Der Bitcoin Kurs hat am Freitag die Marke von 60.000 US-Dollar erstmals seit Juli unterschritten: Um 17:07 Uhr MEZ notierte Bitcoin bei 59.268 Dollar (CoinGecko), 6,2 Prozent weniger als vor 24 Stunden. Der Auslöser sitzt in Washington. Das Protokoll der Fed-Sitzung vom 27. und 28. Oktober, das am Mittwoch erschien, zeigt eine Zentralbank, die über höhere statt über niedrigere Zinsen diskutiert, und Waller hat im Dezember eine Erhöhung um 50 statt 25 Basispunkte ins Spiel gebracht. Das trifft Krypto-Aktien wie die Strategy Aktie (Nasdaq: MSTR) und die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN), die direkt am Bitcoin Kurs hängen.
Bitcoin Kurs: Waller bringt 50 Basispunkte ins Spiel, Zinserhöhung am 9. Dezember zu rund 97 Prozent eingepreist, Bitcoin unter 60.000 Dollar - Wie viel Zinsschock steckt schon im Kurs?
Der Bitcoin Kurs ist am Freitag erstmals seit Juli unter 60.000 US-Dollar gefallen. Hinter dem Druck steht die Fed: Das Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt eine Zinswende nach oben, Waller hält im Dezember sogar 50 Basispunkte für möglich. Was die Daten sagen, wie Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase reagieren und welche Termine jetzt zählen.
Die Fed
Was steht im Fed-Protokoll – und warum trifft es Bitcoin so hart?
Nach CryptoTicker, das sich auf die Veröffentlichung vom 18. November (14:00 Uhr Eastern Time) bezieht, hielt die Fed den Leitzins in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent, mit zehn zu zwei Stimmen. Lisa Cook und Beth Hammack wollten bereits im Oktober um 25 Basispunkte erhöhen. Laut Protokoll hielten „fast alle Teilnehmer“ weitere Erhöhungen für wahrscheinlich angemessen, „einige wenige“ eine Erhöhung um mehr als 25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung für möglich, falls die Daten ungünstig ausfallen. Waller sagte am 18. November dem Sender CNBC, im Dezember könnten 50 Basispunkte nötig sein, um die Inflationserwartungen von drei Prozent oder mehr zu bekämpfen.
Der Markt preist bereits eine Erhöhung ein: Laut CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit für plus 25 Basispunkte am 9. Dezember bei rund 97 Prozent (Nexo, 20. November). Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stand nach Nexo bei rund 5,01 Prozent, der Dollarindex bei 103,7. Höhere Zinsen entziehen riskanten Anlagen Liquidität, weil sichere Verzinsung attraktiver wird. Bitcoin, ein Wert ohne Zinsertrag, reagiert darauf empfindlich.
Wie stark fällt der Bitcoin Kurs im Wochenvergleich?
Am Donnerstagmorgen (19. November, 03:54 Uhr UTC) stand Bitcoin laut CoinGecko noch bei 63.039 Dollar, 15,1 Prozent unter dem Stand der Vorwoche. Am Freitagabend waren es 59.268 Dollar. Bitcoin Magazine zählt nach CryptoTicker eine siebte Verlustwoche in Folge, wenn der Wochenschluss am Sonntag unter rund 65.300 Dollar liegt. Der Angstindex lag am 20. November bei 12 („extreme Angst“), gegenüber 10 am Vortag. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im November nach Farside Investors Abflüsse von 3,47 Milliarden Dollar, am 19. November allein 582,3 Millionen (Daten aus unserem Bericht vom 20.11.).
|Datum / Marke
|Was ansteht
|Warum es zählt
|25.11.2026
|US-Inflationsindikator PCE
|beeinflusst die Zinserwartung
|27.11.2026
|Verfall von Optionen über rund 6,7 Mrd. US-Dollar
|kann Schwankungen auslösen
|8./9.12.2026
|Fed-Sitzung, Entscheidung am 9.12.
|erwartete Zinserhöhung
|58.566 US-Dollar
|niedrigster Tagesschluss der letzten 12 Monate (1.7.2026)
|Marke im Blick der Anleger
Kurs 20.11.2026, 17:07 Uhr MEZ; Termine laut CryptoTicker, Cointelegraph und Deribit-Berichten.
Quelle: CryptoTicker, Nexo, Cointelegraph
Was bedeutet die Zinswende für Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase?
Strategy hielt nach dem 8-K vom 16. November 850.849 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.452 Dollar. Bei 59.268 Dollar liegt der Bitcoin Kurs rechnerisch rund 21 Prozent darunter (eigene Rechnung). Die Strategy Aktie wird zudem zum 30. November aus dem MSCI USA Index entfernt. Die Coinbase Aktie ist an Handelsvolumen gekoppelt, das mit steigenden Zinsen und fallenden Kursen sinkt. Beide Aktien reagieren damit doppelt auf die Fed: über den Bitcoin Kurs und über die Risikostimmung an der Wall Street.
FAQ: Antworten zum Bitcoin Kurs und zur Fed
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell?
Am 20. November 2026 lag der Bitcoin Kurs um 17:07 Uhr MEZ bei 59.268 US-Dollar (CoinGecko), erstmals seit Juli unter 60.000 Dollar.
Wann entscheidet die Fed über die Zinsen?
Die Fed-Sitzung findet am 8. und 9. Dezember 2026 statt, die Entscheidung folgt am 9. Dezember. Der Markt rechnet laut CME FedWatch zu rund 97 Prozent mit plus 25 Basispunkten.
Gibt es eine Bitcoin Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. „Bitcoin Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff.
Welche Krypto-Aktien reagieren auf die Fed?
Die Strategy Aktie (MSTR) über den Bitcoin-Bestand, die Coinbase Aktie (COIN) über das Handelsgeschäft und weitere Krypto-Aktien über Kurs und Risikostimmung.
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