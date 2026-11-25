Beim Block 975.744, geschürft am 14. November von Foundry USA, sank die Schwierigkeit von 148,36 auf 134,82 Billionen. Es war laut Bitcoin.com die 23. Anpassung des Jahres und die drittgrößte Senkung 2026; in 12 von 23 Fällen ging es abwärts. Noch Ende Oktober hatte die Schwierigkeit mit 148,36 Billionen knapp unter dem Allzeithoch von 155,97 Billionen vom Oktober 2025 gelegen. Die nächste Anpassung wird nach einer Schätzung von MillionMiner um den 26. oder 27. November erwartet; das ist ein Näherungswert aus der Blockzahl, keine Garantie.

Die Mechanik ist einfach: Verlassen Miner das Netz, dauern Blöcke länger, und das Protokoll senkt die Schwierigkeit, damit die verbleibenden Miner wieder profitabler werden. Eine Senkung ist deshalb ein Symptom von Druck, aber auch der Mechanismus, der ihn dämpft.