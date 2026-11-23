Laut dem von ZDFheute zitierten Chefvolkswirt wäre die Wirtschaft ohne den fiskalischen Impuls wohl stagniert. Der Staat gibt mehr aus, finanziert über Kredite. Das ist politisch umstritten, weil höhere Schulden die Zinsen treiben können. Die Renditen von Staatsanleihen sind ohnehin Thema: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte zuletzt rund 3,3 Prozent, wie aktiencheck.de berichtete.

Die Analysten von LBBW Research sehen die Konjunktur zwar besser laufen als gedacht, betonen aber, dass für dauerhaft höheres Wachstum die Investitionen stärker zulegen müssten. Gerade hier liegt die Schwachstelle: Die Investitionen sanken im dritten Quartal.