Ein Spot-Bitcoin ETF für Europa: Der von BIT Asset Management aufgelegte Fonds BBIT hat laut The Block am Donnerstag, 26. November 2026, an der SIX Swiss Exchange den Handel aufgenommen, in Dollar und Schweizer Franken. Der Startbestand liegt bei 350 Bitcoin, gut 20 Millionen Dollar. Der Bitcoin Kurs stand dabei bei rund 60.700 Dollar (Coinbase Exchange, ca. 8:10 Uhr New Yorker Zeit, 14:10 Uhr MEZ).
Der Zeitpunkt wirkt widersprüchlich: Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren am Mittwoch netto 453 Millionen Dollar, den siebten Tag in Folge (Farside via Ted Pillows). Auf den Gesamtmonat November kommen laut Quellen rund 4,9 bis 5,4 Milliarden Dollar Abfluss.