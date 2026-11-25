Der Bitcoin Kurs hat einen neuen Handelsplatz in Aussicht: Die Moskauer Börse (MOEX) will ab dem 1. Dezember 2026 den Handel mit Bitcoin, Ether und dem Stablecoin USDT aufnehmen, wie crypto.news am 25. November (06:14 UTC) berichtete. Es wäre der erste reguläre Börsenhandel mit Krypto in Russland. Für Anleger außerhalb Russlands, die dort wegen Sanktionen kaum teilnehmen können, ist das vor allem ein Signal darüber, wie Krypto in neuen Märkten institutionalisiert wird.
Bitcoin: Moskauer Börse startet am 1. Dezember den Handel mit Bitcoin, Ether und USDT – 300.000 Rubel Limit für Privatanleger, wie groß wird Russlands Krypto-Markt?
Die Moskauer Börse will ab dem 1. Dezember 2026 Bitcoin, Ether und den Stablecoin USDT handeln. Privatanleger ohne Qualifikation dürfen pro Vermittler bis zu 300.000 Rubel im Jahr investieren, auf USDT-Geschäfte sollen im Dezember 22 Prozent Mehrwertsteuer anfallen. Was das für den Bitcoin Kurs, Tether und Krypto-Aktien bedeutet.
Der Start
Was plant die Moskauer Börse am 1. Dezember?
Der Handel soll mit Abwicklung am selben Tag oder am Folgetag sowie mit Swap-Geschäften zur Liquiditätssteuerung laufen, zwischen 6:50 und 23:50 Uhr Moskauer Zeit. Aufträge laufen über Brokerkonten, die Verwahrung übernehmen registrierte digitale Verwahrer. Das Clearinghaus NCC veröffentlicht die Spezifikationen für Bitcoin, Ether und USDT im Ethereum-Netzwerk. Ob es sich um Kassa- oder Terminhandel handelt, geht aus dem Bericht nicht hervor.
Der Rahmen stammt von der russischen Zentralbank: Sie hat am 6. November die erste Liste zulässiger Assets bekannt gegeben, die Regeln traten am 17. November in Kraft. Ausgewählt wurde nach Marktkapitalisierung, durchschnittlichem Tagesvolumen und mindestens fünf Jahren Kurshistorie an ausländischen Börsen. Bis zum 18. November waren 30 Krypto-Betreiber registriert, darunter Sberbank und VTB.
Zahlen zu Preisen oder Handelsvolumen am ersten Tag liegen noch nicht vor, der Start ist angekündigt, aber nicht vollzogen.
|Punkt
|Angabe
|Start
|1. Dezember 2026
|Assets
|Bitcoin, Ether, USDT
|Handelszeit
|6:50 bis 23:50 Uhr Moskauer Zeit
|Abwicklung
|am selben Tag oder am Folgetag
|Nicht qualifizierte Anleger
|bis 300.000 RUB pro Jahr je Vermittler
|Qualifizierte Anleger
|keine Obergrenze, Wissenstest nötig
|Mehrwertsteuer USDT
|22 % im Dezember geplant
Angaben nach Bericht vom 25.11.2026; Start und Steuerregeln noch nicht endgültig.
Quelle: crypto.news, 25.11.2026, 06:14 UTC
Wie viel dürfen Privatanleger in Russland in Krypto investieren?
Nicht qualifizierte Anleger dürfen nach dem Bericht bis zu 300.000 Rubel pro Kalenderjahr über jeden Vermittler kaufen. Das Limit gilt für alle Krypto-Käufe zusammen, nicht je Coin. Für qualifizierte Anleger gibt es keine solche Grenze. Beide Gruppen müssen einen Wissenstest bestehen und Risikohinweise lesen. Die Zentralbank verlangt Order- und Handelsaufzeichnungen, Handelsüberwachung und Meldungen.
Steuerlich gibt es eine Besonderheit: Das Clearinghaus NCC will vom 1. bis 31. Dezember 22 Prozent Mehrwertsteuer auf Kauf-, Verkaufs- und Swap-Geschäfte mit USDT berechnen. Bei Bitcoin und Ether gilt dagegen eine Ausnahme nach Artikel 146 des Steuergesetzbuchs. Ein Beispiel: Auf ein USDT-Geschäft über 50.000 Rubel entfielen 11.000 Rubel Mehrwertsteuer. Das NCC sieht eine mögliche Befreiung für Geschäfte vor dem 1. Januar 2027; entsprechende Gesetzesänderungen haben die erste Lesung passiert.
Was bedeutet das für den Bitcoin Kurs und für Krypto-Aktien?
Kurzfristig dürfte der Effekt auf den Bitcoin Kurs gering sein. Das Limit von 300.000 Rubel ist für Privatanleger überschaubar, und der Markt wird von Inflation, Zinsen und Zöllen dominiert. Der Bitcoin Kurs fiel am Mittwoch laut Cointelegraph (17:33 UTC) bis auf 57.209 Dollar, nach CoinDesk (17:38 UTC) erholte er sich auf gut 59.000 Dollar. Wichtiger ist der Trend: Weitere Länder reihen sich in die Gruppe ein, die Krypto an regulierte Börsen bringt. Das berichtet die Tagesübersicht von GTokenTool auch für die Ukraine (Krypto-Gesetz mit 23 Prozent Gewinnsteuer ab Juli 2027) und Japan (SBI und SMFG planen ein Solana-Joint-Venture).
Für Krypto-Aktien ist das Thema indirekt relevant. Die Coinbase Aktie lebt von regulierten Märkten und Handelsvolumen, die Strategy Aktie von der Nachfrage nach Bitcoin. Mehr institutionelle Handelsplätze stützen die Infrastruktur, ändern aber nichts am Zinsdruck. Eine direkte Aussage über Kursfolgen lässt sich nicht belegen; das ist Einschätzung der Redaktion.
Welche Termine sind für Krypto und Bitcoin Kurs wichtig?
Am 1. Dezember soll der Handel in Moskau beginnen, am 4. Dezember folgt der US-Arbeitsmarktbericht, am 8. und 9. Dezember entscheidet die Fed. Zum Monatsende steht die MSCI-Anpassung an, die Strategy betrifft.
FAQ zur Moskauer Börse und zum Bitcoin Kurs
Wann startet der Krypto-Handel an der Moskauer Börse?
Geplant ist der 1. Dezember 2026 mit Bitcoin, Ether und USDT (crypto.news, 25.11.2026).
Wie viel dürfen Privatanleger investieren?
Nicht qualifizierte Anleger bis 300.000 Rubel pro Jahr je Vermittler, qualifizierte Anleger ohne Obergrenze.
Was bedeutet das für den Bitcoin Kurs?
Ein unmittelbarer Kurseffekt ist nicht belegt; der Bitcoin Kurs reagierte am Mittwoch vor allem auf Inflation und Zölle.
Welche Krypto-Aktien sind betroffen?
Direkt keine; indirekt Börsen und Verwahrer wie die Coinbase Aktie sowie Bitcoin-Werte wie die Strategy Aktie.
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