aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 22:22 5 Min.

Nach dem Wochenendtief bei rund 55.100 Dollar steht der Bitcoin Kurs vor einem dichten Terminkalender: Fed-Reden und Inflationsdaten, ein Optionsverfall über mehr als 112.000 Bitcoin, der MSCI-Ausschluss von Strategy und Metaplanet und die Fed-Sitzung im Dezember. Die wichtigsten Daten im Überblick.

Bitcoin Kurs am Montagabend (21:58 Uhr MEZ) rund 61.100 $ Wochenendtief vom Samstag, 21.11. rund 55.100 $ Optionen, die am Freitag verfallen >112.000 BTC Angst-und-Gier-Index (extreme Angst) 11 Quelle : Bitcoin Magazine, 23.11.2026, 15:58 Uhr New Yorker Zeit; KuCoin, 23.11.2026; finanzen.net, 23.11.2026

Der Bitcoin Kurs steht nach einem turbulenten Wochenende und einem Montag voller Ausschläge vor einem dichten Terminkalender. Nach dem Absturz auf rund 55.100 Dollar am Samstag sprang die Kryptowährung am Montag auf rund 64.500 Dollar und fiel bis zum Abend auf etwa 61.100 Dollar zurück. In den kommenden zwei Wochen stehen Fed-Reden, Inflationsdaten, ein großer Optionsverfall, der MSCI-Ausschluss von Strategy und Metaplanet sowie die Zinsentscheidung der US-Notenbank an. Für Anleger, die den Bitcoin Kurs und Krypto-Aktien wie die Strategy Aktie, die Coinbase Aktie oder die Riot Aktie verfolgen, lohnt sich ein Blick auf die Daten, die den Markt bewegen können.

Der Kalender Welche Termine bestimmen den Bitcoin Kurs bis Mitte Dezember?

Termine für den Kryptomarkt bis zum 15. Dezember 2026 Datum Termin Warum er für Bitcoin zählt Di, 24.11. Rede von New-York-Fed-Präsident Williams Hinweise auf den Zinskurs Mi, 25.11. US-Preisindex PCE für Oktober Inflationsdaten prägen die Zinserwartung Do, 26.11. Beige Book der Fed Stimmungsbild zur US-Konjunktur Fr, 27.11. Verfall von Optionen auf mehr als 112.000 Bitcoin Kurzfristig erhöhte Schwankung möglich Mo, 30.11. MSCI streicht Strategy und Metaplanet aus Indizes Mögliche Verkäufe von Indexfonds Fr, 04.12. US-Arbeitsmarktbericht Konjunktur- und Zinssignal 8.–9.12. Fed-Sitzung Zinsentscheidung, Basisszenario +0,25 Punkte Di, 15.12. CFTC-Roundtable Regulierung für Krypto-Derivate Termine laut Marktberichten vom 23.11.2026; Angaben zu Beige Book und Arbeitsmarktbericht stammen aus je einer Quelle. Quelle : KuCoin, finanzen.net, BTC-ECHO, Bitcoin Magazine, Altcoin Buzz

Warum ist die Fed für den Bitcoin Kurs so wichtig?

Der Kryptomarkt reagiert derzeit stark auf Zinserwartungen: Das Protokoll der letzten Fed-Sitzung deutet laut finanzen.net auf weitere Zinserhöhungen hin.

Fed-Gouverneur Waller befürwortet demnach im Dezember einen Schritt um 0,5 Prozentpunkte; als Basisszenario gilt laut Bitcoin Magazine ein Schritt um 0,25 Prozentpunkte. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bewegt sich laut Bitcoin.com in Richtung 4,9 Prozent. Höhere Zinsen machen unverzinste Anlagen wie Bitcoin im Vergleich unattraktiver, und sie haben in den vergangenen Wochen die Technologieaktien belastet: Der S&P 500 verlor in der vergangenen Woche 8,61 Prozent, den größten Wochenverlust seit 19 Monaten (KuCoin, 23.11.2026). Am Montag folgte mit der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze der Rebound. Williams am Dienstag und der PCE-Index am Mittwoch zeigen, ob die Zinserwartungen weiter steigen.

Was bedeutet der Optionsverfall am Freitag?

Am Freitag, dem 27. November, verfallen laut finanzen.net Optionen auf mehr als 112.000 Bitcoin. Bei einem Bitcoin Kurs von rund 61.000 Dollar entspricht das einem Nominalwert von knapp 7 Milliarden Dollar (Redaktionsrechnung, keine Quellenangabe). Verfallstermine können kurzfristig die Schwankung erhöhen, weil Händler ihre Absicherungspositionen anpassen. Eine Richtung lässt sich daraus nicht ableiten.

Wie stark belastet der MSCI-Ausschluss die Strategy Aktie?

MSCI nimmt Strategy zum Handelsschluss am 30. November aus den Indizes MSCI USA, World und ACWI, wie BTC-ECHO am 22. November berichtete. Auch Metaplanet ist betroffen. Passive Fonds, die diese Indizes nachbilden, müssen die Aktien dann verkaufen. Die Strategy Aktie (MSTR) hält laut Unternehmensangaben vom 16. November 850.849 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Einstandspreis von 75.452 Dollar; bei einem Bitcoin Kurs von rund 61.000 Dollar liegt der Bestand damit im Minus. Wie stark der Verkaufsdruck ausfällt, hängt von den Indexfonds ab; Schätzungen reichen bis in den Bereich von rund 3 Milliarden Dollar.

Ein weiterer Faktor sind die Bitcoin-ETFs: Die US-Fonds verzeichneten in der Woche bis 20. November Abflüsse von 1,79 Milliarden Dollar, die vierte Abflusswoche in Folge. Wer verfolgt, ob sich der Bitcoin Kurs stabilisiert, sollte neben den Terminen die täglichen Zu- und Abflussdaten im Blick behalten.

Was dafür spricht Der Markt hat viele Hebelpositionen abgebaut; allein am Montag wurden im Kryptomarkt 762 Millionen Dollar liquidiert.

Der Aktienmarkt erholt sich nach dem Wochenverlust, was die Risikostimmung stützen kann.

Der Angst-und-Gier-Index von 11 gilt als Zeichen extremer Vorsicht. Was dagegen spricht Die Fed könnte die Zinsen im Dezember stärker anheben als erwartet.

Die ETF-Abflüsse halten seit vier Wochen an.

Die Stablecoin-Menge sank laut DefiLlama innerhalb von 30 Tagen um 6,15 Prozent auf rund 284,2 Milliarden Dollar, weniger Kapital steht für Käufe bereit.

Kryptowerte sind stark schwankungsanfällig; ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs und den Terminen

Wann verfallen die Bitcoin-Optionen? Am Freitag, dem 27. November; es geht um Optionen auf mehr als 112.000 Bitcoin (finanzen.net). Wann tagt die Fed im Dezember? Am 8. und 9. Dezember; ein Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte gilt als Basisszenario (Bitcoin Magazine). Wann scheidet Strategy aus dem MSCI-Index aus? Zum Handelsschluss am 30. November (BTC-ECHO). Wie hoch waren die Abflüsse aus den Bitcoin-ETFs? In der Woche bis 20. November 1,79 Milliarden Dollar (SoSoValue via Bitcoin.com).