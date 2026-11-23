Der Bitcoin Kurs hat sich am frühen Montagmorgen nach dem tiefsten Stand seit zwei Jahren wieder über 60.000 Dollar geschoben: Laut CoinGecko kostete ein Bitcoin um 02:30 Uhr MEZ rund 60.822 Dollar, ein Plus von 1,4 Prozent in 24 Stunden. Am Wochenende war die Kryptowährung zeitweise bis auf etwa 55.100 Dollar gefallen, rund 56 Prozent unter ihrem Rekordhoch. Der Auslöser für die Erholung ist weniger Krypto als Makro: Die Wette auf eine überdimensionierte Zinserhöhung der US-Notenbank ist laut CoinDesk vom Tisch. Das ist ein Hoffnungsschimmer – aber noch kein Beweis für einen Boden.
Bitcoin Kurs: Fed-Wette auf 50 Basispunkte vom Tisch, Core-PCE am Mittwoch, Angstindex bei 11 – Reicht die Entwarnung für den Boden?
Der Bitcoin Kurs steht nach dem Wochenendtief bei rund 55.100 Dollar wieder bei etwa 61.000 Dollar. Die Fed-Wette auf einen Großschritt ist vom Tisch, doch ETF-Abflüsse von 3,5 Milliarden Dollar im November und der Core-PCE am Mittwoch halten den Krypto-Markt in Atem.
Der Auslöser
Warum ist die Fed-Wette auf 50 Basispunkte für den Bitcoin Kurs so wichtig?
Der Krypto-Markt hängt derzeit an der Zinsfrage wie selten zuvor. Steigende Leitzinsen verteuern Kredit, bremsen Risikoanlagen und entziehen dem Markt Liquidität.
Nach Angaben von CoinDesk (Veröffentlichung 22.11., 23:45 Uhr New Yorker Zeit) zeigen die Fed-Funds-Futures keine nennenswerte Erwartung mehr für eine Erhöhung um 50 Basispunkte im Dezember. Vor rund zehn Tagen hatte die Wahrscheinlichkeit laut CME FedWatch noch bei 10 Prozent gelegen. Erwartet wird stattdessen ein Schritt um 25 Basispunkte auf 4,00 bis 4,25 Prozent bei der Sitzung am 9. Dezember; für Januar sieht der Markt eine weitere Erhöhung mit fast 60 Prozent Wahrscheinlichkeit, JPMorgan rechnet mit einem weiteren Schritt im März.
Für den Bitcoin ist das eine zweischneidige Nachricht. Ein kleinerer Zinsschritt ist besser als ein großer, bleibt aber eine Straffung in einem Umfeld, in dem die Nasdaq in der Vorwoche laut CoinDesk um 10,4 Prozent gefallen ist, der größte Wochenrückgang seit dem Covid-Crash im März 2020. Der Volatilitätsindex VIX sprang um 86 Prozent. Bitcoin hat sich in dieser Phase nicht als sicherer Hafen erwiesen, sondern als Risikoanlage mit Hebel.
Das macht die ETF-Zuflüsse danach zum eigentlichen Test.
Das große Bild
Was verraten ETF-Flows, Angstindex und On-Chain-Daten über den Bitcoin Kurs?
Die Daten zeichnen ein Bild der Kapitulation, nicht der Euphorie. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im November laut KuCoin (Stand 23.11.) Netto-Abflüsse von rund 3,47 Milliarden Dollar, Farside beziffert sie laut ceoeconomy auf 3,59 Milliarden Dollar. Am Donnerstag, 19. November, floss aus dem BlackRock-Fonds IBIT mit 541,1 Millionen Dollar so viel ab wie noch nie an einem einzigen Tag seit der Auflegung im Januar 2024. Dazu kommt: Die Coinbase-Prämie, ein Gradmesser für US-Nachfrage, ist laut KuCoin seit 60 Tagen negativ.
|Messgröße
|Wert
|Stand
|Bitcoin Kurs
|60.822 USD
|23.11., 02:30 Uhr MEZ (CoinGecko)
|Wochentief
|rund 55.100 USD
|Wochenende (KuCoin)
|Marktkapitalisierung
|rund 1,22 Bio. USD
|23.11., 02:30 Uhr MEZ
|Fear-&-Greed-Index
|11
|23.11. (Alternative.me)
|Realisierte Verluste
|rund 2,9 Mrd. USD
|20.11. (KuCoin)
|IBIT-Abfluss
|541,1 Mio. USD
|19.11. (Rekord)
Kursstände zu unterschiedlichen Zeitpunkten; Details siehe Quellenangaben.
Quelle: CoinGecko, CoinDesk, KuCoin, Farside, ceoeconomy
Auch die Stimmung ist am Boden: Der Fear-&-Greed-Index steht bei 11, vor einem Monat lag er bei 51. Die realisierten Verluste im Bitcoin-Netzwerk summierten sich laut KuCoin am 20. November auf rund 2,9 Milliarden Dollar, über sieben Tage auf mehr als 11,3 Milliarden Dollar – Investoren verkaufen unter ihrem Einstandskurs. Das ist typisch für Kapitulationsphasen, doch ob sie schon das Ende markieren, lässt sich erst im Rückblick sagen. Market Maker Wintermute warnt laut ceoeconomy vor einem Rückgang Richtung 50.000 Dollar, falls neue ETF-Zuflüsse ausbleiben.
Die Krypto-Aktien
Wie reagieren Strategy Aktie, Coinbase Aktie und Circle Aktie auf den Bitcoin Kurs?
Der Bitcoin-Absturz hat die Börsenwerte der Branche überproportional getroffen. Laut ceoeconomy verlor die Strategy Aktie (MSTR) in der Woche bis Freitag 30,3 Prozent auf 77,80 Dollar, die Coinbase Aktie (COIN) 20,1 Prozent auf 101,97 Dollar und die Circle Aktie (CRCL) 23,6 Prozent auf 47,51 Dollar. Strategy hält laut ceoeconomy Bitcoin zu einem durchschnittlichen Einstandspreis von 75.452 Dollar; mit dem Bitcoin Kurs bei rund 61.000 Dollar liegt der Konzern damit auf seinen Beständen im Minus. Hinzu kommt der angekündigte Ausschluss aus den MSCI-Indizes nach dem 30. November.
Die Termine
Was entscheidet jetzt über den Bitcoin Kurs?
Die Woche ist dicht getaktet. Am Dienstag, 24. November, spricht New-York-Fed-Präsident John Williams. Am Mittwoch, 25. November, erscheint der US-Inflationsindikator Core-PCE für Oktober, zusammen mit dem revidierten BIP für das dritte Quartal; RBC erwartet laut CoinDesk je +0,3 Prozent zum Vormonat bei Gesamt- und Kerninflation, 3,8 Prozent beziehungsweise 3,3 Prozent zum Vorjahr. Am Donnerstag folgt das Beige Book der Fed. Die Zinsentscheidung steht am 9. Dezember an. Auf der Chartseite nennt KuCoin Widerstand bei 62.000 bis 65.000 Dollar; ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde laut CryptoQuant das Bild aufhellen.
Hinzu kommen Sonderfaktoren: Laut Berichten fiel die Bitcoin-Aktivität an den Terminbörsen deutlich, das Open Interest auf Binance liegt rund 40 Prozent unter dem Vorjahr. Wenig Hebel bedeutet weniger Zwangsverkäufe, aber auch weniger Kaufkraft für einen schnellen Rebound.
Häufige Fragen
FAQ zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Laut CoinGecko lag der Bitcoin Kurs am 23. November um 02:30 Uhr MEZ bei rund 60.822 Dollar. Das Wochenendtief lag bei etwa 55.100 Dollar.
Warum fällt der Bitcoin Kurs so stark? Hauptgründe sind laut Berichten ETF-Abflüsse, Zwangsverkäufe gehebelter Positionen, ein heißer Inflationsbericht mit Erwartung einer Fed-Zinserhöhung im Dezember und ein breiter Ausverkauf an der Nasdaq.
Was bedeutet die Fed-Entscheidung für Krypto? Höhere Zinsen belasten Risikoanlagen. Entscheidend ist, wie schnell und wie stark die Fed strafft; der nächste Termin ist der 9. Dezember.
Wie stehen die Krypto-Aktien da? Strategy Aktie, Coinbase Aktie und Circle Aktie verloren in der vergangenen Woche zwischen 20 und 30 Prozent und folgen dem Bitcoin Kurs mit Hebel.
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