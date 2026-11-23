Der Bitcoin meldet sich zurück: In der Nacht zum Montag notiert die größte Kryptowährung bei 61.221 US-Dollar, ein Plus von 3,43 Prozent auf 24-Stunden-Sicht. Das Tageshoch lag bei 61.693 Dollar, das Tief bei 58.660 Dollar. Gegenüber dem Samstagstief bei rund 55.300 Dollar hat sich der Bitcoin damit um etwa 10,7 Prozent erholt (eigene Rechnung).
Bitcoin über 61.000 Dollar: Short-Squeeze nach dem Zwei-Jahres-Tief – Bodenbildung oder Bärenfalle?
Der Bitcoin fiel am Samstag auf den tiefsten Stand seit September 2024. Seitdem hat sich die Kryptowährung um rund 10 Prozent erholt und notiert in der Nacht zum Montag über 61.000 Dollar. Wir analysieren, warum der Bitcoin steigt und warum Optionshändler skeptisch bleiben.
Der Absturz
Tiefster Stand seit September 2024
Das Wochenende war für Bitcoin-Anleger ein Wechselbad. Am Samstag fiel der Kurs auf rund 55.300 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit September 2024, bevor Liquidationen im Volumen von 2 Milliarden Dollar gehebelte Positionen bereinigten. Andere Daten nennen ein Zwei-Jahres-Tief bei 55.640 Dollar. Die Bilanz bleibt dennoch tiefrot: Im November liegt der Bitcoin rund 22 Prozent im Minus, seit Jahresbeginn sind es mehr als 30 Prozent.
Der Rebound
Warum der Bitcoin jetzt steigt
Der Treiber der Erholung ist vor allem die Positionierung der Händler. Laut BeInCrypto drehte die Finanzierungsrate bei Binance ins Negative, während die Stimmung auf extreme Angst fiel. Diese Konstellation führte zu einem Short-Squeeze: Leerverkäufer mussten sich eindecken und trugen den Großteil der Liquidationen. Der Fear-and-Greed-Index stand mit 11 tief im Bereich der extremen Angst, was historisch oft mit kurzfristigen Gegenbewegungen einherging.
Rückenwind liefert zudem die Erholung an den Aktienmärkten: Die US-Futures starten deutlich fester in die Woche. Der Bitcoin bewegt sich seit Monaten eng mit Technologiewerten, sodass die Entspannung bei den KI-Aktien auch die Kryptowährung stützt.
Die Warnsignale
Was die Skeptiker sagen
Ein Freifahrtschein ist die Erholung nicht. Der Anstieg kam bei einem um mehr als die Hälfte gesunkenen Handelsvolumen, und das Verhältnis von realisiertem Gewinn zu Verlust zeigt, dass Coins weiter mit Verlust verkauft werden. Die meisten Optionshändler setzen laut BeInCrypto auf einen weiteren Absturz, und eine ähnliche Angst-Lesung Anfang November führte zu einer Rally, die schnell wieder verpuffte. Zudem bleibt der Bitcoin nach Daten von DiarioBitcoin unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten einschließlich der 200-Tage-Linie, und anhaltende ETF-Abflüsse gefährden die Erholung.
Charttechnisch rücken zwei Marken in den Fokus: Ein Ausbruch über 62.000 Dollar könnte nach Einschätzung von Marktbeobachtern den Weg in Richtung 65.000 Dollar öffnen, das wären 7 bis 8 Prozent über dem Niveau vom Sonntag. Nach unten bleibt das Samstagstief um 55.300 Dollar die entscheidende Unterstützung.
Einordnung der Redaktion: Der Bitcoin erlebt eine klassische Gegenbewegung nach einer Liquidationswelle. Ob daraus ein Boden wird, entscheidet sich an der Marke von 62.000 Dollar und an den ETF-Flüssen der kommenden Tage. Solange der Abwärtstrend intakt ist, bleibt jede Erholung anfällig.
FAQ
Häufige Fragen zum Bitcoin
Warum steigt der Bitcoin heute?
Nach einer Liquidationswelle drehte die Finanzierungsrate ins Negative, Leerverkäufer mussten sich eindecken. Dazu kommt die Erholung an den Aktienmärkten.
Wie tief ist der Bitcoin gefallen?
Am Samstag rutschte er auf rund 55.300 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit September 2024.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol des Bitcoin?
Als Kryptowährung hat der Bitcoin keine ISIN und keine WKN. Das Handelssymbol lautet BTC, im Handel gegen den US-Dollar BTC-USD. Anleger an der Börse nutzen meist börsengehandelte Produkte, in den USA etwa den iShares Bitcoin Trust mit dem US-Handelssymbol IBIT.
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