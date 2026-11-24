Der Bitcoin Kurs notierte am Dienstag um 15:35 Uhr MEZ bei rund 60.110 US-Dollar, 1,9 Prozent unter dem Montagsschluss von etwa 61.270 Dollar. Das ist knapp über dem Wochenendtief von 55.100 Dollar und 52 Prozent unter dem Rekord von 126.080 Dollar vom 6. Oktober 2025. Spannender als die Tagesbewegung ist die Frage, wer auf diesem Niveau im Minus sitzt: Strategy, ETF-Anleger, Langzeithalter, Coinbase.
Bitcoin Kurs: 60.100 Dollar liegen 20 Prozent unter Strategys Einstandskurs von 75.446 Dollar, Langzeithalter verkaufen mit 33 Prozent Verlust – wer hält die Verlustzone aus?
Der Bitcoin Kurs liegt bei rund 60.100 US-Dollar und damit gut 20 Prozent unter dem durchschnittlichen Einkaufspreis der Strategy Aktie. Langzeithalter verkaufen laut CryptoQuant im Schnitt mit 33 Prozent Verlust, die 200-Wochen-Linie liegt bei 68.176 Dollar. Was die Verlustzone für Bitcoin, Strategy und Coinbase bedeutet.
Die Daten dazu stammen aus mehreren Berichten vom Dienstag. Sie zeichnen ein Bild, in dem der Bitcoin Kurs nicht nur gegen Zinsen und Dollar kämpft, sondern gegen die eigene Käufergeschichte.
Die Verlustzone
Wie viele Bitcoin liegen im Minus?
Der Absturz auf 55.000 Dollar am Wochenende hat nach einer CoinDesk-Schlagzeile eine Rekordmenge von 11,6 Millionen Bitcoin ins Minus gedrückt, also Coins, deren letzter Kaufkurs über dem Marktpreis lag. Das ist knapp 60 Prozent der gesamten Menge von rund 20 Millionen umlaufenden Coins. Der Wert stammt aus der Überschrift der Meldung und ist von der Redaktion noch nicht im Detail geprüft.
Hinzu kommt ein Verhalten, das in Abwärtsphasen typisch ist: Laut CryptoQuant, zitiert von CryptoTicker, verkaufen Langzeithalter derzeit im Durchschnitt mit 33 Prozent Verlust. Wer Bitcoin bei 60.000 Dollar verkauft, hat also im Schnitt zu rund 90.000 Dollar gekauft. Glassnode sieht Widerstand bei 65.000 Dollar, der Kostenbasis kurzfristiger Halter, die bei einer Erholung aus dem Verlust wollen.
Strategy und Coinbase
Wie weit liegen Strategy Aktie und Coinbase Aktie unter ihren Einstandskursen?
Strategy hielt nach der jüngsten Meldung 851.305 Bitcoin, zuletzt kamen 457 Bitcoin zu durchschnittlich 64.898 Dollar hinzu. Der Gesamtdurchschnittspreis liegt bei 75.446 Dollar. Bei 60.110 Dollar je Bitcoin ergibt sich ein rechnerischer Buchverlust von etwa 13 Milliarden Dollar, eine eigene Überschlagsrechnung der Redaktion. Die Strategy Aktie notierte am Dienstag bei rund 82 Dollar, 2 bis 3 Prozent im Minus.
Bei der Coinbase Aktie ist die Lage kleiner, aber ähnlich: Coinbase hielt Ende September 17.954 Bitcoin zu Anschaffungskosten von 1,259 Milliarden Dollar. Bei 60.110 Dollar sind das rund 1,08 Milliarden Dollar, etwa 180 Millionen Dollar unter Einkaufspreis (eigene Rechnung). Die Coinbase Aktie lag am Dienstag bei rund 106 Dollar.
|Marke
|Preis in USD
|Abstand zum Kurs
|Wochenendtief (Kraken, 21.11.)
|55.100
|–8,3 %
|Unterstützung (Tief 22.11.)
|58.769
|–2,2 %
|Widerstand (Tief 15.11.)
|62.006
|+3,2 %
|Montagshoch
|64.603
|+7,5 %
|Kostenbasis kurzfristiger Halter (Glassnode)
|65.000
|+8,1 %
|200-Wochen-Durchschnitt
|68.176
|+13,4 %
|Strategy-Einstandskurs
|75.446
|+25,5 %
Abstände gerundet, eigene Berechnung. Kursstand 15:35 Uhr MEZ am 24.11.2026.
Quelle: Ted Pillows, CryptoTicker, CoinDesk, Strategy-Meldung
Das große Bild
Warum fällt es dem Bitcoin Kurs so schwer, sich zu erholen?
Der Bitcoin Kurs liegt laut Ted Pillows 10,6 Prozent unter dem 20-Tage- und 19,9 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt. CoinDesk nennt einen RSI von etwa 34, das 50-Wochen-Mittel liegt bei 76.500 Dollar. Dazu kommen drei Belastungen: Die US-Spot-ETFs verzeichneten am Montag Abflüsse von 570 Millionen Dollar und im November einen Rekordabfluss von 4,71 Milliarden Dollar. Die Fed gilt für den 9. Dezember als fast sicher bereit zur Zinserhöhung, der Dollar-Index steht über 104. Und der Fear-&-Greed-Index liegt seit drei Tagen bei 11.
Gleichzeitig gibt es Gegenindizien: Laut Nansen haben die ETFs seit Oktober 2025 netto rund 52 Milliarden Dollar angezogen, etwa 83 Prozent ihres Höchststands, die ETF-Käufer haben also nicht komplett aufgegeben. Große Wallets zogen im November außerdem netto 10.000 Bitcoin von Börsen ab, während die ETFs rund 70.000 Bitcoin abgaben.
Termine
Was beobachten Anleger beim Bitcoin Kurs jetzt?
Mittwoch, 25. November, 14:30 Uhr MEZ: PCE-Preisindex für Oktober und BIP-Revision in den USA.
Tägliche ETF-Flüsse bei Farside: Der Dienstagswert wird am Mittwoch erwartet.
Die Marken 58.769 Dollar nach unten und 62.006 Dollar nach oben.
9. Dezember: Zinsentscheid der Fed.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Um 15:35 Uhr MEZ lag er bei rund 60.110 US-Dollar.
Wie viele Bitcoin sind im Verlust? CoinDesk meldet eine Rekordmenge von 11,6 Millionen Bitcoin im Minus, die Redaktion hat den Wert nicht eigenständig nachgerechnet.
Wo liegt der Einstandskurs der Strategy Aktie? Bei durchschnittlich 75.446 Dollar je Bitcoin, damit liegt Strategy bei 60.110 Dollar im Buchverlust.
Was bedeutet der Bitcoin Kurs für Krypto-Aktien? Strategy Aktie, Coinbase Aktie und Miner reagieren meist stärker als Bitcoin selbst, in beide Richtungen.
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