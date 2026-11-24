Der Bitcoin Kurs lag am 24. November um 01:00 Uhr MEZ (00:00 UTC) bei 61.267 Dollar, praktisch unverändert zum Vortag (KuCoin). Am Montag war BTC bis auf 64.500 Dollar gesprungen und fiel dann Richtung 61.000 Dollar zurück. Das Wochenendtief hatte bei rund 55.100 Dollar gelegen, dem tiefsten Stand seit September 2024. Die Erholung ist laut mehreren Quellen vor allem Short-Covering, kein Zeichen neuer Spot-Nachfrage. Für die Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie und die Strategy Aktie bleibt der Bitcoin Kurs damit der Taktgeber.
Bitcoin Kurs: Siebte Verlustwoche, Long-Hebel zwischen 59.000 und 62.000 Dollar, Kurs 19 bis 25 Prozent unter der 200-Tage-Linie – Wie viel Druck steckt noch im Derivatemarkt?
Der Bitcoin Kurs erholte sich nach dem Wochenendtief bei rund 55.100 Dollar auf etwa 61.000 Dollar, doch laut Glassnode liegt die größte Long-Konzentration genau zwischen 59.000 und 62.000 Dollar. Was verraten Liquidationen, Funding und Stimmung über die Erholung?
Der Auslöser
Wie groß war die Liquidationswelle beim Bitcoin Kurs?
Der Ausverkauf vom Freitag und Samstag war ein Hebel-Ereignis. Je nach Zählung wurden zwischen 1,8 und 2,7 Milliarden Dollar liquidiert.
AltcoinBuzz nennt für die Freitags-Kaskade rund 1,8 Milliarden Dollar, nach einem anderen Tracker rund 2,4 Milliarden Dollar, davon über 1 Milliarde in Bitcoin-Futures und rund 545 Millionen in Ether. Capital Street FX kommt für 24 Stunden auf rund 2,67 Milliarden Dollar, überwiegend Shorts. Über 340.000 Trader wurden zwangsliquidiert. Die Zahlen unterscheiden sich, weil Zeiträume und Datenanbieter nicht identisch sind.
|Messgröße
|Wert
|Freitags-Kaskade (Tracker 1)
|rund 1,8 Mrd. USD
|Freitags-Kaskade (Tracker 2)
|rund 2,4 Mrd. USD
|24-Stunden-Liquidationen (Capital Street FX)
|rund 2,67 Mrd. USD
|24 Stunden bis Montag (AltcoinBuzz)
|204,01 Mio. USD, davon Shorts 145,55 Mio.
|Wintermute, 21.11., eine Stunde
|68,8 Mio. USD Shorts vs. 1,6 Mio. USD Longs
Zeiträume und Tracker unterscheiden sich; Werte nicht addierbar.
Quelle: AltcoinBuzz (23.11.2026), Capital Street FX (23.11.2026), KuCoin (24.11.2026)
Auffällig ist das Funding: Auf Binance war es im Tief negativ, Anleger zahlten also für Short-Positionen. Das ist die klassische Zutat für einen Short-Squeeze. Laut BlockchainReporter lag der RSI des Bitcoin Kurses zeitweise bei 17,3, einem extrem überverkauften Wert; Bitcoin, Ether und Solana notieren demnach 19 bis 25 Prozent unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt.
Das große Bild
Warum liegen die Long-Hebel gerade bei 59.000 bis 62.000 Dollar?
Laut Glassnode (zitiert von AltcoinBuzz) liegt die größte Konzentration von Long-Hebel zwischen 59.000 und 62.000 Dollar, also genau dort, wo der Bitcoin Kurs jetzt notiert. Fällt der Kurs unter diese Zone, könnten erneut Zwangsverkäufe ausgelöst werden; steigt er darüber, entlastet das die Stimmung. Das ist eine Beschreibung der Positionierung, keine Prognose von aktiencheck.de.
Der Rahmen bleibt schwierig: Der Bitcoin Kurs hat laut BlockchainReporter in 30 Tagen rund 25 Prozent verloren und die siebte Verlustwoche in Folge hinter sich, der Wochenverlust lag bei rund 8,2 Prozent (AltcoinBuzz). US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Freitag, 20. November, laut SoSoValue einen Abfluss von 669,2 Millionen Dollar, den größten Tagesabfluss seit Juni, und in der Woche rund 1,79 Milliarden Dollar. Die Coinbase-Prämie ist seit 60 Tagen negativ (KuCoin). Gleichzeitig zeigt Strategy laut Filing vom 16. November einen Bestand von 850.849 Bitcoin. Zu Michael Saylors Post vom 22. November („The dots aren't done“) gibt es laut AltcoinBuzz keine Bestätigung eines neuen Kaufs.
Was jetzt zählt
Welche Termine bewegen den Bitcoin Kurs diese Woche?
Am Mittwoch, 25. November, erscheinen die US-Inflationsdaten PCE für Oktober, dazu das revidierte BIP für das dritte Quartal und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Am 26. November folgt das Beige Book; die US-Börsen sind an Thanksgiving geschlossen. Die Fed tagt am 9. Dezember, der Markt preist laut Capital Street FX eine Zinserhöhung zu rund 98 Prozent ein. Wichtig bleibt zudem der nächste ETF-Tageswert: Dreht er ins Plus, wäre das ein erstes Signal echter Nachfrage.
Häufige Fragen
FAQ zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs? Der Bitcoin Kurs lag am 24. November um 01:00 Uhr MEZ (00:00 UTC) bei 61.267 Dollar (KuCoin). Das Wochenendtief lag bei rund 55.100 Dollar.
Warum ist der Bitcoin Kurs gestiegen? Laut den Quellen vor allem durch Short-Covering nach den Wochenend-Liquidationen und die Erholung der Aktienmärkte, nicht durch neue Spot-Nachfrage.
Was bedeuten Liquidationen für den Bitcoin Kurs? Hebelpositionen werden zwangsweise geschlossen, was Kursbewegungen in beide Richtungen verstärken kann.
Welche Krypto-Aktien hängen am Bitcoin Kurs? Unter anderem die Strategy Aktie, die Coinbase Aktie und Bitcoin-Miner wie MARA.
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