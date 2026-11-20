BioNTech ist vom Corona-Impfstoffhersteller zum Krebsspezialisten umgebaut worden; im Mittelpunkt steht Pumitamig (BNT327), ein bispezifischer Antikörper, den das Unternehmen gemeinsam mit Bristol Myers Squibb entwickelt. Laut Pressemitteilung vom 3. November sind sieben Pivotalstudien geplant oder laufend, darunter eine globale Phase-3-Studie mit Gilead beim triple-negativen Brustkrebs in der Erstlinie.

Im dritten Quartal 2026 erzielte BioNTech einen Umsatz von 1.289,2 Millionen Euro (Vorjahr 1.518,9 Millionen). Für die ersten neun Monate nennt das Unternehmen 1.512,9 Millionen Euro (Vorjahr 1.962,5 Millionen) – bemerkenswert, weil Q1 und Q2 zusammen damit nur rund 224 Millionen Euro ergeben; die Quartalsverteilung sollte vor Veröffentlichung geprüft werden. Das Nettoergebnis nach IFRS betrug im dritten Quartal plus 184,5 Millionen Euro (0,73 Euro je Aktie), über neun Monate minus 1.168,2 Millionen Euro (minus 4,63 Euro je Aktie). Cash und Wertpapiere lagen zum 30. September bei 16.163,8 Millionen Euro, davon 10.200,8 Millionen in bar.

Die Umsatzprognose 2026 beträgt 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro (zuvor 1,6 bis 1,9 Milliarden), die Forschungs- und Entwicklungskosten sollen bei 2,0 bis 2,3 Milliarden Euro liegen, die Verwaltungs- und Vertriebskosten bei 0,7 bis 0,8 Milliarden Euro. Ein Rückschlag war im Oktober die Phase-2-Studie AHEAD-MERIT zu BNT113: kein signifikanter Vorteil beim progressionsfreien Überleben gegenüber Pembrolizumab allein; die Studie läuft bis zum Gesamtüberleben weiter. Die nächsten Zahlen (Q4 und Gesamtjahr) sind für den 2. März 2027 angekündigt.