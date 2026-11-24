Der Bitcoin Kurs hat den Montagsgewinn wieder abgegeben: Um 15:33 Uhr MEZ notierte Bitcoin nach CoinGecko bei 60.195 US-Dollar, 5,3 Prozent weniger als vor 24 Stunden, der Tagestiefstand lag auf Kraken bei 59.314 Dollar. Der gesamte Kryptomarkt verlor binnen 24 Stunden 7,1 Prozent auf 2,09 Billionen Dollar. Auslöser ist der Rückzug aus Risikoanlagen zum Start des US-Handels, nachdem Nvidia am Montag nach der Rückkehr von Jensen Huang um 31,5 Prozent gesprungen war.
Bitcoin Kurs: Nvidia-Rally verpufft, Bitcoin fällt auf 60.195 Dollar, der Kryptomarkt verliert 7 Prozent und 827 Millionen Dollar Liquidationen – wie lange trägt die Kopplung an die KI-Aktien?
Der Bitcoin Kurs ist am Dienstag zum US-Handelsstart um 5,3 Prozent auf rund 60.200 US-Dollar gefallen, der Kryptomarkt büßt 7,1 Prozent ein. Der Montagssprung nach Jensen Huangs Nvidia-Rückkehr ist verpufft. Was die Kopplung an KI-Aktien, Dollar und ETF-Abflüsse für Anleger bedeutet.
Das Wichtigste in Kürze: Bitcoin war am Montag kurz auf 64.500 Dollar gestiegen und beendete den Tag nach Angaben von The Block ungefähr unverändert. Um 14:30 Uhr UTC, also zur Eröffnung der Wall Street um 9:30 Uhr New Yorker Zeit, notierte Nvidia mit 153,99 Dollar laut Yahoo Finance 6,7 Prozent unter dem Montagsschluss. Der Bitcoin Kurs folgte der Aktie nach unten. Ob das Zufall ist oder eine dauerhafte Kopplung, ist die Frage dieses Abends.
Der Auslöser
Warum fällt der Bitcoin Kurs im Gleichschritt mit Nvidia?
Am Montag, 23. November, bestätigte Nvidia die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Präsident, Vorstandschef und Verwaltungsrat. Die Aktie schloss laut The Block 31,5 Prozent höher bei 165,06 Dollar und gewann fast eine Billion Dollar Börsenwert. Bitcoin sprang mit, doch die Gewinne hielten nicht: Am Dienstagmorgen rutschte der Kurs binnen rund 90 Minuten von etwa 61.100 auf 59.600 Dollar, wie CryptoTicker berichtet. Ether verlor laut CoinGecko 7,1 Prozent auf 1.690 Dollar, Solana 9,9 Prozent auf 69,68 Dollar, XRP 8,6 Prozent auf 0,92 Dollar und Dogecoin 7,4 Prozent auf 0,055 Dollar.
Belegt ist die zeitliche Parallelität, nicht die Ursache. Auffällig bleibt, dass die Krypto-Verluste am Freitag, 20. November, schon einmal mit einem Ausverkauf der KI- und Chipwerte zusammenfielen. Damals fiel Bitcoin laut Bitcoin Magazine erstmals seit Anfang Juli unter 60.000 Dollar.
Kurse im Überblick
Wie stark fallen Ether, Solana, XRP und Co. im Vergleich?
|Coin
|Kurs
|24h
|Bitcoin
|60.195
|–5,3 %
|Ether
|1.689,66
|–7,1 %
|Solana
|69,68
|–9,9 %
|XRP
|0,921
|–8,6 %
|Dogecoin
|0,0551
|–7,4 %
Veränderung zu den letzten 24 Stunden. Kurse in US-Dollar.
Quelle: CoinGecko, über CryptoTicker
Bitcoin ist mit einem Anteil von 57,9 Prozent am Gesamtmarkt weiter der Anker, verliert aber weniger als die Altcoins. Der Bitcoin Kurs liegt rund 52 Prozent unter dem Rekord von 126.080 Dollar vom 6. Oktober 2025. Das Wochenendtief vom Samstag lag bei etwa 55.100 Dollar.
Hebel und Liquidationen
Wie viel Druck kommt aus dem Derivatemarkt?
Nach CoinGlass-Daten über CryptoTicker wurden in 24 Stunden Positionen im Wert von 827 Millionen Dollar liquidiert: 348 Millionen Long- und 478 Millionen Short-Positionen. Das spricht dafür, dass auch Wetten auf fallende Kurse getroffen wurden, als Bitcoin am Montag stieg. Der Kobeissi Letter nennt rund 850 Millionen Dollar, die Zahlen unterscheiden sich je nach Erfassung. Der Fear-&-Greed-Index steht bei 11.
Hinzu kommt der Dollar: Der Dollar-Index notiert laut CoinDesk, über CryptoTicker, über 104 Punkten und damit so hoch wie zuletzt im März 2025. Ein starker Dollar und hohe US-Renditen belasten tendenziell Anlagen ohne Zins wie Bitcoin. Die US-Spot-ETFs meldeten am Montag laut Farside Abflüsse von 569,7 Millionen Dollar, fast 5 Milliarden Dollar sind es im November. Nansen verweist darauf, dass große Wallets im vergangenen Monat netto 10.000 Bitcoin von Börsen abzogen, während die ETFs etwa 70.000 Bitcoin abgaben.
Krypto-Aktien
Was heißt das für Strategy Aktie, Coinbase Aktie und MARA Aktie?
Krypto-Aktien hängen am Bitcoin Kurs, teils mit Hebel. Am 20. November, dem letzten Freitag mit ähnlichem Muster, lag die Strategy Aktie laut Bitcoin Magazine rund 7 Prozent im Minus bei etwa 79,85 Dollar, die Coinbase Aktie 3 Prozent tiefer bei 105,36 Dollar und die MARA Aktie 11 Prozent tiefer bei 5,55 Dollar. Aktuelle Kurse vom Dienstagabend liegen für diese Aktien nicht vor, die genannten Werte sind Freitagswerte. Für die Strategy Aktie zählt der Wert der Bitcoin-Bestände, für die Coinbase Aktie das Handelsvolumen, für MARA und andere Miner das Verhältnis von Förderkosten zum Bitcoin Kurs.
Termine
Was beobachten Anleger jetzt?
Mittwoch, 25. November, 14:30 Uhr MEZ: PCE-Preisindex für Oktober und BIP-Revision in den USA.
Tägliche ETF-Flüsse bei Farside: Wird die Serie von Abflusstagen unterbrochen?
Verlauf von Nvidia und Nasdaq 100 am Abend, da Bitcoin zuletzt mitlief.
Fed-Sitzung Anfang Dezember mit der erwarteten Zinserhöhung.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Um 15:33 Uhr MEZ lag er laut CoinGecko bei 60.195 US-Dollar.
Warum fällt Bitcoin am 24. November? Berichte nennen das Auslaufen des Nvidia-Sprungs, Abflüsse aus den US-Spot-ETFs und einen starken Dollar. Eine einzelne Ursache lässt sich nicht belegen.
Was bedeutet der Bitcoin Kurs für Krypto-Aktien? Strategy Aktie, Coinbase Aktie und Miner wie die MARA Aktie reagieren meist stärker als Bitcoin selbst, sowohl nach oben als auch nach unten.
Wann kommen die nächsten Impulse? Mit den PCE-Daten am 25. November und der Fed-Sitzung im Dezember.
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