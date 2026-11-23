Ein Freifahrtschein ist die Erholung nicht. Der Anstieg kam bei einem um mehr als die Hälfte gesunkenen Handelsvolumen, und das Verhältnis von realisiertem Gewinn zu Verlust zeigt, dass Coins weiter mit Verlust verkauft werden. Die meisten Optionshändler setzen laut BeInCrypto auf einen weiteren Absturz, und eine ähnliche Angst-Lesung Anfang November führte zu einer Rally, die schnell wieder verpuffte. Zudem bleibt der Bitcoin nach Daten von DiarioBitcoin unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten einschließlich der 200-Tage-Linie, und anhaltende ETF-Abflüsse gefährden die Erholung.