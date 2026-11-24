Laut Altcoin Buzz erwarten die Märkte mit rund 95 Prozent Wahrscheinlichkeit eine weitere Zinserhöhung bei der Fed-Sitzung Anfang Dezember. Das Analysehaus 10x Research bringt die ETF-Verkäufe direkt mit den strafferen Zinserwartungen in Verbindung und verweist darauf, dass der Markt noch etwa drei weitere Erhöhungen einpreise. Höhere Zinsen machen unverzinste Anlagen wie Bitcoin im Vergleich zu Anleihen weniger attraktiv.

Der nächste Test kommt am Mittwoch, 25. November, um 8:30 Uhr New Yorker Zeit (14:30 Uhr MEZ): Dann veröffentlicht das Bureau of Economic Analysis die Oktober-Zahlen zum PCE-Preisindex und die zweite Schätzung zum US-Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal. Überraschungen nach oben oder unten dürften die Zinserwartungen und damit auch den Bitcoin Kurs bewegen.

Hinzu kommt der Aktienmarkt: Nvidia sprang am Montag nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze um rund 30 Prozent, der Nasdaq legte über 6 Prozent zu. Bitcoin stieg zunächst mit, gab die Gewinne aber wieder ab; am Dienstag notierte Nvidia vorbörslich 4,9 Prozent im Minus. Das zeitliche Zusammentreffen beweist keine Ursache, bleibt aber auffällig.