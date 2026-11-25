Der Bitcoin Kurs ist am Mittwochnachmittag auf rund 57.500 Dollar gefallen: Gegen 15:54 Uhr MEZ (09:54 Uhr New Yorker Zeit) meldet Bitcoin Magazine diesen Stand, vor der Inflationszahl um 14:30 Uhr MEZ lag Bitcoin noch nahe 58.400 Dollar. Auslöser ist ein Dreiklang aus heißer Kerninflation, neuen US-Zollplänen und einem Ausverkauf an der Nasdaq, der Bitcoin und die Krypto-Aktien gleichermaßen trifft.
Bitcoin Kurs: 57.500 Dollar nach heißer PCE-Inflation, Tief seit über zwei Jahren, sechster ETF-Abflusstag – wer kauft, wenn die Fed erhöht?
Der Bitcoin Kurs fällt am Mittwoch auf rund 57.500 Dollar. Heiße Kerninflation, neue Zollpläne und ein Nasdaq-Absturz treffen auf Rekordabflüsse bei den Bitcoin-ETFs – und auf Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase, die mitgerissen werden.
Die Auslöser
Warum fällt der Bitcoin Kurs heute so stark?
Die Oktober-Daten zur Verbraucherinflation PCE fielen schärfer aus als erwartet: Die Gesamtrate liegt bei 3,8 Prozent zum Vorjahr, die Kernrate bei 3,3 Prozent – erwartet worden waren 3,2 Prozent, im September standen 3,1 Prozent (Bitcoin Magazine, CoinGape, 25.11.2026). Zugleich wuchs die US-Wirtschaft im dritten Quartal mit 4,3 Prozent annualisiert. Das ist eine Kombination, die Zinssenkungsfantasien kaum Raum lässt: Die Märkte rechnen laut Bitcoin Magazine mit 98 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 0,25 Punkte im Dezember. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 4,84 Prozent.
Dazu kommen Zölle: Die US-Regierung hat neue Section-301-Zölle auf 14 Handelspartner vorgeschlagen, für China sind 20 Prozent zusätzlich genannt, frühestens ab Januar. An den Aktienmärkten verlor die Nasdaq zum Handelsstart rund 4 Prozent, der S&P 500 rund 3 Prozent; Nvidia gab um mehr als 8 Prozent nach. Bitcoin hängt damit weiter am Risikoappetit der Technologiewerte. Es ist ein Muster, das seit Wochen gilt: Bricht die KI-Rally weg, folgt der Bitcoin Kurs.
Das große Bild
Wer verkauft Bitcoin – und wer kauft?
Der Druck kommt nicht nur aus der Makrowelt, sondern auch aus den Bitcoin-ETFs. Die US-Spot-Fonds verbuchten am Dienstag 231,6 Millionen Dollar Netto-Abflüsse, am Montag waren es 569,7 Millionen Dollar – der sechste Abflusstag in Folge. Die November-Abflüsse summieren sich laut Bitcoin Magazine auf rund 4,94 Milliarden Dollar. Das ist die Gegenseite zur Erzählung der institutionellen Nachfrage, die Bitcoin 2024 und 2025 getragen hat.
Hinzu kommt die Stimmung: Der Fear-&-Greed-Index stand am Mittwochmorgen bei 13, am Montag und Dienstag bei 11 (Alternative.me, laut CryptoTicker, 25.11.2026). Der Bitcoin Kurs notiert seit Jahresbeginn mehr als 30 Prozent im Minus; das Wochenendtief lag nahe 55.100 Dollar – der tiefste Stand seit über zwei Jahren.
|Zeitpunkt (MEZ)
|Bitcoin Kurs
|Quelle
|Wochenende
|ca. 55.100 USD (Tief)
|Bitcoin Magazine
|09:41 Uhr
|59.179 USD
|CryptoTicker (CoinGecko)
|13:31 Uhr
|ca. 58.400 USD
|Stocktwits
|14:52 Uhr
|ca. 58.200 USD
|CoinGape
|15:54 Uhr
|ca. 57.500 USD
|Bitcoin Magazine
Kurse zu unterschiedlichen Uhrzeiten, daher Abweichungen.
Quelle: Bitcoin Magazine, CoinGape, CryptoTicker, Stocktwits (alle 25.11.2026)
Krypto-Aktien
Was heißt der Bitcoin Kurs für Strategy, Coinbase und die Miner?
Die Krypto-Aktien reagieren mit Hebel. Die Strategy Aktie verliert rund 8 Prozent auf etwa 71 Dollar, nachdem sie am Dienstag bereits 8,12 Prozent auf 77,55 Dollar verloren hatte. Die Bitcoin-Reserve des Unternehmens kostete im Schnitt rund 75.450 Dollar je Coin – mit Bitcoin bei 57.500 Dollar liegt sie klar unter diesem Einstand. Die Coinbase Aktie gibt rund 6 Prozent auf etwa 96 Dollar nach, Robinhood knapp 6 Prozent, Circle mehr als 7 Prozent. Die Miner trifft es härter: IREN verliert rund 11 Prozent, CleanSpark knapp 10 Prozent, Riot Platforms knapp 8 Prozent (Bitcoin Magazine, 25.11.2026). Der Zusammenhang ist eindeutig: Je tiefer Bitcoin fällt, desto stärker werden die Bilanzen der Unternehmen belastet, die Bitcoin halten oder fördern.
Die nächsten Termine
Welche Termine bestimmen den Bitcoin Kurs bis Dezember?
Anleger beobachten mehrere Daten: Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag handeln sie nur einen halben Tag. Nach Börsenschluss am 30. November wird die Strategy Aktie aus dem MSCI USA Index genommen. Am 4. Dezember folgt der US-Arbeitsmarktbericht, am 9. Dezember die Fed-Entscheidung (Bitcoin Magazine nennt auch den 8. und 9. Dezember als Sitzungstage). Dazwischen bleiben die täglichen ETF-Flows die wichtigste Kennziffer für die institutionelle Nachfrage.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Warum fällt der Bitcoin Kurs heute?
Heiße PCE-Inflation (3,8 Prozent, Kernrate 3,3 Prozent), neue Zollpläne und der Nasdaq-Ausverkauf belasten Risikoanlagen. Dazu kommen Abflüsse aus den Bitcoin-ETFs.
Wie tief war der Bitcoin Kurs zuletzt?
Das Wochenendtief lag laut Bitcoin Magazine nahe 55.100 Dollar, dem tiefsten Stand seit über zwei Jahren.
Was passiert mit den Krypto-Aktien?
Strategy, Coinbase, Robinhood, Circle sowie die Miner IREN, CleanSpark und Riot verlieren am Mittwoch zwischen 6 und 11 Prozent.
Welche Termine sind für Bitcoin wichtig?
Der 30. November (MSCI-Stichtag Strategy), der 4. Dezember (Arbeitsmarktbericht) und die Fed-Sitzung Anfang Dezember.
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