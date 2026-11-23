Die IREN Aktie (Ticker IREN, Nasdaq) ist am Montag der Spitzenreiter unter den Bitcoin-Minern: Um 10:10 Uhr New Yorker Zeit, 16:10 Uhr MEZ, stand das Papier laut Bitcoin.com bei 15,18 US-Dollar, ein Plus von rund 28 Prozent. Bitcoin Magazine sah um 10:41 Uhr New Yorker Zeit sogar rund 31 Prozent. Dahinter folgen CleanSpark (CLSK) mit plus 17 Prozent, MARA mit plus 16 Prozent, Core Scientific (CORZ) mit plus 14 Prozent und Riot (RIOT) mit plus 10 Prozent. Hut 8 legte nach Bitcoin.com über 15 Prozent zu, American Bitcoin (ABTC) rund 19 Prozent auf 4,18 Dollar.

Der Anlass ist zweigeteilt. Zum einen sprang Bitcoin nach dem Wochenendtief bei 55.106 Dollar auf über 63.000 Dollar. Zum anderen löste die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze eine Rallye in der gesamten Chip- und KI-Welt aus: Nvidia stieg um bis zu 35 Prozent, Micron um 21 Prozent, TSMC um 16 Prozent (Bitcoin Magazine).