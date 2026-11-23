Die Woche ist dicht getaktet. Am Dienstag, 24. November, spricht New-York-Fed-Präsident John Williams. Am Mittwoch, 25. November, erscheint der US-Inflationsindikator Core-PCE für Oktober, zusammen mit dem revidierten BIP für das dritte Quartal; RBC erwartet laut CoinDesk je +0,3 Prozent zum Vormonat bei Gesamt- und Kerninflation, 3,8 Prozent beziehungsweise 3,3 Prozent zum Vorjahr. Am Donnerstag folgt das Beige Book der Fed. Die Zinsentscheidung steht am 9. Dezember an. Auf der Chartseite nennt KuCoin Widerstand bei 62.000 bis 65.000 Dollar; ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde laut CryptoQuant das Bild aufhellen.

Hinzu kommen Sonderfaktoren: Laut Berichten fiel die Bitcoin-Aktivität an den Terminbörsen deutlich, das Open Interest auf Binance liegt rund 40 Prozent unter dem Vorjahr. Wenig Hebel bedeutet weniger Zwangsverkäufe, aber auch weniger Kaufkraft für einen schnellen Rebound.