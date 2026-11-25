Die Oktober-Daten zur Verbraucherinflation PCE fielen schärfer aus als erwartet: Die Gesamtrate liegt bei 3,8 Prozent zum Vorjahr, die Kernrate bei 3,3 Prozent – erwartet worden waren 3,2 Prozent, im September standen 3,1 Prozent (Bitcoin Magazine, CoinGape, 25.11.2026). Zugleich wuchs die US-Wirtschaft im dritten Quartal mit 4,3 Prozent annualisiert. Das ist eine Kombination, die Zinssenkungsfantasien kaum Raum lässt: Die Märkte rechnen laut Bitcoin Magazine mit 98 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 0,25 Punkte im Dezember. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 4,84 Prozent.

Dazu kommen Zölle: Die US-Regierung hat neue Section-301-Zölle auf 14 Handelspartner vorgeschlagen, für China sind 20 Prozent zusätzlich genannt, frühestens ab Januar. An den Aktienmärkten verlor die Nasdaq zum Handelsstart rund 4 Prozent, der S&P 500 rund 3 Prozent; Nvidia gab um mehr als 8 Prozent nach. Bitcoin hängt damit weiter am Risikoappetit der Technologiewerte. Es ist ein Muster, das seit Wochen gilt: Bricht die KI-Rally weg, folgt der Bitcoin Kurs.