren in den vergangenen Jahren der wichtigste Nachfragemotor.

Drittens die Risikoscheu. Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und den Schwankungen bei KI-Aktien zogen sich Anleger aus spekulativen Anlagen zurück. Bitcoin und Technologieaktien bewegen sich seit Jahren oft im Gleichschritt.