Der Bitcoin Kurs hat sich nach dem Zweijahrestief vom Wochenende auf rund 60.776 US-Dollar erholt (Stand 26. November 2026, 04:24 Uhr MEZ, laut CoinMarketCap über TokenPost), ein Plus von 2,77 Prozent in 24 Stunden. Der Auslöser der Schwäche steht nicht in der Kryptobranche, sondern in Washington: Die Inflation steigt, und der Markt wettet fest darauf, dass die Notenbank Fed bei ihrer Sitzung am 8. und 9. Dezember die Zinsen erhöht. Für Bitcoin und die Kryptowährungen insgesamt ist das die unfreundlichste Konstellation seit Jahren.
Bitcoin Kurs: Fed-Zinserhöhung im Dezember zu 94 Prozent eingepreist, Core-PCE bei 3,3 Prozent – wird Bitcoin zur Zinswette?
Der Bitcoin Kurs erholt sich auf rund 60.800 Dollar, doch die Märkte rechnen mit einer Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember. Heißere Inflationsdaten, ETF-Abflüsse von 4,94 Milliarden Dollar im November und eine Korrelation mit Tech-Aktien halten die Kryptowährung unter Druck.
Der Wochenverlauf zeigt, wie nervös der Markt ist. Am Samstag fiel Bitcoin auf 55.150 US-Dollar, den tiefsten Stand seit September 2024 (aktiencheck.de-Bericht vom 26.11.). Das Rekordhoch vom 6. Oktober 2025 liegt bei 126.080 US-Dollar (CoinGecko), der Kurs notiert damit gut die Hälfte darunter. Die Krypto-Aktien spiegeln die Lage: Strategy gab zuletzt 8,1 Prozent ab, Coinbase 5,9 Prozent und Circle 7,1 Prozent (Schlusskurse laut aktiencheck.de-Bericht vom 25.11.).
Das große Bild
Warum entscheidet die Fed gerade mehr über den Bitcoin Kurs als jede Krypto-Nachricht?
Die Inflationsdaten vom Mittwoch haben die Zinswende nach oben fast zur Gewissheit gemacht.
Der PCE-Preisindex für Oktober, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, stieg laut Bureau of Economic Analysis auf 3,8 Prozent im Jahresvergleich (Vormonat 3,6 Prozent). Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel lag bei 3,3 Prozent (Vormonat 3,1 Prozent), erwartet waren 3,2 Prozent. Dazu kam ein auf 4,3 Prozent revidiertes Wachstum im dritten Quartal, nach zuvor 3,4 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag bei rund 4,84 Prozent (Cointelegraph, Forexcrunch).
Nach CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung um 25 Basispunkte im Dezember am Mittwoch, 25. November, um 16:01 Uhr UTC bei 94,4 Prozent. Der Leitzins liegt aktuell bei 3,75 bis 4,00 Prozent; eine Erhöhung würde ihn auf 4,00 bis 4,25 Prozent heben. Eine Anhebung um 50 Basispunkte hielt CoinDesk bereits am 23. November für vom Tisch. Für Januar sehen die Märkte laut CoinDesk eine Wahrscheinlichkeit von fast 60 Prozent für einen weiteren Schritt; JPMorgan rechnet laut CoinDesk mit einer Erhöhung im März.
Liquidität statt Narrativ
Bitcoin wurde als Inflationsschutz gehandelt. In dieser Phase verhält er sich wie ein Risikoasset: Steigende Realzinsen entziehen spekulativen Anlagen Kapital.
Der Markt preist schon ein
Mit 94,4 Prozent ist die Dezember-Erhöhung weitgehend im Kurs. Entscheidend wird deshalb der Ton der Fed zu den Folgeschritten.
Stimmen im Zentralbankrat
Gouverneur Christopher Waller hat laut Cointelegraph 25 Basispunkte im Dezember und Januar oder 50 Basispunkte im Dezember ins Spiel gebracht; New-York-Fed-Präsident John Williams sieht keinen Anlass für dramatische Maßnahmen.
Folgt der Bitcoin Kurs jetzt der Nasdaq und den KI-Aktien?
Die Antwort der vergangenen Tage lautet: ja. Am Dienstag fiel der Philadelphia Semiconductor Index um 7,88 Prozent auf 8.832,5 Punkte, Nvidia verlor 5,9 Prozent. Bitcoin folgte nach unten, statt als Absicherung zu wirken (Forexcrunch). Am Mittwoch rutschte die Nasdaq im Tagesverlauf um mehr als 4 Prozent und schloss laut KuCoin bei 23.585,80 Punkten nur noch 0,62 Prozent im Minus; Bitcoin fiel zeitweise auf rund 57.500 Dollar und erholte sich über 60.000.
Ryan Kirkley, CEO von Global Settlement Network, formulierte es gegenüber Cointelegraph so:
I still see Bitcoin and tech stocks trading on the same liquidity cycle.
Wie stark belasten ETF-Abflüsse und Hebel den Bitcoin Kurs?
Die Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im November Abflüsse von rund 4,94 Milliarden US-Dollar, den größten Monatsabfluss seit dem Start der Produkte 2024 (SoSoValue, KuCoin). Allein am Mittwoch, 25. November, flossen netto 453,12 Millionen Dollar ab, davon 329,71 Millionen aus dem BlackRock-Fonds IBIT. Das Nettovermögen der Fonds liegt bei 72,03 Milliarden Dollar, 5,94 Prozent der Marktkapitalisierung von Bitcoin (CoinGabbar, SoSoValue). Der Coinbase-Aufschlag, ein Indikator für US-Nachfrage, ist laut CryptoQuant seit 63 Tagen negativ.
Dazu kommt Hebel im System: Binance-Perpetuals erreichten im Oktober laut CryptoQuant das Achtfache des Spothandels, im Schnitt 2025 war es das 3,9-Fache. Am Freitag, 27. November, läuft ein großer Optionsverfall über rund 6,8 bis 7 Milliarden Dollar aus (CryptoTicker, CoinDesk). Der Angst-Index steht bei 11 von 100.
|Datenpunkt
|Wert
|Stand
|Bitcoin Kurs
|60.776 USD
|26.11., 04:24 Uhr MEZ
|Wochentief
|55.150 USD
|Samstag, 21.11.
|Zinserhöhung Dezember (+25 BP)
|94,4 %
|25.11., 16:01 UTC
|Core-PCE Oktober
|3,3 % (erwartet 3,2 %)
|25.11.
|ETF-Nettoabfluss Bitcoin
|453,12 Mio. USD
|25.11.
|Angst-Index
|11 (Vortag 13)
|26.11.
Zeitpunkte der Quellen unterscheiden sich; Wahrscheinlichkeiten ändern sich laufend.
Quelle: CME FedWatch, BEA, SoSoValue, CoinMarketCap, CoinGecko (Stand 25./26.11.2026)
Was bedeutet das für Krypto-Aktien wie Strategy, Coinbase und Circle?
Die Strategy Aktie (Ticker MSTR) ist die direkteste Wette auf den Bitcoin Kurs: Das Unternehmen hält laut SEC-Meldung vom 23. November 851.305 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.446 Dollar. Bei 60.000 Dollar liegt der Bestand rund 20 Prozent unter Einstand. Die Coinbase Aktie und die Circle Aktie hängen zusätzlich an Handelsvolumen und Zinsen: Circle verdient sein Geld überwiegend an den Zinsen auf die USDC-Reserven, steigende Leitzinsen sind dort ein zweischneidiges Thema. Am 30. November scheidet Strategy zudem aus den MSCI-Indizes aus.
Welche Termine entscheiden als Nächstes über den Bitcoin Kurs?
FAQ: Was Leser zum Bitcoin Kurs wissen wollen
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Laut CoinMarketCap lag der Bitcoin Kurs am 26. November 2026 um 04:24 Uhr MEZ bei 60.776 US-Dollar, ein Plus von 2,77 Prozent in 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung der Kryptowährungen insgesamt betrug 2,11 Billionen Dollar, die Bitcoin-Dominanz 57,9 Prozent.
Warum belastet eine Zinserhöhung der Fed den Bitcoin Kurs? Höhere Zinsen machen risikofreie Anlagen attraktiver und verteuern Kredit. Das trifft spekulative Anlagen wie Kryptowährungen und Krypto-Aktien tendenziell stärker. Eine Kursprognose geben wir nicht ab.
Wann entscheidet die Fed über die Zinsen? Die Sitzung findet am 8. und 9. Dezember 2026 statt, der Zinsentscheid folgt am 9. Dezember um 20:00 Uhr MEZ.
Welche Krypto-Aktien reagieren am stärksten auf Bitcoin? Die Strategy Aktie, die Coinbase Aktie und die Circle Aktie verloren zuletzt zwischen 5,9 und 8,1 Prozent. Auch Bitcoin-Miner wie MARA und Riot hängen eng am Bitcoin Kurs; die Schwankungen sind hoch.
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