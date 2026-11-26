Der Bitcoin Kurs lag in der Nacht auf Donnerstag bei 60.459 US-Dollar, ein Plus von 1,05 Prozent in 24 Stunden (Stand 26.11.2026, 01:00 Uhr MEZ, KuCoin). Auf Wochensicht steht ein Minus von 3,8 Prozent (CoinGecko, 25.11., 22:17 Uhr MEZ). Der Auslöser für die nächste Bewegung steht schon im Kalender: Am Freitag um 09:00 Uhr MEZ laufen Bitcoin-Optionen im Wert von rund 6,6 Milliarden Dollar aus, während die Terminmärkte laut Bitfinex wieder Hebel aufbauen.
Bitcoin Kurs: 6,6 Milliarden Dollar Optionen laufen am Freitag aus, der Hebel steigt trotz ETF-Abflüssen – wer bewegt den Kurs?
Der Bitcoin Kurs steht bei rund 60.500 Dollar, doch am Freitag verfallen Optionen im Wert von 6,6 Milliarden Dollar, die Terminmärkte bauen Hebel auf und die US-ETFs verbuchen den größten Monatsabfluss ihrer Geschichte. Was das für Bitcoin, Strategy Aktie und Coinbase Aktie bedeutet.
Der Verfallstermin
Was passiert beim Bitcoin-Optionsverfall am Freitag?
Ein Optionsverfall ist für Händler der Tag, an dem sich ausgelaufene Wetten auflösen und Absicherungsgeschäfte neu sortiert werden. Dieses Mal ist die Wucht besonders interessant, weil der Bitcoin Kurs ohnehin schon durch den schwächsten November seit dem Start der ETFs läuft.
Nach Daten von Bitfinex Alpha, die crypto.news am Mittwoch zitiert hat, verfallen am 27. November um 08:00 UTC Optionen mit einem Nennwert von 6,6 Milliarden Dollar. Bitfinex hält als Basisszenario eine Spanne zwischen 56.300 und 61.400 Dollar für möglich, mit Abwärtsrisiko in Richtung des Tiefs vom 21. November bei 55.501 Dollar (Bitfinex-Daten; an der Börse Binance lag das Tief bei 55.130 Dollar). Entscheidend ist die Wirkung der Absicherer: Zwischen 58.000 und 64.000 Dollar können deren Geschäfte Kursbewegungen laut Bitfinex verstärken, zwischen 56.000 und 58.000 Dollar eher dämpfen.
Der nächste große Termin folgt am 11. Dezember, zwei Tage nach der Fed-Entscheidung. Der Markt preist dafür eine Spanne von 52.200 bis 65.600 Dollar ein. Die Untergrenze liegt unter dem Realized Price von rund 53.200 Dollar, dem durchschnittlichen Einstandskurs aller Coins im Umlauf (Glassnode, via 21Shares). Wer sich fragt, wo der Bitcoin Kurs nach unten empfindlich wird, schaut deshalb auf diese Zone.
|Marke
|Bereich
|Bedeutung
|Tageshoch 23.11.
|64.673 USD
|Hoch nach der Nasdaq-Erholung
|Widerstand
|61.000–62.000 USD
|Zone des Schlusskurses vom 23.11. (61.300 USD)
|Aktueller Kurs
|rund 60.500 USD
|KuCoin, 26.11., 01:00 Uhr MEZ
|Unterstützung
|57.000–58.000 USD
|Zone des Rücksetzers vom 25.11.
|Tief 21.11.
|55.501 USD
|Bitfinex (Binance: 55.130 USD)
|Realized Price
|rund 53.200 USD
|Durchschnittlicher Einstandskurs aller Coins
Die Marken stammen von Bitfinex, KuCoin und Glassnode (via 21Shares) und sind keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Bitfinex Alpha, KuCoin, 21Shares/Glassnode, Stand 25./26.11.2026
Das große Bild
Treibt der Hebel den Bitcoin Kurs – oder die Nachfrage?
Die Antwort fällt derzeit zugunsten des Hebels aus. Der Terminmarkt wächst, während der Kassamarkt schwächelt: Am 24. November stieg das aggregierte Open Interest, also die Summe offener Terminkontrakte, um 13.200 Bitcoin. Die Finanzierungsraten auf den größten Börsen liegen mit 6 bis 8 Prozent aufs Jahr im positiven Bereich, Long-Positionen zahlen also Aufschlag (Bitfinex). Das Monatshoch beim Open Interest lag am 13. November bei 712.900 Bitcoin; schon am Folgetag wurden Long-Wetten über 531 Millionen Dollar zwangsgeschlossen.
KuCoin verweist zusätzlich auf Daten von Unfolded: Im Oktober war das Handelsvolumen der Bitcoin-Perpetuals an Binance achtmal so hoch wie das Spot-Volumen, das höchste Verhältnis seit der Einführung dieser Kontrakte 2019. Der Durchschnitt 2025 lag bei etwa dem 3,9-Fachen. Je mehr Volumen aus Hebelprodukten kommt, desto stärker können Liquidationen den Bitcoin Kurs kurzfristig treiben, in beide Richtungen.
Rekord bei den ETF-Abflüssen
Die US-Spot-ETFs verloren am 24. November 231,4 Millionen Dollar, den sechsten Abflusstag in Folge. Im November summieren sich die Abflüsse auf 4,94 Milliarden Dollar, 430 Millionen mehr als der bisherige Rekordmonat Juni; IBIT von BlackRock trägt 84 Prozent davon (Farside via Bitfinex).
Börsenbestände sinken
Die Bitcoin-Reserven auf den Börsen sind binnen eines Monats um rund 42.000 Bitcoin gefallen (Bitfinex, CryptoQuant). Die absoluten Bestände unterscheiden sich je nach Anbieter stark: CryptoQuant nennt rund 2,84 Millionen, Glassnode rund 3,43 Millionen Bitcoin.
Stimmung im Keller
Der Fear-&-Greed-Index stand am 25. November bei 13 von 100, am Vortag bei 11, vor einem Monat bei 50 (Alternative.me, KuCoin).
Krypto-Aktien
Wie reagieren Strategy Aktie und Coinbase Aktie auf den Bitcoin Kurs?
Die Krypto-Aktien spiegeln die Lage verstärkt. Die Strategy Aktie (MSTR) fiel am Dienstag um 8,1 Prozent auf 77,55 Dollar, die Coinbase Aktie (COIN) verlor rund 5,9 Prozent (Krypto-Magazin, 25.11.). Strategy kaufte in der Woche bis 22. November 457 Bitcoin für 29,6 Millionen Dollar, gab im selben Zeitraum aber 211,8 Millionen Dollar für den Rückkauf eigener STRC-Vorzugsaktien aus, rund das Siebenfache (Bitfinex). Am 30. November scheidet Strategy aus den MSCI-Indizes aus. Die US-Börsen sind am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen; die Kurse der Krypto-Aktien stammen daher vom jeweils letzten Handelstag.
Politik
Was bringt das Bitcoin-Reservegesetz in den USA?
Aus Washington kommt ein Impuls, der den Bitcoin Kurs mittelfristig beschäftigen könnte. Der Strategic Bitcoin Reserve Act hat nach Angaben von KuCoin den Finanzausschuss des Repräsentantenhauses passiert und kann dem Plenum zur Abstimmung vorgelegt werden. Der Entwurf würde den Verkauf der Reserve-Bitcoin für mindestens 20 Jahre untersagen. Ob und wann das Plenum abstimmt, ist offen; für den Bitcoin Kurs zählt zunächst die Fed. Die Kernrate der Inflation PCE stieg im Oktober auf 3,3 Prozent, und Fed-Gouverneur Waller hatte sich am 10. November für eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte im Dezember offen gezeigt. Die Fed tagt am 8. und 9. Dezember.
Was Anleger jetzt beobachten
Welche Termine zählen für den Bitcoin Kurs?
Donnerstag, 26.11.: Beige Book der Fed, Zinsentscheid der Bank of Korea.
Freitag, 27.11., 09:00 Uhr MEZ: Verfall der Bitcoin-Optionen über 6,6 Milliarden Dollar; die US-Börsen handeln nur bis 19:00 Uhr MEZ.
Montag, 30.11.: Strategy scheidet aus den MSCI-Indizes aus.
8./9.12.: Fed-Sitzung; 11.12.: nächster Optionsverfall mit impliziter Spanne von 52.200 bis 65.600 Dollar.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Am 26. November 2026 um 01:00 Uhr MEZ lag der Bitcoin Kurs bei 60.459 US-Dollar (KuCoin). Die Wochenveränderung betrug minus 3,8 Prozent (CoinGecko, 25.11., 22:17 Uhr MEZ).
Was bedeutet der Optionsverfall am 27. November für Bitcoin? Es verfallen Optionen im Wert von rund 6,6 Milliarden Dollar. Bitfinex rechnet mit einer Spanne von 56.300 bis 61.400 Dollar; Absicherungsgeschäfte können die Bewegungen verstärken oder dämpfen.
Warum zählen die ETF-Abflüsse für den Bitcoin Kurs? Die US-Spot-ETFs sind ein wichtiger Nachfragekanal. Im November flossen 4,94 Milliarden Dollar ab, so viel wie noch nie in einem Monat.
Wie hängen Bitcoin und Krypto-Aktien zusammen? Strategy Aktie und Coinbase Aktie reagieren meist stärker als der Bitcoin Kurs, weil Bilanz und Geschäft am Kryptomarkt hängen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.