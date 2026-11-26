Der Bitcoin Kurs hat sich am Donnerstag, dem US-Feiertag Thanksgiving, auf rund 60.700 Dollar erholt (Coinbase, 14:10 Uhr MEZ). Von Entspannung kann dennoch keine Rede sein: Der Angst-Index von Alternative.me steht bei 11, nach 13 am Vortag. Der Markt wartet auf Antworten, ob die Verkäufe der vergangenen Wochen erschöpft sind.

Auch Krypto-Aktien spüren die Stimmung. Strategy (MSTR) schloss am Dienstag bei 77,55 Dollar, Coinbase (COIN) bei 102,35 Dollar (cryptonews.net), die US-Börsen sind heute zu. Beide Titel hängen stark am Bitcoin Kurs.