Am Montag, 23. November, bestätigte Nvidia die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Präsident, Vorstandschef und Verwaltungsrat. Die Aktie schloss laut The Block 31,5 Prozent höher bei 165,06 Dollar und gewann fast eine Billion Dollar Börsenwert. Bitcoin sprang mit, doch die Gewinne hielten nicht: Am Dienstagmorgen rutschte der Kurs binnen rund 90 Minuten von etwa 61.100 auf 59.600 Dollar, wie CryptoTicker berichtet. Ether verlor laut CoinGecko 7,1 Prozent auf 1.690 Dollar, Solana 9,9 Prozent auf 69,68 Dollar, XRP 8,6 Prozent auf 0,92 Dollar und Dogecoin 7,4 Prozent auf 0,055 Dollar.

Belegt ist die zeitliche Parallelität, nicht die Ursache. Auffällig bleibt, dass die Krypto-Verluste am Freitag, 20. November, schon einmal mit einem Ausverkauf der KI- und Chipwerte zusammenfielen. Damals fiel Bitcoin laut Bitcoin Magazine erstmals seit Anfang Juli unter 60.000 Dollar.