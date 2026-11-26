Der PCE-Preisindex für Oktober, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, stieg laut Bureau of Economic Analysis auf 3,8 Prozent im Jahresvergleich (Vormonat 3,6 Prozent). Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel lag bei 3,3 Prozent (Vormonat 3,1 Prozent), erwartet waren 3,2 Prozent. Dazu kam ein auf 4,3 Prozent revidiertes Wachstum im dritten Quartal, nach zuvor 3,4 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag bei rund 4,84 Prozent (Cointelegraph, Forexcrunch).

Nach CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung um 25 Basispunkte im Dezember am Mittwoch, 25. November, um 16:01 Uhr UTC bei 94,4 Prozent. Der Leitzins liegt aktuell bei 3,75 bis 4,00 Prozent; eine Erhöhung würde ihn auf 4,00 bis 4,25 Prozent heben. Eine Anhebung um 50 Basispunkte hielt CoinDesk bereits am 23. November für vom Tisch. Für Januar sehen die Märkte laut CoinDesk eine Wahrscheinlichkeit von fast 60 Prozent für einen weiteren Schritt; JPMorgan rechnet laut CoinDesk mit einer Erhöhung im März.