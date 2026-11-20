Die BioNTech Aktie (ADS-Ticker BNTX, ISIN US09075V1026) steht unter Druck. An der Nasdaq schloss sie am 18. November bei 83,26 US-Dollar, ein Tagesminus von 1,89 Prozent; wichtige Unterstützungen bei 84,78 und 85,09 US-Dollar waren gebrochen, das 52-Wochen-Tief liegt bei 79,52 US-Dollar. In Euro notierte das Papier am Abend des 19. November laut Börse Express bei rund 74 Euro (-2,8 Prozent) – nicht weit vom Jahrestief bei 72,65 Euro. Dabei hat der Mainzer Impfstoff- und Krebsspezialist im dritten Quartal wieder einen Gewinn geschrieben und verfügt über 16,16 Milliarden Euro Liquidität. In dieser BioNTech Aktienanalyse klären wir, warum der Markt trotzdem zögert, und was die BioNTech Aktienprognose der Analysten dazu sagt.
BioNTech Aktienanalyse: Quartalsgewinn und 16 Milliarden Euro Liquidität – doch die Aktie nähert sich dem Jahrestief: was fehlt dem Kurs?
BioNTech Aktienanalyse vor dem US-Start am 20.11.2026: Die BioNTech Aktie (BNTX, US09075V1026) schloss am 18.11. an der Nasdaq bei 83,26 US-Dollar (-1,89 Prozent), in Euro lag sie am 19.11. abends bei rund 74 Euro. Gewinn im dritten Quartal, Pipeline-Rückschläge, neues JPMorgan-Votum – was die BioNTech Aktienprognose sagt.
Gewinn im Quartal, Verlust im Jahr
Q3: Umsatz 1,29 Milliarden Euro (Vorjahr 1,52), Nettogewinn 184,5 Millionen Euro (Vorjahr Verlust 28,7). Nach neun Monaten steht ein Nettoverlust von 1,17 Milliarden Euro.
Prognose leicht präzisiert
Umsatz 2026 jetzt 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro (zuvor 1,6 bis 1,9).
Prall gefüllte Kasse
16,16 Milliarden Euro Liquidität, Rückkauf von bis zu 1 Milliarde US-Dollar bis 6. Mai 2027.
Pipeline zwischen Hoffnung und Rückschlag
Pumitamig und Gotistobart tragen die Fantasie, BNT113 verfehlte das PFS-Ziel, eine Darmkrebs-Studie wurde vorzeitig beendet.
Was ist passiert?
Warum rutscht die BioNTech Aktie auf ihr Jahrestief zu?
Ein einzelner Auslöser ist nicht belegt – es ist eine Mischung aus schwachem Markt, Pipeline-Nachrichten und Führungs- und Strukturfragen.
Am 18. November nahm J.P. Morgan die Aktie unter die Lupe: Analystin Jessica Fye bestätigte laut wallstreet-online (19. November) das Urteil „Neutral“, hob das Kursziel von 92 auf 93 US-Dollar und erhöhte ihre Umsatzschätzungen für 2027 und 2028 leicht; Anleger müssten sich ihrer Einschätzung nach nicht beeilen. Zeitgleich meldete Börse Express unter Berufung auf das Handelsblatt, der Betriebsrat kritisiere den Umgang des Konzerns mit den Beschäftigten im laufenden Umbau. Hinzu kommen Medienberichte vom 3. November, wonach über die Einbringung von BioNTech-Rechten in eine neue Firma der Gründer gesprochen werde – nur eine mögliche Einbringung, nichts ist vereinbart. Und am 10. November vereinbarte BioNTech den Kauf eines FDA-Gutscheins für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren von Scholar Rock für 205 Millionen US-Dollar, der für einen künftigen Zulassungsantrag eines Onkologie-Kandidaten eingesetzt werden soll.
Das Ergebnis am Markt: Auf Wochensicht verlor die BioNTech Aktie laut Börse Express rund 4,5 Prozent, auf Monatssicht rund 7,2 Prozent und binnen eines Jahres rund 16 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 124 US-Dollar im Januar liegt der Kurs rund ein Drittel entfernt.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient BioNTech sein Geld – und wovon lebt die Aktie?
BioNTech wurde mit dem ersten zugelassenen mRNA-Impfstoff gegen COVID-19 bekannt, den das Unternehmen mit Pfizer vertreibt. Die Einnahmen daraus schrumpfen: Der Umsatz im dritten Quartal fiel von 1,52 auf 1,29 Milliarden Euro, vor allem wegen geringerer Nachfrage nach dem COVID-Impfstoff; nach neun Monaten stehen 1,51 Milliarden Euro nach 1,96 Milliarden im Vorjahr. Der Konzern baut sich deshalb zu einem Krebsspezialisten um. Das Geld aus der Pandemie – 16,16 Milliarden Euro Liquidität zum 30. September – finanziert Forschung und Zukäufe.
Die Hoffnung der Aktie liegt in der Pipeline: Pumitamig, gemeinsam mit Bristol Myers Squibb entwickelt, läuft in sieben Zulassungsstudien. Für Gotistobart (mit OncoC4) lag das mediane Gesamtüberleben in der ersten Stufe der Studie PRESERVE-003 laut Berichten bei 18,5 Monaten gegenüber 10,0 Monaten unter Docetaxel; die erste Zwischenanalyse der zweiten Stufe wird noch für 2026 erwartet. Rückschläge gab es bei BNT113 (PFS-Ziel in der Studie AHEAD-MERIT verfehlt, Studie läuft Richtung Gesamtüberleben) und bei der individualisierten Krebsvakzine Autogene Cevumeran, deren Phase-2-Studie bei Darmkrebs vorzeitig beendet wurde.
Zahlen und Bewertung
Wie stehen die Zahlen – und was ist die BioNTech Aktie wert?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|1.289,2
|1.518,9
|Nettoergebnis
|+184,5
|-28,7
|Ergebnis je Aktie, verwässert (Euro)
|0,73
|-0,12
|Bereinigter Nettogewinn
|440,9
|752,5
|Forschung und Entwicklung
|748,1
|564,8
|Verwaltung und Vertrieb
|178,5
|148,5
|Operatives Ergebnis
|+125,0
|-46,9
Alle Angaben in Millionen Euro (IFRS), sofern nicht anders angegeben. Bericht vom 03.11.2026.
Quelle: BioNTech, Q3-Bericht vom 03.11.2026
Der Gewinn im dritten Quartal ist vor allem ein Vergleich mit einem Vorjahresverlust; der bereinigte Nettogewinn sank von 752,5 auf 440,9 Millionen Euro, die Forschungskosten stiegen um rund 32 Prozent auf 748,1 Millionen Euro (eigene Rechnung). Für das Gesamtjahr erwartet BioNTech einen Umsatz von 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro, bereinigte Forschungsausgaben von 2,0 bis 2,3 Milliarden Euro und Vertriebs- und Verwaltungskosten von 700 bis 800 Millionen Euro. Verbindlichkeiten aus Leasing und Darlehen betragen nur 359,8 Millionen Euro bei einem Eigenkapital von 17,7 Milliarden Euro. Zugleich kauft BioNTech Aktien zurück: Bis zum 30. September wurden laut Bericht 5,04 Millionen ADS zum Durchschnittskurs von 91,98 US-Dollar erworben (463,3 Millionen US-Dollar); das Programm über bis zu 1 Milliarde US-Dollar läuft bis zum 6. Mai 2027. Die Marktkapitalisierung lässt sich auf rund 20,6 Milliarden US-Dollar schätzen (247,9 Millionen Aktien mal 83,26 US-Dollar, eigene Rechnung) – das liegt in einer ähnlichen Größenordnung wie die Liquidität von 16,16 Milliarden Euro, ist aber kein Bewertungsurteil, da Währungen, Pipeline und Verpflichtungen nicht saldiert sind.
|Kennzahl
|Wert
|Liquidität (Cash und Wertpapiere)
|16.163,8
|davon Zahlungsmittel
|10.200,8
|Leasing und Darlehen
|359,8
|Eigenkapital
|17.711,7
|Nettoverlust 9 Monate 2026
|-1.168,2
Stand 30.09.2026 (Bilanz) bzw. 03.11.2026. Beträge in Millionen Euro.
Quelle: BioNTech, Q3-Bericht vom 03.11.2026
Analysten
Wie sieht die BioNTech Aktienprognose der Analysten aus?
Die Mehrheit der Analysten bleibt positiv, aber nicht jubelnd. Laut Börse Express (19. November 2026) kommen 21 Analysten im Schnitt auf ein Kursziel von 102,22 Euro, davon 14 mit Kaufen, 7 mit Halten und keiner mit Verkaufen; das entspricht einem Abstand von rund 32 Prozent zum Kurs. Finanzen.net zählt (Abruf 20. November) nur 6 Analysten – 5 Kaufen, 1 Halten, kein Verkaufen – mit einem durchschnittlichen Ziel von 129,33 US-Dollar. Die Anzahl der erfassten Analysten unterscheidet sich je Anbieter. Besonders vorsichtig ist J.P. Morgan: Die Analystin stufte die Aktie am 18. November erneut auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 93 US-Dollar ein, nur knapp über dem Kurs von 83,26 US-Dollar. Die BioNTech Aktienprognose der Analysten spiegelt damit eine klare Spanne: von Skepsis gegenüber dem Zeitplan bis zu hohen Erwartungen an die Krebs-Pipeline. Eine Empfehlung von aktiencheck.de ist das nicht.
|Kennzahl
|Börse Express
|finanzen.net
|Analysten erfasst
|21
|6
|Kaufen
|14
|5
|Halten
|7
|1
|Verkaufen
|0
|0
|Durchschnittliches Kursziel
|102,22 EUR
|129,33 USD
Stand: Börse Express 19.11.2026 (21 Analysten, Ziel in Euro) und finanzen.net 20.11.2026 (6 Analysten, Ziel in US-Dollar). Kein Kauf- oder Verkaufsurteil von aktiencheck.de.
Quelle: Börse Express; finanzen.net, 19./20.11.2026
Charttechnik
Was sagt der Chart zur BioNTech Aktie?
Rein beschreibend: Der Kurs liegt deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt (EMA 90,81 US-Dollar) und dem 200-Tage-Durchschnitt (EMA 95,40 US-Dollar). Der Relative-Stärke-Index von rund 35,6 liegt im unteren Bereich, aber noch nicht im überverkauften. Die Unterstützungen bei 84,78 und 85,09 US-Dollar wurden unterschritten; als nächste Marken nennt 4investors 81,20, 79,52 (das 52-Wochen-Tief) und 76,53 US-Dollar. Das Handelsvolumen lag vorbörslich am 19. November mehr als 25 Prozent über dem 20-Tage-Schnitt. Das sind Marken, die Marktteilnehmer beobachten – keine Prognose der Redaktion.
Ausblick
Was beobachten Anleger jetzt bei der BioNTech Aktie?
Die nächsten Anhaltspunkte: die erste Zwischenanalyse der zweiten Stufe von PRESERVE-003 für Gotistobart, die BioNTech noch für 2026 erwartet (ein genaues Datum ist nicht bekannt), Daten und behördliche Schritte zu Pumitamig – darunter die noch ausstehende Freigabe einer Phase-3-Studie bei Brustkrebs – und der Vollzug des Voucher-Kaufs, der von der US-Kartellfreigabe abhängt. Die Jahreszahlen folgen am 2. März 2027. Bis dahin wirken der Aktienrückkauf, die Entwicklung der US-Techwerte und die Zinsdebatte auf den Kurs.
Häufige Fragen zur BioNTech Aktienanalyse
Wie hat die BioNTech Aktie zuletzt geschlossen? An der Nasdaq schloss die BioNTech Aktie am 18.11.2026 bei 83,26 US-Dollar (-1,89 Prozent). In Euro lag sie am 19.11.2026 abends bei rund 74 Euro.
Wie sieht die BioNTech Aktienprognose der Analysten aus? Laut Börse Express (19.11.2026) sehen 21 Analysten im Schnitt 102,22 Euro Kursziel (14 Kaufen, 7 Halten, 0 Verkaufen); finanzen.net nennt 129,33 US-Dollar bei 6 Analysten. J.P. Morgan bleibt bei „Neutral“ und 93 US-Dollar.
Hat BioNTech im dritten Quartal Gewinn gemacht? Ja: Nettoergebnis +184,5 Millionen Euro (Vorjahr -28,7 Millionen Euro) bei 1,29 Milliarden Euro Umsatz. Nach neun Monaten steht ein Verlust von 1,17 Milliarden Euro.
Wie hoch ist die Liquidität von BioNTech? 16,16 Milliarden Euro zum 30.09.2026.
Wann legt BioNTech die nächsten Zahlen vor? Die Jahreszahlen für 2026 folgen am 2. März 2027.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt die Einschätzung von J.P. Morgan (Analystin Jessica Fye; Studie vom 18.11.2026: „Neutral“, Kursziel 93 US-Dollar für BioNTech) weiter, wie sie wallstreet-online am 19.11.2026 berichtet hat. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung von aktiencheck.de. Die Offenlegungen des Analystenhauses finden Sie unter J.P. Morgan Research Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
BioNTech SE (ADS) (BNTX): Halten, Kursziel 93,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Studie vom 18.11.2026). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 20.11.2026, 07:36 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 20.11.2026, 07:36 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Studie vom 18.11.2026).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.