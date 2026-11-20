aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 22:24 5 Min.

Während der Bitcoin Kurs unter 60.000 Dollar fällt, steht Japan im Blick der Märkte: Der Yen notiert bei rund 159 je Dollar, die Bank of Japan könnte im Dezember erhöhen. Ob die Yen-Zinswende Krypto belastet, ist offen; ein Beleg für eine Carry-Trade-Auflösung fehlt bisher. Was die Zahlen sagen und was Anleger beobachten.

Dollar-Yen am 20.11.2026 (FXEmpire, CryptoTicker) rund 158,8 bis 159,6 Wahrscheinlichkeit einer BoJ-Zinserhöhung am 18.12. je nach Quelle 72 bis 85 % Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen (CryptoTicker) 2,805 % Bitcoin Kurs am 20.11.2026, 19:13 Uhr MEZ (CoinDesk) rund 58.400 US-Dollar Quelle : CryptoTicker, 20.11.2026 (LSEG über CNBC); FXEmpire, 20.11.2026, 15:23 Uhr UTC; CoinDesk, 19:13 Uhr MEZ

Der Bitcoin Kurs hat am Freitag die Marke von 60.000 Dollar verloren und lag um 19:13 Uhr MEZ bei rund 58.400 Dollar (CoinDesk). Parallel richtet sich der Blick nach Tokio: Der Dollar kostet rund 159 Yen, kurz zuvor war die Marke von 160 überschritten worden, und die Bank of Japan könnte am 18. Dezember die Zinsen anheben. Ob daraus ein Risiko für Krypto und Krypto-Aktien wie Strategy oder Coinbase wird, ist offen: Der Auslöser des heutigen Ausverkaufs war laut CoinDesk der Abverkauf von Tech- und KI-Aktien, kein Yen-Ereignis.

Japan Wie wahrscheinlich ist die Zinserhöhung der Bank of Japan – und was kostet sie den Markt?

Nach CryptoTicker liegen die Chancen auf eine Erhöhung des japanischen Leitzinses von 1,25 auf 1,50 Prozent bei der Sitzung am 18. Dezember bei rund 72 Prozent (LSEG über CNBC) bis 85 Prozent (Brown Brothers Harriman). FXEmpire nennt für die Futures ebenfalls 85 Prozent. Die Inflation in Japan lag zuletzt bei 2,3 Prozent im Jahresvergleich (FXEmpire), die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen bei 2,805 Prozent. Ma Tieying, Senior Economist bei DBS Group Research, erwartet laut CryptoTicker im Dezember eine Erhöhung und zwei weitere 2027, gestützt auf Lohnzuwächse von über 3 Prozent seit neun Monaten in Folge; ihre Aussage ist nicht am Original geprüft. Notenbankchef Kazuo Ueda beobachtet nach den Berichten den schwachen Yen, Finanzministerin Satsuki Katayama warnte vor einseitigen Währungsbewegungen.

Was hat der Yen mit dem Bitcoin Kurs zu tun?

Hinter der Frage steht der sogenannte Carry Trade: Anleger leihen sich Geld in einer Währung mit niedrigen Zinsen wie dem Yen und legen es in höher rentierende Anlagen an, auch in riskante wie Aktien oder Krypto. Steigen die japanischen Zinsen oder legt der Yen kräftig zu, können solche Positionen aufgelöst werden. Das gilt als Risiko für alle gehebelten Märkte, wurde in früheren Marktphasen diskutiert und ist hier als Hypothese zu lesen: Keine der von uns geprüften Quellen führt den Bitcoin-Rückgang vom Freitag auf einen Yen-Carry-Trade zurück. Das Szenario ist eine Einschätzung der Redaktion. Die Zusammenhänge sind nicht belegt, und Bitcoin reagierte am Freitag stärker auf Aktien und die Fed.

Zinsen und Währung im Überblick Kennzahl Wert Quelle Dollar-Yen rund 158,8 FXEmpire, 15:23 Uhr UTC Dollar-Yen nach Inflationsdaten 159,59 CryptoTicker, Vormittag BoJ-Leitzins aktuell 1,25 % CryptoTicker Erhöhung 18.12. 72 % bis 85 % LSEG, BBH, Futures Fed-Leitzins 3,75 bis 4,00 % Startup Fortune Fed-Erhöhung bis 9.12. 94 % Polymarket Rendite 10-jährige US-Anleihen über 5 % CoinGabbar Stand 20.11.2026; Quellen mit unterschiedlichen Uhrzeiten. Wahrscheinlichkeiten sind Marktpreise, keine Prognosen von aktiencheck.de. Quelle : CryptoTicker, FXEmpire, CoinGabbar, Startup Fortune

Warum gilt die Kombination aus Fed und Bank of Japan als Risiko?

Beide Zentralbanken könnten im Dezember gleichzeitig straffen: die Fed am 9. Dezember (Polymarket: 94 Prozent) und die BoJ am 18. Dezember. Scott Freeman von Delphi Digital warnte laut CoinDesk, die Fed könnte bei schwächerem Wachstum erhöhen, „the setup for a policy error“. Steigen Anleiherenditen und Zinsen gleichzeitig, wird Geld für Risikoanlagen teurer. CoinGabbar verweist auf Renditen für zehnjährige US-Anleihen über 5 Prozent als zusätzliche Belastung für Japan. Das ist eine Lage, die der Bitcoin Kurs und die Krypto-Aktien in den kommenden Wochen mit hoher Schwankung verarbeiten könnten; sicher ist es nicht.

Was dafür spricht Die BoJ-Erhöhung ist zu 72 bis 85 Prozent eingepreist, die Überraschung wäre eher ein Verzicht.

Der Ausverkauf hat laut CoinDesk andere Auslöser; ein zusätzlicher Yen-Schock ist bisher nicht belegt.

Der Angstindex von 12 zeigt, dass viel Pessimismus im Kurs steckt. Was dagegen spricht Fed und Bank of Japan könnten im Dezember beide erhöhen und Liquidität verknappen.

Ein Rücksetzer des Dollar-Yen kann gehebelte Positionen weltweit unter Druck setzen.

Der Bitcoin Kurs liegt rund 54 Prozent unter dem Rekord von 126.080 Dollar (CryptoTicker, eigene Rechnung).

Kryptowerte sind extrem volatil, ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Dieser Artikel ist keine Anlageberatung.

FAQ: Antworten zu Bitcoin Kurs und Yen

Wann entscheidet die Bank of Japan über die Zinsen?

Die nächste Sitzung ist laut CryptoTicker am 18. Dezember 2026; eine Erhöhung von 1,25 auf 1,50 Prozent gilt als wahrscheinlich.

Ist der Bitcoin Kurs wegen des Yen gefallen?

Dafür gibt es keinen Beleg. CoinDesk nennt den Ausverkauf von Tech- und KI-Aktien als Auslöser; der Yen-Zusammenhang ist eine Hypothese.

Gibt es eine Bitcoin Prognose von aktiencheck.de?

Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. „Bitcoin Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff.

Welche Krypto-Aktien reagieren auf Zinsen und Yen?

Die Strategy Aktie über ihre Bitcoin-Bestände und Finanzierung, die Coinbase Aktie über das Handelsvolumen und japanische Bitcoin-Firmen wie Metaplanet, deren Kurse an Bitcoin und der Risikostimmung hängen.