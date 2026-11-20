BioNTech wurde mit dem ersten zugelassenen mRNA-Impfstoff gegen COVID-19 bekannt, den das Unternehmen mit Pfizer vertreibt. Die Einnahmen daraus schrumpfen: Der Umsatz im dritten Quartal fiel von 1,52 auf 1,29 Milliarden Euro, vor allem wegen geringerer Nachfrage nach dem COVID-Impfstoff; nach neun Monaten stehen 1,51 Milliarden Euro nach 1,96 Milliarden im Vorjahr. Der Konzern baut sich deshalb zu einem Krebsspezialisten um. Das Geld aus der Pandemie – 16,16 Milliarden Euro Liquidität zum 30. September – finanziert Forschung und Zukäufe.

Die Hoffnung der Aktie liegt in der Pipeline: Pumitamig, gemeinsam mit Bristol Myers Squibb entwickelt, läuft in sieben Zulassungsstudien. Für Gotistobart (mit OncoC4) lag das mediane Gesamtüberleben in der ersten Stufe der Studie PRESERVE-003 laut Berichten bei 18,5 Monaten gegenüber 10,0 Monaten unter Docetaxel; die erste Zwischenanalyse der zweiten Stufe wird noch für 2026 erwartet. Rückschläge gab es bei BNT113 (PFS-Ziel in der Studie AHEAD-MERIT verfehlt, Studie läuft Richtung Gesamtüberleben) und bei der individualisierten Krebsvakzine Autogene Cevumeran, deren Phase-2-Studie bei Darmkrebs vorzeitig beendet wurde.