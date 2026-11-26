Am Freitag, 27.11.2026, um 9 Uhr MEZ laufen an der Optionsbörse Deribit Kontrakte über 112.323 Bitcoin aus, rund 6,76 Milliarden Dollar zum Stand vom 21.11.
Bitcoin Kurs: Optionen über 6,8 Milliarden Dollar laufen am Freitag aus, Max Pain bei 73.000 Dollar – zieht der Verfall den Kurs?
Der Bitcoin Kurs liegt zu Thanksgiving bei rund 60.700 Dollar, doch am Freitag um 9 Uhr verfallen Optionen im Nennwert von rund 6,8 Milliarden Dollar. Was die Zahlen von Deribit sagen und was sie nicht sagen.
Der Verfall
Die Gegenbewegung
Calls (58.005 BTC) und Puts (54.318 BTC) halten sich fast die Waage, das Put-Call-Verhältnis liegt bei 0,94.
Die dünne Luft
Die US-Börsen sind zu Thanksgiving geschlossen und handeln am Freitag nur verkürzt bis 13 Uhr New Yorker Zeit, also 19 Uhr MEZ.
Der Bitcoin Kurs hat sich zu Thanksgiving berappelt: Rund 60.700 Dollar waren es am Donnerstag um 14:10 Uhr MEZ, nach einem Mittwochstief bei etwa 57.300 bis 57.500 Dollar. Der Auslöser der Erholung waren laut CoinGlass vor allem Short-Liquidationen. Doch schon am Freitag um 9 Uhr MEZ wartet der nächste Termin, der Bewegung in den Markt bringen kann: Bitcoin-Optionen im Nennwert von knapp 7 Milliarden Dollar verfallen.
Für Anleger in Krypto-Aktien wie Strategy (MSTR) und Coinbase (COIN) ist das mehr als eine Randnotiz. Beide Titel reagieren erfahrungsgemäß stark auf den Bitcoin Kurs; die US-Börsen sind heute allerdings geschlossen, die letzten Schlusskurse stammen vom Dienstag (Strategy 77,55 Dollar, Coinbase 102,35 Dollar, laut cryptonews.net).
Optionsverfall
Was verfällt am Freitag am Bitcoin-Optionsmarkt?
Nach Auswertung von cryptoticker.io (Stand Samstag, 21.11.2026, 21:13 Uhr, Deribit-Index 60.206 Dollar) laufen am Freitag Kontrakte über 112.323 Bitcoin aus. Das entspricht rund 6,76 Milliarden Dollar; Medien nennen je nach Stichtag zwischen 6,6 und 7 Milliarden. Dazu läuft der CME-Future für November aus (9.778 Kontrakte, rund 48.890 Bitcoin).
|Verfall
|Bitcoin im Feld
|Put-Call-Verhältnis
|Max Pain
|27.11.2026
|112.323 BTC
|0,94
|73.000 $
|04.12.2026
|–
|1,70
|63.000 $
|25.12.2026
|156.890 BTC (rund 9,45 Mrd. $)
|0,69
|72.000 $
Nennwerte und Max-Pain-Marken ändern sich bis zum Verfall; die Daten sind mehrere Tage alt.
Quelle: cryptoticker.io, Deribit-Daten vom 21.11.2026
Max Pain
Was bedeutet die Marke von 73.000 Dollar für den Bitcoin Kurs?
Als Max Pain gilt der Kurs, bei dem die meisten Optionen wertlos verfallen würden. Er liegt mit 73.000 Dollar deutlich über dem aktuellen Kurs. Eine Garantie, dass der Markt dorthin läuft, ist das nicht: Laut CryptoQuant, zitiert von cryptoticker.io, traf die Max-Pain-Marke bei 34 von 46 Verfällen den Schlusskurs auf 2 Prozent genau, die jüngsten vier Verfälle lagen aber 6 bis 9 Prozent darunter. Aus der Zahl lässt sich also kein Kursziel ableiten, sie zeigt nur, wo viele Wetten liegen.
Aufschlussreicher ist die Verteilung: Mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,94 sind Absicherer und Optimisten ähnlich stark vertreten. Die implizite Volatilität der At-the-money-Option bei 60.000 Dollar lag laut Quelle bei 53,5 Prozent. Das Funding der Binance-Perpetuals war am 21.11. leicht negativ (minus 0,0028 Prozent je acht Stunden), was zu einem Markt passt, in dem Short-Positionen dominieren und sich schnell eindecken müssen.
Marktumfeld
Warum ist die Liquidität zu Thanksgiving so dünn?
Die US-Börsen sind am Donnerstag geschlossen, am Freitag endet der Handel um 13 Uhr New Yorker Zeit (19 Uhr MEZ). Genau in dieses verkürzte Fenster fällt der Verfall. Dünne Orderbücher können Kursausschläge verstärken, in beide Richtungen. Zugleich hat die Mitte der Woche gezeigt, wie fragil die Lage ist: Nach dem heißen PCE-Wert (Kernrate 3,3 Prozent) und neuen Zollplänen fiel Bitcoin am Mittwoch bis auf rund 57.300 Dollar.
Die US-Spot-ETFs verzeichneten am Mittwoch laut Farside den siebten Abflusstag in Folge, netto 453 Millionen Dollar, davon 329,7 Millionen bei IBIT. Der Novemberabfluss gilt mit rund 4,9 bis 5,4 Milliarden Dollar (je nach Quelle) als Rekord. Der Angst-Index lag am Donnerstag bei 11 (Extreme Fear), CoinGlass meldete binnen 24 Stunden Liquidationen von rund 692 Millionen Dollar, davon 264 Millionen bei Bitcoin (143 Millionen Shorts, 120 Millionen Longs).
Termine
Welche Termine stehen jetzt an?
Für den Bitcoin Kurs und die Krypto-Aktien Strategy und Coinbase bleibt der Verfall damit eine von mehreren Wegmarken. Wer die Entwicklung verfolgt, schaut auf die Reaktion rund um 9 Uhr MEZ, auf die ETF-Flows am Freitag und auf die Marke von 60.000 Dollar.
FAQ
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs und Verfall
Was ist ein Optionsverfall bei Bitcoin? An diesem Tag laufen Optionskontrakte aus und werden abgerechnet. Bei Deribit ist das jeden Freitag um 9 Uhr MEZ der Fall; größere Monatsverfälle bündeln mehr Volumen.
Was bedeutet Max Pain? Es ist die Kursmarke, bei der die meisten Optionen wertlos verfallen. Sie ist ein Indikator für die Positionierung, keine Kursprognose.
Wie hängen Strategy und Coinbase mit dem Bitcoin Kurs zusammen? Strategy hält Bitcoin in der Bilanz, Coinbase verdient am Handelsvolumen. Beide Aktien reagierten zuletzt deutlich auf Kursbewegungen am Kryptomarkt.
Warum ist das Handelsvolumen zu Thanksgiving niedriger? Die US-Börsen sind geschlossen, viele institutionelle Teilnehmer fehlen. Das kann Kursausschläge verstärken.
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