Die kurze Antwort: wegen der Positionierung. Die Finanzierungsraten an der Börse Binance waren zuletzt negativ, die Händler standen also mehrheitlich auf der Short-Seite. Als der Kurs am Sonntag drehte, mussten sie eindecken. Der Tagesschluss am Sonntag lag bei 61.170 Dollar (+1,8 %), nach 60.089 Dollar am Samstag. Das ist eine technische Erholung nach einer starken Überverkauftheit: Der Relative-Stärke-Index im Tageschart lag am 23. November bei 27, am Freitag war er noch deutlich tiefer.

Die Spot-Nachfrage fehlt dagegen weiter. Die US-Spot-ETFs verzeichneten am 19. November Abflüsse von 582 Millionen Dollar, davon 541 Millionen bei BlackRocks IBIT, dem größten Tagesabfluss in der Geschichte des Fonds (crypto.news, KuCoin). Die Wochensumme vom 16. bis 20. November liegt bei rund 1,25 Milliarden Dollar. Im gesamten November summieren sich die Abflüsse auf etwa 3,47 Milliarden Dollar. Hinzu kommt: Die Coinbase-Prämie, die den Aufschlag des Bitcoin Kurses an der US-Börse misst, ist laut KuCoin-Bericht seit 60 Handelstagen in Folge negativ. Das deutet auf schwache Käufe aus den USA hin.