Der Bitcoin Kurs steht am Montagvormittag bei rund 61.400 Dollar (finanzen.net, 23.11.2026, 09:41 Uhr MEZ) und hat sich damit vom Wochenendtief bei 55.100 Dollar auf Kraken erholt. Die nächste Belastungsprobe steht schon fest: Am Freitag, 27. November, um 09:00 Uhr MEZ verfallen bei der Börse Deribit Optionen auf 112.323 Bitcoin, rund 6,8 Milliarden Dollar Nominalwert (CryptoTicker, Stand 21.11.2026, 20:13 Uhr UTC). Es ist der größte Optionsverfall vor Weihnachten, und er fällt in eine Woche mit US-Feiertag, Inflationsdaten und der Frage, ob die Fed im Dezember die Zinsen anhebt.
Bitcoin Kurs: 6,8 Milliarden Dollar Optionen verfallen am 27. November, Max Pain bei 73.000 Dollar – Was bedeutet der Verfall für den Bitcoin Kurs?
Der Bitcoin Kurs liegt bei rund 61.400 Dollar, doch am Freitag laufen bei Deribit Optionen auf 112.323 Bitcoin aus, der größte Verfall vor Weihnachten. Der Max-Pain-Wert liegt 12.800 Dollar über dem Kurs. Was das Rechenmodell aussagt und was nicht – auch für Krypto-Aktien wie Strategy, Coinbase und MARA.
Der Verfall
Welche Optionen laufen am Freitag aus?
Nach den Daten von Deribit, über die CryptoTicker berichtet, stehen 58.005 Call-Optionen und 54.318 Put-Optionen zum Verfall an. Das Put/Call-Verhältnis liegt damit bei 0,94, also fast ausgeglichen. Seit Donnerstagabend ist die offene Position von 105.326 auf 112.323 Bitcoin gewachsen. Gegenüber dem Verfall vom 20. November, bei dem es um rund 2,2 Milliarden Dollar ging, ist das mehr als das Dreifache.
Bei den Puts, die Käufer gegen fallende Kurse abschließen, fallen drei Strikes auf: 75.000 Dollar (3.091 Bitcoin), 70.000 Dollar (3.035 Bitcoin) und 65.000 Dollar (2.989 Bitcoin). Über alle Laufzeiten hinweg sind 12.109 Bitcoin in Puts mit Strike 40.000 Dollar offen, davon 6.004 zum 25. Dezember. Allein in den 24 Stunden bis Samstagabend wurden 3.066 dieser 40.000-Dollar-Puts gehandelt. Das zeigt, wie stark Anleger nach dem Abverkauf Absicherung nachfragen.
|Verfall
|Calls (BTC)
|Puts (BTC)
|Nominalwert
|Max Pain
|23.11. (täglich)
|1.634
|2.408
|0,24 Mrd. $
|61.000 $
|27.11. (wöchentlich)
|58.005
|54.318
|6,76 Mrd. $
|73.000 $
|04.12.
|7.935
|13.507
|1,29 Mrd. $
|63.000 $
|25.12. (Quartal)
|92.886
|64.004
|9,45 Mrd. $
|72.000 $
Nominalwert bei einem Index von 60.206 Dollar; Stand 21.11.2026, 20:13 Uhr UTC.
Quelle: CryptoTicker/Deribit
Das Rechenmodell
Was sagt der Max-Pain-Wert über den Bitcoin Kurs?
Max Pain bezeichnet den Kurs, bei dem die Optionskäufer insgesamt am meisten Wert verlieren würden. Für den 27. November liegt er bei 73.000 Dollar, rund 12.800 Dollar über dem Kurs von 60.206 Dollar am Samstagabend. CryptoTicker betont selbst, dass Max Pain keine Prognose ist, und auch die Redaktion gibt keine Kursprognose ab. Das Modell beschreibt nur, wo die Optionspositionen am teuersten würden. Ob der Markt dorthin läuft, entscheiden Angebot und Nachfrage am Kassamarkt.
Hinzu kommt: Der Großteil der Puts liegt tief im Geld, weil der Bitcoin Kurs unter den Strikes von 65.000, 70.000 und 75.000 Dollar notiert. Solche Optionen verfallen zwar mit Wert, sorgen aber nicht automatisch für Verkaufsdruck. Ein Verfall kann Schwankungen verstärken, weil Händler ihre Absicherungspositionen anpassen. Eine Richtung lässt sich daraus nicht ableiten.
Das große Bild
Wie passt der Verfall in die Marktlage?
Die Woche beginnt nach dem härtesten Wochenverlust seit Langem. Der Nasdaq Composite verlor am Freitag 5,3 Prozent auf 22.618 Punkte, der S&P 500 gab 3,7 Prozent nach (finanzen.net, 23.11.2026). Laut CoinGlass wurden binnen 24 Stunden rund 2,67 Milliarden Dollar an Krypto-Positionen liquidiert, überwiegend Long-Wetten. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der Vorwoche Abflüsse von 1,79 Milliarden Dollar, den drittgrößten Wert seit dem Start im Januar 2024 (Cointelegraph, Daten von SoSoValue, 23.11.2026). Der Angstindex steht bei 11 von 100 (KuCoin, 23.11.2026).
Auch Krypto-Aktien hängen am Bitcoin Kurs. Die Strategy Aktie notierte am 20. November nachmittags bei 80,36 Dollar und liegt auf Monatssicht 44 Prozent im Minus, die Coinbase Aktie bei 103,96 Dollar (minus 39 Prozent im Monat), jeweils laut Yahoo Finance vom 20.11.2026. Die MARA Aktie fiel am selben Tag um rund 19 Prozent auf etwa 5 Dollar (24/7 Wall St., 20.11.2026). Ein stärkerer Ausschlag im Bitcoin Kurs rund um den Verfall würde diese Papiere erfahrungsgemäß überproportional treffen. Wer Krypto-Aktien beobachtet, sollte den Verfall deshalb im Blick behalten.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
24.11.: Rede von John Williams, New Yorker Fed.
25.11.: US-PCE-Inflation für Oktober und zweite Schätzung des US-BIP für das dritte Quartal.
26.11.: US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, keine ETF-Flüsse.
27.11., 09:00 Uhr MEZ: Verfall der Deribit-Optionen; auch der CME-Bitcoin-Future für November läuft aus.
30.11.: MSCI-Änderungen werden wirksam, Strategy und Metaplanet verlassen die Indizes.
9.12.: Zinsentscheid der US-Notenbank.
FAQ
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs und zum Optionsverfall
Was ist ein Optionsverfall beim Bitcoin?
Optionen geben das Recht, Bitcoin zu einem festen Preis zu kaufen (Call) oder zu verkaufen (Put). Am Verfallstag endet dieses Recht; die Positionen werden abgerechnet.
Was bedeutet Max Pain für den Bitcoin Kurs?
Max Pain ist der Kurs, bei dem Optionskäufer insgesamt am meisten verlieren. Er ist ein Rechenwert und keine Prognose.
Wie hängen Krypto-Aktien am Bitcoin Kurs?
Strategy, Coinbase und Miner wie MARA bewegen sich meist mit dem Bitcoin Kurs, oft stärker. Am 20. November fiel die MARA Aktie um rund 19 Prozent.
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