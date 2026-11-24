Der Bitcoin Kurs steht am Dienstag wieder an der runden Marke von 60.000 US-Dollar: Um 13:29 Uhr MEZ zeigte CoinMarketCap 60.192 Dollar, 1,6 Prozent weniger als vor 24 Stunden und rund 52 Prozent unter dem Rekord von 126.080 Dollar. Der Auslöser liegt weniger im Chart als bei den ETFs: Die zwölf US-Spot-Bitcoin-ETFs haben im November netto 4,71 Milliarden Dollar abgegeben, so viel wie noch nie in einem Monat.
Bitcoin Kurs: Rekordabfluss von 4,71 Milliarden Dollar im November, Fed-Zinserhöhung zu 95 Prozent eingepreist – wer fängt Bitcoin bei 60.000 Dollar auf?
Der Bitcoin Kurs pendelt am Dienstag um 60.200 US-Dollar. Die US-Spot-ETFs melden im November den größten Monatsabfluss ihrer Geschichte, die Fed-Sitzung im Dezember rückt näher, und am Mittwoch folgen die PCE-Daten. Was Anleger jetzt beobachten.
Das Wichtigste in Kürze: Die Abflüsse treffen auf eine Fed, an der Märkte laut Altcoin Buzz eine weitere Zinserhöhung im Dezember zu etwa 95 Prozent einpreisen. Gleichzeitig ist ein großer Teil des Hebels im Markt bereits abgebaut. Wer den Bitcoin Kurs verstehen will, schaut deshalb auf drei Dinge: ETF-Flüsse, Zinsen und Derivate.
ETF-Flüsse
Wie groß ist der Bitcoin-ETF-Abfluss im November wirklich?
Am Montag, 23. November, verloren die US-Spot-Bitcoin-ETFs laut Farside netto 569,7 Millionen Dollar. Es war der fünfte Tag in Folge mit Nettoabflüssen. Die Serie summiert sich auf 2,37 Milliarden Dollar, davon entfallen 1,95 Milliarden oder gut 82 Prozent auf den iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock. Zusammen mit den Abflüssen der Vorwoche von rund 1,79 Milliarden Dollar ergibt sich der Novemberstand von 4,71 Milliarden. Der bisherige Monatsrekord stammte laut Altcoin Buzz aus dem Juni 2026 und lag bei 4,51 Milliarden Dollar.
|Fonds
|Netto-Fluss
|iShares Bitcoin Trust (IBIT)
|–509,3 Mio. USD
|Grayscale Bitcoin Mini Trust
|–61,1 Mio. USD
|Bitwise Bitcoin ETF (BITB)
|–12,6 Mio. USD
|Fidelity Wise Origin (FBTC)
|+13,3 Mio. USD
|Summe
|–569,7 Mio. USD
Netto-Zu- und -Abflüsse in Millionen US-Dollar. Weitere Fonds ohne Bewegung.
Quelle: Farside, über Coin Republic
Die ETFs halten nach Daten von BlockBoard (Stand 23. November) noch 610.602 Bitcoin, 68.414 weniger als vor 30 Tagen. Das Vermögen des IBIT lag laut iShares bei 46,52 Milliarden Dollar. Bitwise-Manager Camran Khosravi führt die Rekordabflüsse auf einen breiteren Rückzug aus Risikoanlagen zurück, ausgelöst durch Tech- und KI-Sorgen sowie vorsichtige Signale der Fed.
Zinsen und Makro
Warum belastet die Fed-Erwartung den Bitcoin Kurs so stark?
Laut Altcoin Buzz erwarten die Märkte mit rund 95 Prozent Wahrscheinlichkeit eine weitere Zinserhöhung bei der Fed-Sitzung Anfang Dezember. Das Analysehaus 10x Research bringt die ETF-Verkäufe direkt mit den strafferen Zinserwartungen in Verbindung und verweist darauf, dass der Markt noch etwa drei weitere Erhöhungen einpreise. Höhere Zinsen machen unverzinste Anlagen wie Bitcoin im Vergleich zu Anleihen weniger attraktiv.
Der nächste Test kommt am Mittwoch, 25. November, um 8:30 Uhr New Yorker Zeit (14:30 Uhr MEZ): Dann veröffentlicht das Bureau of Economic Analysis die Oktober-Zahlen zum PCE-Preisindex und die zweite Schätzung zum US-Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal. Überraschungen nach oben oder unten dürften die Zinserwartungen und damit auch den Bitcoin Kurs bewegen.
Hinzu kommt der Aktienmarkt: Nvidia sprang am Montag nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze um rund 30 Prozent, der Nasdaq legte über 6 Prozent zu. Bitcoin stieg zunächst mit, gab die Gewinne aber wieder ab; am Dienstag notierte Nvidia vorbörslich 4,9 Prozent im Minus. Das zeitliche Zusammentreffen beweist keine Ursache, bleibt aber auffällig.
Hebel und Stimmung
Wie viel Hebel ist im Bitcoin-Markt noch übrig?
Die Zahlen zu den Liquidationen der letzten 24 Stunden gehen je nach Quelle weit auseinander. CoinGlass-Daten über Coin Republic weisen für Bitcoin allein 347 Millionen Dollar aus, davon 147,4 Millionen Long- und 199,7 Millionen Short-Positionen. Altcoin Buzz nennt für den gesamten Markt 770 bis 825 Millionen Dollar, CoinMarketCap sogar rund 1,26 Milliarden. Die Zahlen sind nicht vergleichbar, weil die Erfassung unterschiedlich ist.
Klar ist die Richtung beim offenen Interesse: Laut Glassnode (Market Pulse vom 23. November) fiel das Open Interest der Bitcoin-Futures binnen einer Woche um 12 Prozent auf 29,3 Milliarden Dollar, den tiefsten Stand seit Anfang März. Der Anteil der Coins im Gewinn sank von 54,2 auf 47,3 Prozent. Der Angstindex steht laut CoinMarketCap bei 9, „extreme Angst“. Das Zweijahrestief lag am 21. November bei etwa 55.252 Dollar; von dort erholte sich Bitcoin zeitweise um 17 Prozent auf 64.217 Dollar.
Krypto-Aktien
Was bedeutet der Bitcoin Kurs für Strategy Aktie, Coinbase Aktie und Krypto-Aktien?
Krypto-Aktien reagieren in der Regel überproportional auf Bitcoin. Das zeigte sich am 5. November, als nach Angaben von 24/7 Wall St. Circle 12 Prozent und Coinbase sowie Strategy jeweils rund 10 Prozent einbüßten. Für die Strategy Aktie, die ihre Bitcoin-Bestände über Kapitalmaßnahmen finanziert, sind niedrige Bitcoin-Kurse und fallende ETF-Nachfrage doppelt relevant: Sie drücken den Wert der Bestände und erschweren neue Zukäufe. Für die Coinbase Aktie sind Handelsvolumina und Marktstimmung maßgeblich, für Bitcoin-Miner wie MARA oder Riot die Förderkosten im Verhältnis zum Bitcoin Kurs.
Termine
Was beobachten Anleger jetzt?
Mittwoch, 25. November, 14:30 Uhr MEZ: PCE-Preisindex für Oktober und BIP-Revision für das dritte Quartal.
Tägliche ETF-Flüsse bei Farside: Endet die Serie von fünf Abflusstagen?
Marke von 60.000 Dollar und das Zweijahrestief bei rund 55.250 Dollar als Orientierung im Chart.
Fed-Sitzung Anfang Dezember mit der eingepreisten Zinserhöhung.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Am 24. November um 13:29 Uhr MEZ lag er laut CoinMarketCap bei rund 60.192 US-Dollar, die Tagesspanne reichte nach CoinGecko von etwa 59.470 bis 64.450 Dollar.
Warum fällt Bitcoin im November? Genannt werden Rekordabflüsse aus den US-Spot-ETFs, die erwartete Zinserhöhung der Fed und der Rückzug aus Risikoanlagen. Eine einzelne Ursache lässt sich nicht belegen.
Was bedeuten die Bitcoin-ETF-Abflüsse für Krypto-Aktien? Sinkende ETF-Nachfrage gilt als Stimmungsdämpfer für Bitcoin und damit für Krypto-Aktien wie Strategy, Coinbase oder Circle, deren Geschäft eng am Bitcoin Kurs hängt.
Wann gibt es neue Daten? Die nächsten Impulse sind die PCE-Zahlen am 25. November und die Fed-Sitzung im Dezember.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.