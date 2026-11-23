Nach den Daten von Deribit, über die CryptoTicker berichtet, stehen 58.005 Call-Optionen und 54.318 Put-Optionen zum Verfall an. Das Put/Call-Verhältnis liegt damit bei 0,94, also fast ausgeglichen. Seit Donnerstagabend ist die offene Position von 105.326 auf 112.323 Bitcoin gewachsen. Gegenüber dem Verfall vom 20. November, bei dem es um rund 2,2 Milliarden Dollar ging, ist das mehr als das Dreifache.

Bei den Puts, die Käufer gegen fallende Kurse abschließen, fallen drei Strikes auf: 75.000 Dollar (3.091 Bitcoin), 70.000 Dollar (3.035 Bitcoin) und 65.000 Dollar (2.989 Bitcoin). Über alle Laufzeiten hinweg sind 12.109 Bitcoin in Puts mit Strike 40.000 Dollar offen, davon 6.004 zum 25. Dezember. Allein in den 24 Stunden bis Samstagabend wurden 3.066 dieser 40.000-Dollar-Puts gehandelt. Das zeigt, wie stark Anleger nach dem Abverkauf Absicherung nachfragen.