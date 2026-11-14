Es ist eine Woche, die Krypto-Anleger lieber vergessen würden. Der Bitcoin rutschte im Wochenverlauf unter die Marke von 68.000 Dollar. Und die Aktie, die wie keine andere für die Bitcoin-Wette an der Börse steht, stürzte noch tiefer: Strategy, früher MicroStrategy, verlor 13,43 Prozent und war damit der größte Nasdaq100 Verlierer der Woche. Den Ausschlag gab eine Entscheidung aus New York: Der Indexanbieter MSCI wirft Strategy Ende November aus seinen globalen Aktienindizes. Was steckt hinter dem Absturz – und was bedeutet er für Anleger?
Bitcoin unter 68.000 Dollar, Strategy fliegt aus dem MSCI – der Krypto-Absturz und was er für Anleger bedeutet
Bitcoin rutscht unter 68.000 Dollar, die Strategy-Aktie verliert in einer Woche 13,43 Prozent und ist der größte Nasdaq100 Verlierer der Woche. Ende November fliegt der größte Bitcoin-Halter unter den börsennotierten Unternehmen aus den MSCI-Indizes, Indexfonds müssen Millionen Aktien verkaufen. Die große Analyse: Warum Bitcoin fällt, was der MSCI-Rauswurf für Strategy bedeutet, wie Zinsen und ETF-Abflüsse zusammenhängen und welche Chancen und Risiken jetzt für Bitcoin und die Strategy-Aktie gelten.
Der MSCI-Rauswurf
Warum Strategy aus dem Index fliegt
MSCI hatte bereits im Oktober beschlossen, Unternehmen ohne nennenswertes operatives Geschäft künftig aus seinen globalen Indizes auszuschließen. Die Änderungen werden im Rahmen der Indexüberprüfung im November umgesetzt und treten nach Börsenschluss am 30. November in Kraft. Strategy erfüllt die neuen Kriterien nicht: Zum 30. September machte Bitcoin laut dem Quartalsbericht des Unternehmens 91,8 Prozent der gesamten Vermögenswerte aus. Am 11. November bestätigte MSCI den Rauswurf, betroffen ist unter anderem der viel beachtete MSCI USA.
Für die Aktie hat das handfeste Folgen. Analysten schätzen, dass passive Indexfonds rund 13 Millionen Strategy-Aktien verkaufen müssen, etwa 3,1 Prozent aller ausgegebenen Papiere. Hinzu kam diese Woche der Verkauf neuer Aktien über 283,8 Millionen Dollar, der die bestehenden Aktionäre verwässert. Strategy hatte sich gegen die Regel gewehrt: In einem Brief an MSCI vom 31. August nannten Michael Saylor und Vorstandschef Phong Le das Vorhaben diskriminierend, willkürlich und unüberlegt – ohne Erfolg.
Der Bitcoin-Absturz
Zinsen, ETF-Abflüsse, Risikoscheu: warum der Bitcoin fällt
Der MSCI-Rauswurf ist nur ein Teil der Geschichte. Der Bitcoin selbst steht unter Druck – und dafür gibt es mehrere Gründe.
Erstens die Zinsen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg am Freitag zeitweise auf 5,17 Prozent, eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember gilt als wahrscheinlich. Für einen Vermögenswert ohne laufende Erträge wie den Bitcoin ist das Gegenwind: Wer mehr als 5 Prozent mit einer Staatsanleihe verdienen kann, braucht gute Gründe für spekulativere Anlagen.
Zweitens die ETF-Abflüsse. Laut dem Datenanbieter SoSoValue flossen allein am 10. November rund 95 Millionen Dollar aus den Bitcoin-ETFs ab – bereits der vierte Tag in Folge mit Abflüssen. Die ETFs waren in den vergangenen Jahren der wichtigste Nachfragemotor.
Drittens die Risikoscheu. Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und den Schwankungen bei KI-Aktien zogen sich Anleger aus spekulativen Anlagen zurück. Bitcoin und Technologieaktien bewegen sich seit Jahren oft im Gleichschritt.
Das große Bild
Das Ende einer Ära für die Bitcoin-Treasury-Firmen?
Strategy hat ein Geschäftsmodell erfunden, das zahlreiche Nachahmer gefunden hat: Aktien und Anleihen ausgeben, mit dem Geld Bitcoin kaufen. Diese Woche zeigt, wo die Grenzen liegen.
Das Modell funktioniert, solange die Aktie mit einem Aufschlag auf den Wert der gehaltenen Bitcoin gehandelt wird. Dann kann das Unternehmen neue Aktien teuer verkaufen und mit dem Erlös mehr Bitcoin je Aktie erwerben. Fällt die Aktie aber schneller als der Bitcoin, kehrt sich der Mechanismus um: Neue Aktien verwässern stärker, die Finanzierung wird teurer. Der MSCI-Rauswurf verschärft das Problem, weil eine wichtige Gruppe von Käufern – die Indexfonds – wegfällt.
Strategy hat vorgesorgt. Zum 1. November lag die Dollar-Reserve laut Unternehmen bei 4,79 Milliarden Dollar – genug, um Dividenden und Zinsen nach eigener Rechnung für rund 3,4 Jahre zu bedienen. Allein im dritten Quartal zahlte Strategy 419,6 Millionen Dollar an Dividenden auf seine Vorzugsaktien. Ein erzwungener Verkauf von Bitcoin ist damit kurzfristig nicht absehbar. Die Frage ist vielmehr, ob das Wachstumsmodell ohne frisches Kapital zu günstigen Konditionen weiter funktioniert.
Häufige Fragen zum Bitcoin-Absturz und zu Strategy
Warum fällt der Bitcoin?
Steigende Anleiherenditen, die Erwartung einer Zinserhöhung in den USA, anhaltende Abflüsse aus Bitcoin-ETFs und eine allgemeine Risikoscheu nach den Turbulenzen bei KI-Aktien belasten den Kurs. Im Wochenverlauf fiel er unter 68.000 Dollar.
Warum fliegt Strategy aus dem MSCI?
MSCI schließt Unternehmen ohne nennenswertes operatives Geschäft aus seinen globalen Indizes aus. Bei Strategy machte Bitcoin zum 30. September 91,8 Prozent der Vermögenswerte aus.
Wann wird der MSCI-Rauswurf wirksam?
Nach Börsenschluss am 30. November 2026.
Wie stark ist die Strategy-Aktie gefallen?
Sie verlor in der Woche vom 6. bis 13. November 13,43 Prozent und war damit der größte Nasdaq100 Verlierer der Woche.
Muss Strategy jetzt Bitcoin verkaufen?
Kurzfristig ist das nicht absehbar. Nach Firmenangaben reicht die Dollar-Reserve von 4,79 Milliarden Dollar, um Dividenden und Zinsen rund 3,4 Jahre lang zu bedienen.
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