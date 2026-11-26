Der Bitcoin Kurs hat am Donnerstagvormittag (26.11.2026) die Marke von 61.000 US-Dollar überschritten und nach Angaben von KuCoin binnen Stunden mehr als 4 Prozent zugelegt. Auslöser ist eine Nachricht aus Washington: Das Gesetz H.R. 8957 zur Einrichtung einer Strategic Bitcoin Reserve der USA liegt nach dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses nun auf dem Kalender für die Abstimmung im Plenum. Ein Termin dafür steht nicht fest. Für Bitcoin ist das ein Stimmungsaufheller in einer Woche, in der sich der Kryptomarkt zwischen Rekord-Abflüssen aus den ETFs und einer drohenden Zinserhöhung bewegt.
Bitcoin Kurs: US-Reserve-Gesetz mit 20 Jahren Haltefrist, Bitcoin über 61.000 Dollar – was bringt Washington dem Bitcoin?
Der Bitcoin Kurs springt am Donnerstagvormittag über 61.000 Dollar, weil der Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses das Reserve-Gesetz H.R. 8957 weitergereicht hat. Was drinsteht, warum eine Abstimmung noch fehlt und was das für Bitcoin und Krypto-Aktien heißt.
Das Gesetz
Was steht im Bitcoin-Reserve-Gesetz H.R. 8957 – und was nicht?
Der Entwurf heißt American Reserve Modernization Act of 2026 und will aus beschlagnahmten Bitcoin eine dauerhafte Staatsreserve machen. Neue Käufe auf Staatskosten sieht er nicht vor.
Der Republikaner Nick Begich aus Alaska hat das Gesetz am 21. Mai 2026 eingebracht, wie FinanceFeeds berichtet. Es verpflichtet das Finanzministerium, innerhalb von 180 Tagen nach Inkrafttreten eine Strategic Bitcoin Reserve und einen getrennten Digital Asset Stockpile einzurichten. Bitcoin in der Reserve dürfen 20 Jahre lang nicht verkauft, getauscht, versteigert oder belastet werden. Zwei Jahre vor Ablauf der Frist soll der Finanzminister dem Kongress Empfehlungen vorlegen, danach könnten höchstens 10 Prozent der Bestände je zwei Jahre veräußert werden. Behörden sollen binnen 60 Tagen offenlegen, welche Bitcoin sie halten, dazu kommt ein öffentlicher Nachweis der Reserven mit jährlicher Berichtspflicht.
Wichtig für die Einordnung: Einen unbegrenzten Ankauf enthält der Entwurf nicht. Treasury und Handelsministerium sollen binnen 180 Tagen lediglich prüfen, wie sich Bitcoin haushaltsneutral beschaffen ließe. Einen früheren Plan, bis zu eine Million Bitcoin zu kaufen, nennt KuCoin als gestrichen. Im Finanzausschuss stimmten am 16. September 28 Abgeordnete dafür und 21 dagegen, Republikaner dafür, Demokraten dagegen. Am 24. November wurde das Gesetz formal an das Plenum gemeldet und als Nr. 789 auf den Union Calendar gesetzt.
Die Hürden
Wie wahrscheinlich ist ein Bitcoin-Reserve-Gesetz noch dieses Jahr – und was gilt bis dahin?
Bisher ist das Gesetz weder vom Repräsentantenhaus noch vom Senat verabschiedet, es ist kein geltendes Recht. Der laufende Kongress endet am 3. Januar 2027, bis dahin müssten beide Kammern zustimmen und der Präsident unterschreiben. Der Prognosemarkt Polymarket sieht laut KuCoin die Chance auf ein US-Bitcoin-Reserve-Gesetz vor 2027 unter 4 Prozent. Das ist eine Marktschätzung Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. Bis auf Weiteres gilt die Executive Order vom 6. März 2025, die die Reserve per Verwaltungsakt eingerichtet hat.
Das Marktumfeld
Warum reicht eine Ausschuss-Nachricht für plus 4 Prozent beim Bitcoin Kurs?
Weil der Markt dünn und angeschlagen ist. Der Bitcoin Kurs fiel am Wochenende bis auf 55.150 US-Dollar, den tiefsten Stand seit September 2024, und liegt mehr als 50 Prozent unter dem Rekord vom Oktober 2025 (Investing.com, 26.11.2026). Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im November nach Daten von SoSoValue und Motley Fool bis zum 24.11. Abflüsse von rund 4,94 Milliarden Dollar, so viel wie in keinem Monat seit dem Start 2024. Zugleich fiel die Kern-PCE-Inflation im Oktober mit 3,3 Prozent höher aus als erwartet, und KuCoin sieht für Dezember eine Zinserhöhung der Fed zu 99 Prozent eingepreist. Wer so positioniert ist, reagiert auf jede politische Nachricht schnell, auch durch das Eindecken von Short-Wetten.
|Kryptowährung
|Kurs
|24 Stunden
|7 Tage
|Bitcoin
|60.139 USD
|+0,7 %
|-3,8 %
|Ether
|1.685 USD
|+0,5 %
|-3,7 %
|BNB
|553 USD
|+1,0 %
|-4,2 %
|XRP
|0,944 USD
|+2,7 %
|-2,6 %
|Solana
|70,47 USD
|+1,2 %
|-3,4 %
Kurse in US-Dollar, Veränderung gegenüber den letzten 24 Stunden bzw. 7 Tagen.
Quelle: Motley Fool, CoinGecko-Zeitstempel 25.11.2026 21:17 UTC
Die Krypto-Aktien
Was bedeutet das Reserve-Gesetz für die Strategy Aktie und andere Krypto-Aktien?
Krypto-Aktien reagieren auf Bitcoin-Nachrichten meist mit Hebel. Die Strategy Aktie (Nasdaq: MSTR) ist dafür das bekannteste Beispiel: Strategy hielt nach einer SEC-Meldung vom 23. November zum Stand 22. November 851.305 Bitcoin zu durchschnittlichen Kosten von 75.446 Dollar. Bei Kursen um 61.000 Dollar liegt der Bestand damit rund 19 Prozent unter dem Einkaufspreis. Ein staatlicher Bitcoin-Halter mit langem Atem wäre für Unternehmen wie Strategy und für die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN) ein Argument für institutionelle Akzeptanz, ersetzt aber keine Nachfrage am Markt. Die Redaktion hält fest: Solange kein Plenumstermin steht, bleibt das Gesetz eine Option, keine Nachfragequelle.
Termine
Was Anleger beim Bitcoin Kurs jetzt beobachten
27.11.2026: Großer Optionsverfall am Freitag, den KuCoin als möglichen Kursbeweger nennt.
30.11.2026: Strategy und Metaplanet verlassen laut Meldungen die MSCI-Indizes.
Laufend: Ob das Repräsentantenhaus H.R. 8957 auf die Tagesordnung setzt.
Laufend: Tägliche ETF-Zahlen von SoSoValue und Farside.
3.1.2027: Ende des laufenden Kongresses, danach verfällt unerledigte Gesetzgebung.
FAQ
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs und zur US-Reserve
Warum steigt der Bitcoin Kurs heute? Nach Angaben von KuCoin legte Bitcoin nach der Ausschuss-Nachricht um mehr als 4 Prozent auf über 61.000 Dollar zu, nachdem er zuvor bei rund 57.339 Dollar gelegen hatte.
Hat die USA schon eine Bitcoin-Reserve? Ja, per Executive Order vom 6. März 2025. H.R. 8957 würde sie gesetzlich festschreiben und mit einer 20-jährigen Haltefrist versehen.
Kauft der Staat mit dem Gesetz Bitcoin? Nein, der Entwurf enthält keine Ermächtigung zu unbegrenzten Käufen. Lediglich haushaltsneutrale Wege sollen geprüft werden.
Wann stimmt das Repräsentantenhaus ab? Ein Termin ist nicht angekündigt. Das Gesetz steht auf dem Union Calendar.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.