Der Angst-Index steht bei 11, am Mittwoch lag er laut Que bei CoinMarketCap sogar bei 8, dem tiefsten Wert seit Februar.
Bitcoin Kurs: Angst-Index bei 11, RSI unter 30, Langfrist-Halter mit rund 33 Prozent Verlust – Kapitulation oder erst die Mitte?
Der Bitcoin Kurs erholt sich zu Thanksgiving auf rund 60.700 Dollar, doch die Stimmung ist am Boden: Angst-Index 11, Rekordabflüsse bei den ETFs, Kurs gut 50 Prozent unter dem Rekord. Was die Sentiment-Daten aussagen.
Extreme Fear
Überverkauft
Der Tages-RSI liegt laut Que und aktiencheck.de-Recherche bei rund 29, unter der Marke von 30 gilt ein Markt als überverkauft.
Verluste bei Langfrist-Haltern
CryptoQuant meldet für Montag einen durchschnittlichen Verlust von rund 33 Prozent bei langfristigen Haltern, warnt aber vor Verzerrungen.
Der Bitcoin Kurs hat sich am Donnerstag, dem US-Feiertag Thanksgiving, auf rund 60.700 Dollar erholt (Coinbase, 14:10 Uhr MEZ). Von Entspannung kann dennoch keine Rede sein: Der Angst-Index von Alternative.me steht bei 11, nach 13 am Vortag. Der Markt wartet auf Antworten, ob die Verkäufe der vergangenen Wochen erschöpft sind.
Auch Krypto-Aktien spüren die Stimmung. Strategy (MSTR) schloss am Dienstag bei 77,55 Dollar, Coinbase (COIN) bei 102,35 Dollar (cryptonews.net), die US-Börsen sind heute zu. Beide Titel hängen stark am Bitcoin Kurs.
Stimmung
Was sagt der Angst-Index über den Bitcoin Kurs?
Der Fear-and-Greed-Index fasst Volatilität, Handelsvolumen, soziale Medien und weitere Daten zusammen. Werte unter 20 gelten als extreme Angst. Das ist ein Stimmungsmaß, kein Kaufsignal: In Abwärtsphasen kann er lange niedrig bleiben, im Verlauf der vergangenen zwei Wochen lag er laut cryptoticker.io zwischen 10 und 13 (Stand 19.11. und 26.11.).
|Indikator
|Stand
|Quelle
|Angst-Index
|11 (Vortag 13)
|Alternative.me via KuCoin, 26.11.
|Tages-RSI
|rund 29
|Que.com, 26.11.
|Wochenendtief
|55.150 $ (21.11.)
|Investing.com via aktiencheck.de
|Abstand zum Rekord
|rund 53 % unter 126.080 $ (Okt. 2025)
|aktiencheck.de, 25.11.
|200-Tage-Linie
|rund 72.900 $
|CryptoQuant via cryptoticker.io, 18.11.
Zeitstempel und Quellen unterscheiden sich; einzelne Werte stammen aus Zusammenfassungen von Drittquellen.
Quelle: KuCoin, Que.com, cryptoticker.io, aktiencheck.de
Daten
Sind Verluste der Langfrist-Halter ein Boden-Signal?
Langfristige Halter realisierten laut CryptoQuant am Montag im Schnitt rund 33 Prozent Verlust. Realisierte Verluste dieser Größe markieren in der Marktgeschichte oft Phasen hoher Kapitulation, doch CryptoQuant selbst weist darauf hin, dass große Zahlen durch das Zusammenlegen von Wallets (UTXO-Konsolidierung) verzerrt sein können.
Bereits am 18.11. hatte CryptoQuant einen Bärenmarkt-Status beschrieben: Bitcoin lag unter der 200-Tage-Linie (rund 72.900 Dollar) und der 365-Tage-Linie (rund 75.900 Dollar), der Bull Score Index stand bei 10 von 100. Forschungsleiter Julio Moreno sagte laut The Block, Wertzonen markierten, wo sich Böden bilden; diese Bodenbildungen dauerten meist mindestens zwei Monate. Eine verlässliche Aussage über das Ende der Schwäche ist daraus nicht ableitbar.
Marktumfeld
Warum bleibt die Stimmung trotz Erholung so schlecht?
Die Gründe liegen nicht allein im Kryptomarkt. Die US-Inflation (PCE Oktober: Kernrate 3,3 Prozent) und die Aussicht auf eine Zinserhöhung der Fed am 9.12. belasten risikoreiche Anlagen; Bitcoin und Tech-Aktien handeln laut Ryan Kirkley (Global Settlement Network) zuletzt im selben Liquiditätszyklus. Die Nasdaq fiel am Mittwoch zeitweise um mehr als 4 Prozent, schloss aber nur 0,62 Prozent im Minus.
Hinzu kommen die ETF-Abflüsse: Am Mittwoch zogen Anleger laut Farside netto 453 Millionen Dollar aus den US-Spot-ETFs, der siebte Abflusstag in Folge. Im November summieren sich die Abflüsse auf rund 4,9 bis 5,4 Milliarden Dollar, je nach Quelle ein Rekord seit dem Start der Produkte.
Für Anleger im Bitcoin Kurs bleibt die Frage, ob die Marke von 55.150 Dollar vom Wochenende das Tief war. Das lässt sich aktuell nicht belegen. Für Strategy und Coinbase gilt Ähnliches: Beide Krypto-Aktien profitieren oder leiden mit dem Bitcoin Kurs, wie die Dienstagsverluste (Strategy minus 8,12 Prozent, Coinbase minus 5,91 Prozent) zeigten.
FAQ
Häufige Fragen zum Angst-Index und Bitcoin Kurs
Was bedeutet ein Angst-Index von 11? Extreme Angst: Anleger sind sehr vorsichtig, Volatilität und Verkäufe sind hoch. Es ist ein Stimmungsmaß, keine Prognose.
Ist der Bitcoin Kurs überverkauft? Ein RSI unter 30 gilt technisch als überverkauft. Überverkauft kann länger überverkauft bleiben.
Wie weit liegt Bitcoin vom Rekord entfernt? Rund 53 Prozent unter dem Rekord von 126.080 Dollar vom Oktober 2025 (Stand 25.11.).
Welche Termine sind wichtig? Optionsverfall am 27.11. (9 Uhr MEZ), MSCI-Streichung von Strategy am 30.11., US-Arbeitsmarkt am 4.12., Fed-Entscheid am 9.12. (20 Uhr MEZ).
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