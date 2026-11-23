Für einen Squeeze sprechen die Derivate-Daten. Laut CoinGlass, zitiert von Blockonomi und Coin-Turk, wurden in einer Stunde des Rebounds 68,82 Millionen Dollar an Bitcoin-Shorts liquidiert, aber nur 1,64 Millionen Dollar an Longs. Das Funding an der Börse Binance drehte ins Negative: Wer auf fallende Kurse setzt, zahlt inzwischen für diese Position. Bei einem solchen Setup kann schon ein moderater Anstieg Zwangskäufe auslösen.

Gleichzeitig gibt es Hinweise auf echte Nachfrage. Der On-Chain-Beobachter Lookonchain meldet, dass die Adresse Abraxas Capital 17.597 Bitcoin im Wert von rund 1,04 Milliarden Dollar von Binance und Kraken abgezogen hat – zu einem Durchschnittspreis nahe 59.206 Dollar (via Blockonomi und crypto.news). Abhebungen von Börsen gelten als Zeichen für längerfristiges Halten, beweisen aber keine anhaltende Käuferwelle.

Die Gegenseite: Kurzfristige Halter schickten am 21. November laut Analyst Amr Taha rund 92.100 Bitcoin (etwa 5,3 Milliarden Dollar) mit Verlust an Börsen. Einzahlungen sind nicht automatisch Verkäufe, zeigen aber, wie groß der Verkaufsdruck vor dem Tief war.