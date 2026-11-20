Kryptowerte bewegen sich derzeit mit dem Technologiesektor, nicht unabhängig davon, schreibt Nexo in seiner Marktübersicht vom 20. November (15:00 Uhr UTC). Am Donnerstag schloss der Nasdaq Composite 2,3 Prozent tiefer bei 23.879,20 Punkten, der S&P 500 verlor 2,0 Prozent auf 7.179,38 Punkte, der sechste Verlusttag in Folge. Der Dow Jones schloss mit 49.097,77 Punkten erstmals seit über fünf Monaten unter 50.000.

Hinzu kommt die Zinsfrage: Laut CME FedWatch preist der Markt zu rund 97 Prozent eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte am 9. Dezember ein. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 5,01 Prozent, der Dollarindex bei 103,7 (Nexo). Steigende Zinsen entziehen riskanten Anlagen Liquidität. CryptoTicker sieht keinen neuen geopolitischen Auslöser.