Der Bitcoin Kurs ist am Freitag erstmals seit Juli unter die Marke von 60.000 US-Dollar gefallen: Laut CoinGecko rutschte Bitcoin um 16:45 Uhr MEZ darunter und notierte um 17:07 Uhr MEZ bei 59.268 Dollar, in 24 Stunden ein Minus von 6,2 Prozent (CoinMarketCap, 17:00 Uhr MEZ). Auslöser ist nach Darstellung von CryptoTicker der Ausverkauf bei Technologieaktien: Nvidia verlor zeitweise 6 Prozent auf 137,23 Dollar, der Nasdaq Composite lag 2,4 Prozent im Minus. Dazu kommen Rekordabflüsse bei Bitcoin-ETFs. Auch Krypto-Aktien wie Coinbase und Strategy stehen damit unter Druck, die ihre Geschäfte direkt am Bitcoin Kurs ausrichten.
Bitcoin Kurs: Unter 60.000 Dollar erstmals seit Juli, 553 Millionen Dollar Liquidationen in einer Stunde, Angstindex bei 12 - Hält die Marke von 58.566 Dollar?
Der Bitcoin Kurs ist am Freitag erstmals seit Juli unter 60.000 Dollar gefallen. Tech-Ausverkauf an der Wall Street, Rekordabfluss bei BlackRocks Bitcoin-ETF und eine Liquidationswelle von 553 Millionen Dollar in einer Stunde setzen den Markt unter Druck. Was die Zahlen bedeuten und welche Marken Anleger jetzt beobachten.
Der Auslöser
Warum fällt der Bitcoin Kurs unter 60.000 Dollar – und was hat die Wall Street damit zu tun?
Kryptowerte bewegen sich derzeit mit dem Technologiesektor, nicht unabhängig davon, schreibt Nexo in seiner Marktübersicht vom 20. November (15:00 Uhr UTC). Am Donnerstag schloss der Nasdaq Composite 2,3 Prozent tiefer bei 23.879,20 Punkten, der S&P 500 verlor 2,0 Prozent auf 7.179,38 Punkte, der sechste Verlusttag in Folge. Der Dow Jones schloss mit 49.097,77 Punkten erstmals seit über fünf Monaten unter 50.000.
Hinzu kommt die Zinsfrage: Laut CME FedWatch preist der Markt zu rund 97 Prozent eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte am 9. Dezember ein. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 5,01 Prozent, der Dollarindex bei 103,7 (Nexo). Steigende Zinsen entziehen riskanten Anlagen Liquidität. CryptoTicker sieht keinen neuen geopolitischen Auslöser.
Wie stark belasten die Bitcoin-ETFs den Markt?
Nach Daten von Farside Investors verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs am 19. November Abflüsse von 582,3 Millionen Dollar, davon 541,1 Millionen bei BlackRocks IBIT. Nexo spricht vom größten Tagesabfluss in der Geschichte des BlackRock-Fonds. Es war der dritte Abflusstag in Folge; die Monatsbilanz liegt laut CryptoTicker bei minus 3,47 Milliarden Dollar. Wenn die ETF-Käufer als wichtige Nachfragequelle der vergangenen Jahre ausfallen, fehlt dem Markt ein Gegengewicht zu Verkäufen.
Was sagen Liquidationen und Optionen über die Stimmung?
Laut CoinGlass wurden in der Stunde bis 16:02 Uhr UTC (17:02 Uhr MEZ) 553 Millionen Dollar an Positionen zwangsliquidiert, davon 522,5 Millionen Long-Positionen. In 24 Stunden waren es 1,33 Milliarden Dollar, rund 90 Prozent davon Longs, bei 250.931 betroffenen Händlern. Bitcoin allein machte 387 Millionen Dollar aus. Das offene Interesse an Krypto-Futures sank um 5,6 Prozent auf 105,2 Milliarden Dollar.
Der Angstindex steht laut CryptoTicker bei 12 („extreme Angst“), Tradingview nennt einen Tiefstwert von 10. Am Freitagmorgen um 9:00 Uhr MEZ liefen bei Deribit Optionen im Wert von rund 2,2 Milliarden Dollar aus; die vom Portal selbst berechnete Max-Pain-Marke von 71.000 Dollar lag weit über dem Kurs. Der nächste große Verfall am 27. November umfasst rund 6,7 Milliarden Dollar.
|Kryptowährung
|Kurs in US-Dollar
|Veränderung
|Bitcoin
|59.268
|-6,2 % (24 Std.)
|Ether
|1.644
|-7,6 %
|Solana
|68,25
|-7,2 %
|XRP
|0,94
|-5,05 %
BTC, ETH, SOL: CoinGecko/CoinMarketCap um 17:07 Uhr MEZ; XRP: Nexo, 16:03 Uhr MEZ, Zeitraum der Veränderung nicht angegeben.
Quelle: CryptoTicker, Nexo, 20.11.2026
Welche Marken sind für den Bitcoin Kurs jetzt wichtig?
Der 24-Stunden-Bereich lag laut CoinGecko zwischen 59.241 und 63.282 Dollar. Der niedrigste Tagesschluss der letzten zwölf Monate datiert vom 1. Juli 2026 bei 58.566 Dollar. Nach oben liegen der 50-Tage-Durchschnitt bei 74.496 und der 200-Tage-Durchschnitt bei 75.117 Dollar. Das Rekordhoch vom 6. Oktober 2025 bei 126.080 Dollar liegt rund 53 Prozent entfernt.
Was bedeutet der Kursrutsch für Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase?
Strategy hielt nach dem 8-K vom 16. November 850.849 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.452 Dollar. Bei 59.268 Dollar liegt der Bitcoin Kurs rechnerisch rund 21 Prozent darunter (eigene Rechnung). Die Strategy Aktie (MSTR) wird zudem zum 30. November aus dem MSCI USA Index entfernt. Die Coinbase Aktie schloss laut CryptoTicker am 13. November mit 127,65 Dollar so niedrig wie zuletzt im Februar 2024. Beide Papiere reagieren stark auf den Bitcoin Kurs, weil Handelsvolumen und Bewertung von Krypto-Preisen abhängen.
FAQ: Antworten zum Bitcoin Kurs
Wie tief ist der Bitcoin Kurs am 20. November gefallen?
Laut CoinGecko lag der Tiefststand bei 59.241 Dollar in den letzten 24 Stunden; um 17:07 Uhr MEZ stand Bitcoin bei 59.268 Dollar, erstmals seit Juli unter 60.000 Dollar.
Warum fällt Bitcoin gerade?
Genannt werden der Ausverkauf bei Tech- und KI-Aktien, die erwartete Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember und Abflüsse aus Bitcoin-ETFs. Einen einzelnen Auslöser gibt es nicht.
Gibt es eine Bitcoin Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. „Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff.
Wie stark sind Krypto-Aktien betroffen?
Coinbase und Strategy zählen zu den am stärksten vom Bitcoin Kurs abhängigen Krypto-Aktien; beide notieren deutlich unter ihren Ständen von Anfang Oktober.
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