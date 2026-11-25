Der Bitcoin Kurs lag am Mittwochnachmittag bei rund 58.100 US-Dollar (Yahoo-Finance-Ticker, Uhrzeit nicht ausgewiesen), nachdem er am Morgen laut Bitcoin Magazine bis nahe 57.500 Dollar gefallen war. Im November steht damit ein Minus von rund 24 Prozent, der schwächste Monat seit 2022. Unter der Oberfläche passiert zugleich etwas, das Anleger selten sehen: Die Miner schalten Maschinen ab. Die Hashrate des Bitcoin-Netzwerks liegt nach Glassnode-Daten acht Prozent unter dem Vorjahr, und die Schwierigkeit wurde am 14. November um 9,13 Prozent gesenkt.
Bitcoin Kurs: Hashrate erstmals seit 2021 unter Vorjahr, Schwierigkeit minus 9,13 Prozent, Produktionskosten bei 75.500 Dollar – geben die Miner jetzt auf?
Bei einem Bitcoin Kurs um 58.000 Dollar liegt der Preis rund ein Viertel unter den geschätzten Produktionskosten der Miner. Das Netzwerk hat im November Rechenleistung verloren, die Schwierigkeit fiel um 9,13 Prozent. Was das für Bitcoin und für Krypto-Aktien wie MARA, Riot und IREN bedeutet.
Wie stark ist die Schwierigkeit des Bitcoin-Netzwerks gefallen?
Beim Block 975.744, geschürft am 14. November von Foundry USA, sank die Schwierigkeit von 148,36 auf 134,82 Billionen. Es war laut Bitcoin.com die 23. Anpassung des Jahres und die drittgrößte Senkung 2026; in 12 von 23 Fällen ging es abwärts. Noch Ende Oktober hatte die Schwierigkeit mit 148,36 Billionen knapp unter dem Allzeithoch von 155,97 Billionen vom Oktober 2025 gelegen. Die nächste Anpassung wird nach einer Schätzung von MillionMiner um den 26. oder 27. November erwartet; das ist ein Näherungswert aus der Blockzahl, keine Garantie.
Die Mechanik ist einfach: Verlassen Miner das Netz, dauern Blöcke länger, und das Protokoll senkt die Schwierigkeit, damit die verbleibenden Miner wieder profitabler werden. Eine Senkung ist deshalb ein Symptom von Druck, aber auch der Mechanismus, der ihn dämpft.
Wie viel Hashrate hat Bitcoin verloren?
Das hängt vom Messzeitpunkt ab. MillionMiner nannte für den 2. November einen Sieben-Tage-Schnitt von rund 1.069 Exahash pro Sekunde, nach einem Oktober-Hoch von 1.088. CEO Economy bezifferte die Hashrate am 21. November auf rund 1.035. Bitcoin.com schrieb am 15. November, rund 100 Exahash seien in den ersten zwei Novemberwochen verschwunden. Nach Glassnode, zitiert von CryptoNews am 24. November, liegt die Hashrate nun acht Prozent unter dem Vorjahr – der erste Jahresrückgang seit dem China-Verbot 2021.
|Kennzahl
|Früher
|Zuletzt
|Schwierigkeit (Billionen)
|148,36 (29.10.)
|134,82 (14.11.)
|Hashrate (EH/s)
|1.069 (2.11.)
|rund 1.035 (21.11.)
|Hashprice (USD je PH/s und Tag)
|33,18 (Ende Oktober)
|28 bis 30 (15.11.)
|Bitcoin Kurs (USD)
|rund 78.000 (2.11.)
|rund 58.100 (25.11.)
Zeitpunkte unterschiedlich; Hashprice-Angaben der Quellen weichen ab (MillionMiner: 33,26 am 2.11.; Bitcoin.com: 28 bis 30 am 15.11.).
Quelle: MillionMiner, 02.11.2026; Bitcoin.com News, 15.11.2026; CEO Economy, 21.11.2026; Yahoo Finance
Liegt der Bitcoin Kurs unter den Produktionskosten der Miner?
Nach den verfügbaren Schätzungen ja. CoinShares setzte die durchschnittlichen Cash-Kosten je Bitcoin im zweiten Quartal 2026 bei rund 75.500 Dollar an, JPMorgan kam im Juni auf einen Gesamtkosten-Wert von etwa 78.000 Dollar. Bei 58.100 Dollar liegt der Marktpreis damit rund ein Viertel darunter. Das ist ein Durchschnitt: Effiziente Anlagen mit billigem Strom arbeiten weiter profitabel, ältere Maschinen nicht. Genau diese schalten die Miner nun ab. Laut CryptoNews haben einige börsennotierte Miner ihre Hashrate im dritten Quartal um bis zu 50 Prozent gesenkt, IREN und Core Scientific reduzieren ihre Mining-Exponierung.
Der Hashprice, also der Tagesertrag je Hashrate-Einheit, lag Ende Oktober bei 33,18 Dollar und am 1. Oktober noch bei 40,24 Dollar. Bitcoin.com nannte am 15. November 28 bis 30 Dollar; das Rekordtief aus dem Juni lag laut MillionMiner bei etwa 27,70 Dollar.
Was bedeutet das für Krypto-Aktien wie MARA, Riot und IREN?
Viele Krypto-Aktien reagieren doppelt: Der niedrige Bitcoin Kurs drückt die Mining-Erlöse, und die KI-Wende verlangt Milliarden. MARA verkaufte im dritten Quartal nach CEO Economy 17.488 Bitcoin bei nur 2.247 geschürften, Riot 10.599 Bitcoin. Die MARA Aktie, die Riot Aktie, die IREN Aktie und die CleanSpark Aktie verloren zwischen dem 13. und 20. November nach Daten von CEO Economy zwischen 7 und 35 Prozent; am Mittwoch fielen IREN, CleanSpark und Riot laut Bitcoin Magazine im frühen US-Handel weitere 8 bis 11 Prozent.
Welche Termine sind für den Bitcoin Kurs wichtig?
Die nächste Schwierigkeitsanpassung wird um den 26. und 27. November erwartet. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag handeln sie verkürzt. Der Arbeitsmarktbericht folgt am 4. Dezember, die Fed-Entscheidung am 8. und 9. Dezember; die Märkte preisen laut Bitcoin Magazine zu 98 Prozent eine Zinserhöhung ein.
FAQ zum Bitcoin Kurs und zum Mining
Was ist die Schwierigkeit im Bitcoin-Netzwerk?
Sie steuert, wie schwer es ist, einen neuen Block zu finden. Sie passt sich etwa alle zwei Wochen an die Hashrate an.
Was ist der Hashprice?
Der erwartete Tagesertrag eines Miners je Petahash Rechenleistung. Er sinkt, wenn der Bitcoin Kurs fällt oder mehr Rechenleistung im Netz ist.
Wie viel kostet es, einen Bitcoin zu schürfen?
Schätzungen liegen für das zweite Quartal bei rund 75.500 Dollar Cash-Kosten (CoinShares) und rund 78.000 Dollar Gesamtkosten (JPMorgan, Juni).
Welche Krypto-Aktien sind betroffen?
Vor allem Bitcoin-Miner wie MARA, Riot, CleanSpark und IREN, aber auch Strategy Aktie und Coinbase Aktie hängen am Bitcoin Kurs.
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