Der Bitcoin Kurs notiert am Montagmorgen bei rund 60.800 Dollar (CoinGecko, 23.11.2026, 02:30 Uhr MEZ) und damit gut 10 Prozent über dem Wochenendtief von etwa 55.100 Dollar, dem tiefsten Stand seit September 2024. Auslöser der Erholung war keine frische Nachfrage, sondern ein Short-Squeeze: Laut CoinGlass wurden binnen einer Stunde 68,8 Millionen Dollar an Short-Positionen zwangsgeschlossen, aber nur 1,6 Millionen Dollar an Long-Positionen. Die Frage für Anleger lautet, ob der Bitcoin Kurs diese Bewegung ohne echte Käufer halten kann.
Bitcoin Kurs: Hayes warnt vor 50.000 Dollar, Fed-Zinserhöhung am 9. Dezember eingepreist – Trägt die Erholung ohne Spot-Nachfrage?
Der Bitcoin Kurs hat sich vom Wochenendtief bei 55.100 Dollar auf rund 61.000 Dollar erholt. Doch Short-Eindeckungen treiben die Bewegung, die ETFs verkaufen weiter, und BitMEX-Gründer Arthur Hayes nennt 50.000 Dollar als Risiko. Was Anleger jetzt beobachten.
Die Erholung
Warum steigt der Bitcoin Kurs trotz der Abflüsse?
Die kurze Antwort: wegen der Positionierung. Die Finanzierungsraten an der Börse Binance waren zuletzt negativ, die Händler standen also mehrheitlich auf der Short-Seite. Als der Kurs am Sonntag drehte, mussten sie eindecken. Der Tagesschluss am Sonntag lag bei 61.170 Dollar (+1,8 %), nach 60.089 Dollar am Samstag. Das ist eine technische Erholung nach einer starken Überverkauftheit: Der Relative-Stärke-Index im Tageschart lag am 23. November bei 27, am Freitag war er noch deutlich tiefer.
Die Spot-Nachfrage fehlt dagegen weiter. Die US-Spot-ETFs verzeichneten am 19. November Abflüsse von 582 Millionen Dollar, davon 541 Millionen bei BlackRocks IBIT, dem größten Tagesabfluss in der Geschichte des Fonds (crypto.news, KuCoin). Die Wochensumme vom 16. bis 20. November liegt bei rund 1,25 Milliarden Dollar. Im gesamten November summieren sich die Abflüsse auf etwa 3,47 Milliarden Dollar. Hinzu kommt: Die Coinbase-Prämie, die den Aufschlag des Bitcoin Kurses an der US-Börse misst, ist laut KuCoin-Bericht seit 60 Handelstagen in Folge negativ. Das deutet auf schwache Käufe aus den USA hin.
Die Warnung
Wie tief kann der Bitcoin Kurs noch fallen?
Arthur Hayes, Mitgründer der Börse BitMEX, hält bei anhaltender Schwäche der Technologiewerte einen Rückgang Richtung 55.000 Dollar für möglich, bei weiteren Verkäufen an der Nasdaq sogar 50.000 Dollar (crypto.news, 23.11.2026). Das ist die Einschätzung eines einzelnen Marktteilnehmers, keine Prognose der Redaktion. Auf der Chartseite nennt die Marktanalyse folgende Zonen: Widerstände bei 62.500 und 65.000 Dollar, Unterstützungen bei 60.000, 57.800 und dem Wochenendtief von 55.100 Dollar. Der 9-Tage-Durchschnitt liegt bei 62.458 Dollar, der 21-Tage-Durchschnitt bei 69.039 Dollar. Ein Tagesschluss über 62.000 Dollar wäre ein erstes Zeichen von Stärke, ein Schluss unter 55.100 Dollar würde die Erholung zunichtemachen.
|Marke
|Stand
|Widerstand
|65.000 $
|Widerstand
|62.500 $
|Aktueller Kurs (23.11., 02:30 Uhr MEZ)
|60.822 $
|Unterstützung
|57.800 $
|Unterstützung
|55.100 $
Marken laut crypto.news und Saxo Bank vom 23.11.2026; keine Prognose der Redaktion.
Quelle: crypto.news, CoinGecko, Saxo Bank
Das große Bild
Was bedeuten Fed und Wall Street für den Bitcoin Kurs?
Die Makrolage bleibt der entscheidende Faktor. Der Markt rechnet laut Saxo Bank zu 98 Prozent mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank am 9. Dezember, andere Berichte sprechen von über 90 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei 4,94 Prozent. An der Wall Street verlor der S&P 500 am Freitag 3,7 Prozent, der Nasdaq 100 sogar 5,6 Prozent, der Volatilitätsindex VIX sprang auf knapp 36 (Saxo Bank, 23.11.2026). In Asien gab der Kospi am Montag weitere 4 Prozent nach. Bitcoin hat sich in diesem Umfeld als Teil des Risikokorbs verhalten, nicht als Schutz davor.
Ein weiterer Faktor ist die Liquidität im Kryptomarkt selbst: Die Marktkapitalisierung der Stablecoins liegt laut DefiLlama bei etwa 284 Milliarden Dollar und ist in 30 Tagen um 6 Prozent gesunken. Das offene Interesse an Bitcoin-Derivaten auf Binance liegt rund 40 Prozent unter dem Vorjahr. Es ist also weniger Kapital im System, und die Hebel sind abgebaut.
Die Krypto-Aktien
Was heißt das für die Coinbase Aktie, die Strategy Aktie und die Miner?
Krypto-Aktien reagieren auf den Bitcoin Kurs mit Hebel. Die Coinbase Aktie schloss am Freitag mit 101,97 Dollar nach einem Minus von 6,3 Prozent und erreichte ein neues 52-Wochen-Tief.
Die Strategy Aktie, die mit zuletzt 850.364 Bitcoin (SEC-Meldung vom 9.11.2026) den größten Firmenbestand hält, notiert mit einem Börsenwert unter dem Wert ihrer Bitcoin. Die Miner-Aktien brachen am Freitag zweistellig ein: MARA Aktie minus 18,6 Prozent, Hut 8 und Core Scientific ebenfalls deutlich (Startup Fortune, 21.11.2026). Eine nachhaltige Bitcoin-Erholung würde diese Werte zuerst entlasten, ein neuer Rückschlag sie zuerst belasten.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
24.11.: Rede von John Williams, Präsident der New Yorker Fed.
25.11.: US-PCE-Inflation für Oktober, revidiertes US-BIP für das dritte Quartal.
26.11.: Beige Book der Fed, Zinsentscheid der Bank of Korea.
9.12.: Zinsentscheid der US-Notenbank.
Zusätzlich bleiben die täglichen ETF-Zu- und Abflüsse der wichtigste Gradmesser, ob echte Käufer zurückkehren.
FAQ
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Warum ist der Bitcoin Kurs am Wochenende so stark gefallen?
Ein Ausverkauf an den Aktienmärkten, Zinssorgen und Zwangsliquidationen gehebelter Positionen drückten den Bitcoin Kurs auf rund 55.100 Dollar, den tiefsten Stand seit September 2024.
Wie hoch waren die Liquidationen?
Laut CoinGlass wurden in 24 Stunden rund 2,67 Milliarden Dollar liquidiert; für den Freitag nennen andere Berichte 1,8 Milliarden Dollar.
Was bedeutet die negative Coinbase-Prämie für den Bitcoin Kurs?
Sie zeigt, dass Bitcoin an der US-Börse Coinbase günstiger gehandelt wird als anderswo, ein Indiz für schwache Nachfrage aus den USA. Sie ist seit 60 Handelstagen negativ.
Welche Krypto-Aktien reagieren am stärksten auf den Bitcoin Kurs?
Die Coinbase Aktie, die Strategy Aktie und Miner wie die MARA Aktie, Hut 8 oder CleanSpark.
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