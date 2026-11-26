Nach Daten von Bitfinex Alpha, die crypto.news am Mittwoch zitiert hat, verfallen am 27. November um 08:00 UTC Optionen mit einem Nennwert von 6,6 Milliarden Dollar. Bitfinex hält als Basisszenario eine Spanne zwischen 56.300 und 61.400 Dollar für möglich, mit Abwärtsrisiko in Richtung des Tiefs vom 21. November bei 55.501 Dollar (Bitfinex-Daten; an der Börse Binance lag das Tief bei 55.130 Dollar). Entscheidend ist die Wirkung der Absicherer: Zwischen 58.000 und 64.000 Dollar können deren Geschäfte Kursbewegungen laut Bitfinex verstärken, zwischen 56.000 und 58.000 Dollar eher dämpfen.

Der nächste große Termin folgt am 11. Dezember, zwei Tage nach der Fed-Entscheidung. Der Markt preist dafür eine Spanne von 52.200 bis 65.600 Dollar ein. Die Untergrenze liegt unter dem Realized Price von rund 53.200 Dollar, dem durchschnittlichen Einstandskurs aller Coins im Umlauf (Glassnode, via 21Shares). Wer sich fragt, wo der Bitcoin Kurs nach unten empfindlich wird, schaut deshalb auf diese Zone.