Der Absturz auf 55.000 Dollar am Wochenende hat nach einer CoinDesk-Schlagzeile eine Rekordmenge von 11,6 Millionen Bitcoin ins Minus gedrückt, also Coins, deren letzter Kaufkurs über dem Marktpreis lag. Das ist knapp 60 Prozent der gesamten Menge von rund 20 Millionen umlaufenden Coins. Der Wert stammt aus der Überschrift der Meldung und ist von der Redaktion noch nicht im Detail geprüft.

Hinzu kommt ein Verhalten, das in Abwärtsphasen typisch ist: Laut CryptoQuant, zitiert von CryptoTicker, verkaufen Langzeithalter derzeit im Durchschnitt mit 33 Prozent Verlust. Wer Bitcoin bei 60.000 Dollar verkauft, hat also im Schnitt zu rund 90.000 Dollar gekauft. Glassnode sieht Widerstand bei 65.000 Dollar, der Kostenbasis kurzfristiger Halter, die bei einer Erholung aus dem Verlust wollen.