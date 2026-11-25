Der Handel soll mit Abwicklung am selben Tag oder am Folgetag sowie mit Swap-Geschäften zur Liquiditätssteuerung laufen, zwischen 6:50 und 23:50 Uhr Moskauer Zeit. Aufträge laufen über Brokerkonten, die Verwahrung übernehmen registrierte digitale Verwahrer. Das Clearinghaus NCC veröffentlicht die Spezifikationen für Bitcoin, Ether und USDT im Ethereum-Netzwerk. Ob es sich um Kassa- oder Terminhandel handelt, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Der Rahmen stammt von der russischen Zentralbank: Sie hat am 6. November die erste Liste zulässiger Assets bekannt gegeben, die Regeln traten am 17. November in Kraft. Ausgewählt wurde nach Marktkapitalisierung, durchschnittlichem Tagesvolumen und mindestens fünf Jahren Kurshistorie an ausländischen Börsen. Bis zum 18. November waren 30 Krypto-Betreiber registriert, darunter Sberbank und VTB.