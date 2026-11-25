Der Bitcoin Kurs ist am Mittwochmittag auf rund 58.650 US-Dollar gefallen, 2,6 Prozent weniger als vor 24 Stunden (CoinGecko, 12:50 Uhr MEZ; Tagestief 58.601 Dollar). Der Auslöser kommt nicht aus der Kryptowelt: Ein Reuters-Bericht über mögliche neue US-Zölle auf 16 große Handelspartner schickte die Nasdaq-100-Futures um 12:01 Uhr MEZ zeitweise um 2,38 Prozent ins Minus und trieb den Volatilitätsindex VIX über die Marke von 30.

Für Bitcoin ist das ein vertrautes Muster. Sobald die Wall Street zittert, verkaufen Anleger auch Kryptowerte, die sie zuvor als Risikoaufschlag im Depot hielten. Heute kommt ein zweiter Druckpunkt hinzu: Um 14:30 Uhr MEZ erscheinen die US-Inflationsdaten PCE und die zweite Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt. Es sind die letzten wichtigen Zahlen vor der Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember.