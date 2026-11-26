Der Durchschnittspreis lag bei rund 1.676 Dollar je Ether. Im dritten Quartal hatte Bit Digital 1.625 Ether noch für 3,4 Millionen Dollar zu durchschnittlich 2.114,62 Dollar verkauft, im November erlöste das Unternehmen damit rund 20,7 Prozent weniger je Coin. Die Erlöse flossen vollständig in die Tilgung: Das Galaxy-Darlehen sank von 100 auf 50 Millionen Dollar. Es trägt einen Zins von 5,5 Prozent im Jahr; der Rahmen liegt bei 100 Millionen Dollar und kann auf 150 Millionen steigen. Als Sicherheit liegen weiter 69.089 Liquid-Staking-Token (LsETH) bei Galaxy.

Der Bestand sinkt damit deutlich. Bit Digital hält nach eigenen Angaben noch rund 134.532 Ether und Äquivalente, darunter 36.811 Ether, die direkt im Ethereum-Staking liegen. Ende September waren es noch rund 163.726 Ether mit einem Wert von 439,4 Millionen Dollar. Der Bestand ist seither um 17,8 Prozent geschrumpft; bei heutigen Kursen wäre er deutlich weniger wert.