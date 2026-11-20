Nach CryptoTicker, das sich auf die Veröffentlichung vom 18. November (14:00 Uhr Eastern Time) bezieht, hielt die Fed den Leitzins in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent, mit zehn zu zwei Stimmen. Lisa Cook und Beth Hammack wollten bereits im Oktober um 25 Basispunkte erhöhen. Laut Protokoll hielten „fast alle Teilnehmer“ weitere Erhöhungen für wahrscheinlich angemessen, „einige wenige“ eine Erhöhung um mehr als 25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung für möglich, falls die Daten ungünstig ausfallen. Waller sagte am 18. November dem Sender CNBC, im Dezember könnten 50 Basispunkte nötig sein, um die Inflationserwartungen von drei Prozent oder mehr zu bekämpfen.

Der Markt preist bereits eine Erhöhung ein: Laut CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit für plus 25 Basispunkte am 9. Dezember bei rund 97 Prozent (Nexo, 20. November). Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stand nach Nexo bei rund 5,01 Prozent, der Dollarindex bei 103,7. Höhere Zinsen entziehen riskanten Anlagen Liquidität, weil sichere Verzinsung attraktiver wird. Bitcoin, ein Wert ohne Zinsertrag, reagiert darauf empfindlich.