Die Bit Digital Aktie (Ticker BTBT, Nasdaq) steht im Fokus, weil der Ether-Schatzmeister Ether verkauft: Zwischen dem 15. und 23. November gab Bit Digital 29.825 Ether für rund 50 Millionen Dollar ab und zahlte damit die Hälfte seines Kredits bei Galaxy Digital zurück (crypto.news, 25.11.2026, nach einer Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC). Der Ether Kurs lag am Mittwoch bei rund 1.672 Dollar (Binance, 25.11., 17:40 UTC), nach einem Monatsminus von rund 29 Prozent.
Bit Digital Aktie: 29.825 Ether für 50 Millionen Dollar verkauft, Galaxy-Kredit halbiert – wer verkauft als Nächstes Ether?
Der Ether-Schatzmeister Bit Digital hat zwischen dem 15. und 23. November 29.825 Ether verkauft und damit einen Kredit von Galaxy Digital halbiert. Was die Bit Digital Aktie, der Ether Kurs bei rund 1.670 Dollar und die ETF-Abflüsse verbinden.
Der Verkauf
Warum verkauft Bit Digital Ether – und zu welchem Preis?
Die Antwort steht in der Kreditvereinbarung: Galaxy kann das Darlehen mit sieben Tagen Frist kündigen und zusätzliche Sicherheiten verlangen.
Der Durchschnittspreis lag bei rund 1.676 Dollar je Ether. Im dritten Quartal hatte Bit Digital 1.625 Ether noch für 3,4 Millionen Dollar zu durchschnittlich 2.114,62 Dollar verkauft, im November erlöste das Unternehmen damit rund 20,7 Prozent weniger je Coin. Die Erlöse flossen vollständig in die Tilgung: Das Galaxy-Darlehen sank von 100 auf 50 Millionen Dollar. Es trägt einen Zins von 5,5 Prozent im Jahr; der Rahmen liegt bei 100 Millionen Dollar und kann auf 150 Millionen steigen. Als Sicherheit liegen weiter 69.089 Liquid-Staking-Token (LsETH) bei Galaxy.
Der Bestand sinkt damit deutlich. Bit Digital hält nach eigenen Angaben noch rund 134.532 Ether und Äquivalente, darunter 36.811 Ether, die direkt im Ethereum-Staking liegen. Ende September waren es noch rund 163.726 Ether mit einem Wert von 439,4 Millionen Dollar. Der Bestand ist seither um 17,8 Prozent geschrumpft; bei heutigen Kursen wäre er deutlich weniger wert.
|Kennzahl
|Stand
|Verkauft (15.–23.11.)
|29.825 ETH
|Durchschnittspreis
|rund 1.676 USD
|Erlös
|rund 50 Mio. USD
|Galaxy-Kredit vorher / nachher
|100 / 50 Mio. USD
|Bestand Ende September
|163.726 ETH (439,4 Mio. USD)
|Bestand jetzt
|134.532 ETH
|Davon direkt im Staking
|36.811 ETH
Äquivalente inklusive Liquid-Staking-Token. Die Bestände stammen aus Unternehmensangaben laut crypto.news.
Quelle: crypto.news (25.11.2026), SEC-Meldung von Bit Digital
Das große Bild
Wer sonst verkauft Ether – und wer kauft?
Bit Digital ist nicht allein. Der Konkurrent BTCS verkaufte am 23. November 27.300 Ether für rund 43,8 Millionen Dollar, senkte seine Schulden bei Aave auf 10,5 Millionen Dollar und hält noch 24.245 Ether (crypto.news). Auf der Gegenseite kaufte Bitmine in der Woche zum 23. November 7.819 Ether und hält nun 6.085.564 Ether, nach eigener Schätzung 4,98 Prozent des Angebots.
Die Nachfrage aus den Börsenfonds fehlt. Die US-Spot-Ether-ETFs verbuchten am 24. November einen Abfluss von 64,1 Millionen Dollar. Seit dem 16. November summieren sich die Abflüsse auf 454,8 Millionen Dollar in sieben Handelstagen; der letzte Zufluss datiert vom 13. November (plus 2,3 Millionen Dollar, Farside). Technisch beobachten Marktteilnehmer die Marke von 1.650 Dollar: Zwei Schlusskurse im Vier-Stunden-Chart darunter machten sie zum Widerstand. Das Tief vom 21. November lag bei rund 1.540 Dollar, das Wochenhoch am 23. November bei 1.845 Dollar (TradingView via crypto.news). Der 20-Tage-Durchschnitt verläuft bei 1.884 Dollar.
Verkauf aus der Not
Treasury-Firmen haben Ether in der Hochphase gekauft. Jetzt müssen sie Kredite bedienen. Bit Digital hat die Preislage 21 Prozent unter dem dritten Quartal akzeptiert.
WhiteFiber-Beteiligung
Bit Digital hält 27.043.750 Aktien an WhiteFiber, ein Anteil von 59,7 Prozent, Ende September rund 487 Millionen Dollar wert. Ein Überbrückungsdarlehen an WhiteFiber soll im zweiten Quartal 2027 vollständig zurückgezahlt sein. Zwei WhiteFiber-Töchter schlossen am 9. November einen Kreditvertrag über 200 Millionen Dollar Termindarlehen plus 100 Millionen Dollar abrufbarer Linie ab, gezogen war bis dahin nichts.
Staking als Ertragsquelle
36.811 Ether liegen direkt im Staking, weitere im Liquid Staking. Das bringt laufende Erträge, bindet aber Liquidität.
Was Anleger jetzt beobachten
Welche Marken und Termine zählen für Bit Digital Aktie und Ether Kurs?
Wichtig sind die ETF-Flows der nächsten Tage, die Marken 1.650 und 1.540 Dollar beim Ether Kurs sowie weitere Meldungen von Treasury-Firmen wie BTCS. Am Freitag verfallen Bitcoin-Optionen über 6,6 Milliarden Dollar (Bitfinex), die Fed tagt am 8. und 9. Dezember. Die US-Börsen sind am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, die Kurse von Bit Digital und anderen Krypto-Aktien stammen daher vom letzten Handelstag.
Häufige Fragen zur Bit Digital Aktie und zum Ether Kurs
Wie viel Ether hat Bit Digital verkauft? 29.825 Ether für rund 50 Millionen Dollar zu durchschnittlich etwa 1.676 Dollar, zwischen dem 15. und 23. November 2026.
Wie viel Ether hält Bit Digital noch? Rund 134.532 Ether und Äquivalente, darunter 36.811 Ether im direkten Staking.
Wie hoch ist der Ether Kurs? Am 25. November 2026 um 17:40 UTC lag Ether bei rund 1.672 Dollar (Binance, TradingView), rund 29 Prozent unter dem Stand von vor einem Monat.
Warum sind Krypto-Aktien wie die Bit Digital Aktie so volatil? Ihre Bilanzen hängen an Kryptowerten und Krediten; fällt der Ether Kurs, drohen Verkäufe und Nachschusspflichten.
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