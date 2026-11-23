Der Bitcoin Kurs hat sich am Montag von seinem Wochenendtief bei rund 55.100 Dollar erholt und notiert am Vormittag bei etwa 61.000 bis 61.500 Dollar – ein Plus von mehr als 9 Prozent vom Tief am Samstag. Auslöser des Rebounds sind laut Blockonomi (23.11., 10:40 UTC) und KuCoin (23.11., 11:55) Zwangskäufe von Leerverkäufern und feste Nasdaq-100-Futures, die zeitweise gut 3 Prozent im Plus lagen.
Bitcoin Kurs: Wochenendtief bei 55.100 Dollar, 2,7 Milliarden Dollar Liquidationen, Rebound auf rund 61.000 Dollar - Ist das nur ein Short-Squeeze?
Der Bitcoin Kurs ist nach dem Absturz auf 55.100 Dollar am Samstag um mehr als 9 Prozent zurückgekommen. Wal-Abhebungen, ein negatives Funding und Nasdaq-Futures im Plus befeuern die Erholung – doch Technik und Stimmung bleiben schwach. Was Anleger jetzt beobachten.
Wichtig für die Einordnung: Bitcoin liegt im November rund 17 Prozent im Minus und etwa 56 Prozent unter dem Allzeithoch (Darkfost, via Blockonomi). Es war die siebte Verlustwoche in Folge. Der Rebound ist damit bislang eine Gegenbewegung in einem klaren Abwärtstrend.
Der Wochenend-Crash
Warum ist der Bitcoin Kurs auf 55.100 Dollar gefallen – und was wurde liquidiert?
Am Samstag sackte Bitcoin zeitweise auf 55.100 bis 55.130 Dollar (CoinGlass-Tief laut crypto.news) und markierte damit den tiefsten Stand seit September 2024. Dem Absturz vorausgegangen war ein Freitag mit schweren Verlusten an der Wall Street: Laut KuCoin-Tagesbericht verlor die Nasdaq 5,28 Prozent, der S&P 500 gab 3,70 Prozent ab. Bitcoin handelt damit weiter wie ein verstärkter Tech-Wert.
Die Hebel-Wetten wurden brutal bereinigt. Nach Angaben des Kobeissi Letter, zitiert von crypto.news (22.11., 08:01 UTC), wurden binnen 24 Stunden rund 2,7 Milliarden Dollar an Positionen liquidiert, überwiegend Long-Wetten. Das wäre die elftgrößte Liquidationswelle der Geschichte und etwa 14 Prozent des Rekords vom 10. Oktober 2025 (19,3 Milliarden Dollar). KuCoin nennt für das Wochenende dagegen 1,8 Milliarden Dollar; die Zahlen weichen wegen unterschiedlicher Zeitfenster voneinander ab.
Der Rebound
Ist die Erholung beim Bitcoin Kurs ein Short-Squeeze – oder kaufen echte Investoren?
Für einen Squeeze sprechen die Derivate-Daten. Laut CoinGlass, zitiert von Blockonomi und Coin-Turk, wurden in einer Stunde des Rebounds 68,82 Millionen Dollar an Bitcoin-Shorts liquidiert, aber nur 1,64 Millionen Dollar an Longs. Das Funding an der Börse Binance drehte ins Negative: Wer auf fallende Kurse setzt, zahlt inzwischen für diese Position. Bei einem solchen Setup kann schon ein moderater Anstieg Zwangskäufe auslösen.
Gleichzeitig gibt es Hinweise auf echte Nachfrage. Der On-Chain-Beobachter Lookonchain meldet, dass die Adresse Abraxas Capital 17.597 Bitcoin im Wert von rund 1,04 Milliarden Dollar von Binance und Kraken abgezogen hat – zu einem Durchschnittspreis nahe 59.206 Dollar (via Blockonomi und crypto.news). Abhebungen von Börsen gelten als Zeichen für längerfristiges Halten, beweisen aber keine anhaltende Käuferwelle.
Die Gegenseite: Kurzfristige Halter schickten am 21. November laut Analyst Amr Taha rund 92.100 Bitcoin (etwa 5,3 Milliarden Dollar) mit Verlust an Börsen. Einzahlungen sind nicht automatisch Verkäufe, zeigen aber, wie groß der Verkaufsdruck vor dem Tief war.
|Kryptowährung
|Kurs (USD)
|Einordnung
|Bitcoin
|rund 61.100
|Wochenendtief 55.100 Dollar
|Ether
|rund 1.713
|Wochenendtief unter 1.550 Dollar
|Solana
|rund 70–71
|Erholung mit dem Gesamtmarkt
|Dogecoin
|rund 0,0552
|siebte Verlustwoche in Folge
Bitcoin und Ether laut KuCoin (23.11.2026, Vormittag), Solana Größenordnung laut KuCoin, Dogecoin laut CoinGecko via cryptoticker (22.11., ca. 19:40 Uhr MEZ). Stände nicht identisch.
Quelle: KuCoin, cryptoticker.io
Das große Bild
Wie hängen Bitcoin, Wall Street und Fed zusammen – und was kommt diese Woche?
Der Bitcoin Kurs reagiert derzeit stärker auf die Aktienmärkte als auf Krypto-eigene Nachrichten. Der Rebound am Montag folgte laut KuCoin eng den Nasdaq-Futures, die nach dem KI-Ausverkauf zeitweise 3,1 Prozent zulegten. Für Krypto-Aktien bedeutet das: Die Coinbase Aktie, die Strategy Aktie und die Bitcoin-Miner wie die MARA Aktie hängen am selben Faden. Miner-Aktien hatten in der Vorwoche zweistellig verloren; MARA etwa rund 27 Prozent auf gut 5 Dollar (CEO Economy, 21.11.).
Die Termine der Woche setzen den Rahmen: Am Mittwoch folgen der PCE-Preisindex und die zweite BIP-Schätzung für das dritte Quartal (Coin-Turk, KuCoin), am Donnerstag ruht der US-Handel wegen Thanksgiving, am Freitag, den 27. November, verfallen große Bitcoin-Optionen. Am 9. Dezember tagt die Fed – ihre Zinsentscheidung wird am Markt als zentraler Belastungsfaktor gehandelt.
Technisch liegt der Relative-Stärke-Index laut Blockonomi bei 27,3 und damit im überverkauften Bereich. Als Widerstände gelten 62.500 und 65.000 Dollar, als Unterstützungen 60.000, 57.800 und 55.100 Dollar. Die 9-Tage-Linie liegt bei 62.458, die 21-Tage-Linie bei 69.039 Dollar.
FAQ: Was Anleger zum Bitcoin Kurs jetzt wissen wollen
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Am Montagvormittag lag der Bitcoin Kurs laut KuCoin bei rund 61.100 Dollar und laut Blockonomi bei etwa 61.500 Dollar. Das Wochenendtief betrug rund 55.100 Dollar.
Warum ist der Bitcoin Kurs am Wochenende so stark gefallen? Genannt werden der Ausverkauf an der Wall Street am Freitag, Zinssorgen vor der Fed-Sitzung am 9. Dezember und eine Kaskade an Liquidationen von rund 2,7 Milliarden Dollar.
Was bedeutet ein Short-Squeeze beim Bitcoin? Wenn viele Anleger auf fallende Kurse setzen und der Kurs stattdessen steigt, müssen sie ihre Positionen zurückkaufen. Das verstärkt den Anstieg, sagt aber nichts über die Nachhaltigkeit.
Was macht der Bitcoin Kurs in dieser Woche wichtig? Beobachtet werden der PCE-Preisindex am Mittwoch, der Optionsverfall am 27. November und die Marken von 60.000 und 62.500 Dollar.
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