Der Bitcoin Kurs hat sich zu Thanksgiving berappelt: Rund 60.700 Dollar waren es am Donnerstag um 14:10 Uhr MEZ, nach einem Mittwochstief bei etwa 57.300 bis 57.500 Dollar. Der Auslöser der Erholung waren laut CoinGlass vor allem Short-Liquidationen. Doch schon am Freitag um 9 Uhr MEZ wartet der nächste Termin, der Bewegung in den Markt bringen kann: Bitcoin-Optionen im Nennwert von knapp 7 Milliarden Dollar verfallen.

Für Anleger in Krypto-Aktien wie Strategy (MSTR) und Coinbase (COIN) ist das mehr als eine Randnotiz. Beide Titel reagieren erfahrungsgemäß stark auf den Bitcoin Kurs; die US-Börsen sind heute allerdings geschlossen, die letzten Schlusskurse stammen vom Dienstag (Strategy 77,55 Dollar, Coinbase 102,35 Dollar, laut cryptonews.net).