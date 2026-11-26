Bitcoin am Vormittag des 26.11.2026 nach der Ausschuss-Meldung (Tief zuvor bei rund 57.339 USD) über 61.000 USD

Stimmenverhältnis im Finanzausschuss bei der Beratung am 16. September 28:21

Mindest-Haltefrist für Bitcoin in der geplanten US-Reserve 20 Jahre