Das deutsche Bruttoinlandsprodukt steht am Mittwoch, 25. November 2026, um 8:00 Uhr erneut im Fokus: Das Statistische Bundesamt veröffentlicht die zweite Schätzung für das dritte Quartal samt Privatkonsum und Staatsausgaben. Die erste Schätzung vom 30. Oktober hatte ein Plus von 0,2 Prozent zum Vorquartal ergeben, nach 0,3 Prozent im zweiten und 0,4 Prozent im ersten Quartal. Gegenüber dem Vorjahresquartal wuchs die Wirtschaft um 1,3 Prozent. Für Anleger im DAX (ISIN DE0008469008) zählt, wer das Wachstum trägt: Der Staat mit seinem schuldenfinanzierten Fiskalpaket oder die exportabhängige Industrie.
BIP Deutschland: Zweite Schätzung am Mittwoch um 8 Uhr, erste Zahl +0,2 Prozent – Trägt das schuldenfinanzierte Fiskalpaket die Konjunktur?
Das Statistische Bundesamt legt am Mittwoch die detaillierten Zahlen zum deutschen Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal vor. Die erste Schätzung lag bei +0,2 Prozent. Wie viel davon der Staat trägt und was das für DAX und Industrieaktien heißt.
Die erste Schätzung
Was zeigte das BIP im dritten Quartal wirklich?
Nach Angaben von ZDFheute stützte vor allem der Konsum das Wachstum. Die Exporte, die im ersten Halbjahr kräftig gelaufen waren, schwächten sich im Sommer merklich ab, die Investitionen sanken. Zusätzlich bremste das Niedrigwasser auf dem Rhein: Chemie- und Stahlindustrie bekamen es zu spüren. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose für 2026 auf 1,3 Prozent angehoben, das ifo Institut erwartet 1,4 Prozent. Im Jahr 2025 war die Wirtschaft laut dem Bericht um 0,2 Prozent gewachsen.
|Zeitraum / Prognose
|Wert
|1. Quartal 2026
|+0,4 %
|2. Quartal 2026
|+0,3 %
|3. Quartal 2026 (erste Schätzung)
|+0,2 %
|3. Quartal 2026 zum Vorjahresquartal
|+1,3 %
|Prognose Bundesregierung 2026
|1,3 %
|Prognose ifo Institut 2026
|1,4 %
Preis-, saison- und kalenderbereinigt. Die zweite Veröffentlichung am 25.11. kann die Werte revidieren.
Quelle: Destatis laut ZDFheute (30.10.2026), IHK Heilbronn-Franken (3.11.2026)
Das Tempo nimmt damit von Quartal zu Quartal ab. Der Befund ist für die Börse wichtig, weil er zeigt, dass die Konjunkturerholung nicht auf einer breiten privaten Nachfrage beruht.
Das nächste Plus liegt vor allem am schuldenfinanzierten Fiskalpaket.
Die Politik
Wie stark stützt das Fiskalpaket das Wachstum?
Laut dem von ZDFheute zitierten Chefvolkswirt wäre die Wirtschaft ohne den fiskalischen Impuls wohl stagniert. Der Staat gibt mehr aus, finanziert über Kredite. Das ist politisch umstritten, weil höhere Schulden die Zinsen treiben können. Die Renditen von Staatsanleihen sind ohnehin Thema: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte zuletzt rund 3,3 Prozent, wie aktiencheck.de berichtete.
Die Analysten von LBBW Research sehen die Konjunktur zwar besser laufen als gedacht, betonen aber, dass für dauerhaft höheres Wachstum die Investitionen stärker zulegen müssten. Gerade hier liegt die Schwachstelle: Die Investitionen sanken im dritten Quartal.
Börse
Welche Aktien hängen an Exporten und am Staatsimpuls?
Industrieaktien: Exportwerte leiden unter der Auslandsschwäche; die Investitionsschwäche trifft Maschinen- und Anlagenbauer.
Chemie- und Stahlaktien: Das Niedrigwasser auf dem Rhein belastete die Branchen; sie reagieren auf Energie- und Logistikkosten.
Bau- und Infrastrukturwerte: Sie hängen am staatlichen Ausgabenimpuls und an der Zinsentwicklung.
DAX: Der Index zeigt trotz solider Konjunkturzahlen Schwäche, weil KI-Zweifel und Zinssorgen dominieren.
Ausblick
Welche Daten folgen nach dem BIP?
Vor der BIP-Veröffentlichung am Mittwoch erscheinen heute die Einkaufsmanagerindizes (9:30 Uhr für Deutschland) und am Dienstag um 10:00 Uhr der Ifo-Index. Am Mittwoch um 14:30 Uhr folgen in den USA PCE-Preisindex und BIP-Revision, um 20:00 Uhr das Beige Book der Fed. Am 27. November meldet die Bundesagentur um 9:55 Uhr die Arbeitslosenzahlen, am 30. November folgen erste Inflationsdaten. Der Zinsentscheid der EZB am 17. Dezember bleibt der wichtigste Termin.
Häufige Fragen zum deutschen BIP
Wie stark wuchs die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal 2026?
Laut erster Schätzung um 0,2 Prozent zum Vorquartal und 1,3 Prozent zum Vorjahresquartal.
Wann kommt die zweite Schätzung?
Am Mittwoch, 25. November 2026, um 8:00 Uhr, mit Daten zu Privatkonsum und Staatsausgaben.
Was treibt das Wachstum?
Laut ZDFheute vor allem Konsum und das schuldenfinanzierte Fiskalpaket; Exporte und Investitionen schwächten sich ab.
Was bedeutet das BIP für den DAX?
Das BIP wirkt auf Gewinnerwartungen und Zinsen; die Börse reagiert meist auf Abweichungen von den Erwartungen.
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