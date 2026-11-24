Laut Glassnode (zitiert von AltcoinBuzz) liegt die größte Konzentration von Long-Hebel zwischen 59.000 und 62.000 Dollar, also genau dort, wo der Bitcoin Kurs jetzt notiert. Fällt der Kurs unter diese Zone, könnten erneut Zwangsverkäufe ausgelöst werden; steigt er darüber, entlastet das die Stimmung. Das ist eine Beschreibung der Positionierung, keine Prognose von aktiencheck.de.

Der Rahmen bleibt schwierig: Der Bitcoin Kurs hat laut BlockchainReporter in 30 Tagen rund 25 Prozent verloren und die siebte Verlustwoche in Folge hinter sich, der Wochenverlust lag bei rund 8,2 Prozent (AltcoinBuzz). US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Freitag, 20. November, laut SoSoValue einen Abfluss von 669,2 Millionen Dollar, den größten Tagesabfluss seit Juni, und in der Woche rund 1,79 Milliarden Dollar. Die Coinbase-Prämie ist seit 60 Tagen negativ (KuCoin). Gleichzeitig zeigt Strategy laut Filing vom 16. November einen Bestand von 850.849 Bitcoin. Zu Michael Saylors Post vom 22. November („The dots aren't done“) gibt es laut AltcoinBuzz keine Bestätigung eines neuen Kaufs.