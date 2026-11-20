Die BioNTech Aktie (ADR-Ticker BNTX, ISIN US09075V1026) schloss am 18. November 2026 an der Nasdaq bei 83,26 Dollar. JPMorgan-Analystin Jessica Fye hat laut dpa-AFX (19.11.2026, 08:06 Uhr) das Rating „Neutral“ bestätigt und das Kursziel von 92 auf 93 Dollar angehoben – die BioNTech Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt aber bei rund 121 Dollar und damit gut 45 Prozent über dem Kurs.
BioNTech Aktie Prognose: JPMorgan hebt das Kursziel auf 93 Dollar, der Konsens liegt bei rund 121 Dollar – warum bleibt JPMorgan trotzdem bei Neutral?
Die BioNTech Aktie (BNTX, US09075V1026) liegt bei rund 83 Dollar. JPMorgan bestätigt Neutral und hebt das Kursziel von 92 auf 93 Dollar, während der Analystenkonsens mit rund 121 Dollar deutlich höher liegt. Die BioNTech Aktienprognose zwischen Pipeline-Hoffnung und Skepsis.
BioNTech Aktie Prognose
Was bedeutet das JPMorgan-Kursziel für die BioNTech Aktie?
Die JPMorgan-Studie stammt vom 18. November. Grund für die leichte Anhebung sind etwas höhere Umsatzschätzungen für 2027 und 2028. Anleger müssten sich mit dem Einstieg nicht beeilen, die Pipeline müsse erst klarer werden, heißt es sinngemäß in der Analyse. Einen Nasdaq-Schlusskurs vom 19. November konnten wir nicht belegen; an Tradegate notierte die Aktie am 19. November um 13:24 Uhr bei 75,25 Euro (minus 0,73 Prozent). Seit Jahresbeginn steht die Aktie in Euro rund 6,6 Prozent im Minus, die 52-Wochen-Spanne liegt bei 68,35 bis 105,80 Euro beziehungsweise 79,52 bis 124,00 Dollar, die Marktkapitalisierung bei rund 18,8 Milliarden Euro (wallstreet-online).
Wie lautet die BioNTech Aktienprognose der Analysten?
Die Datenlage der Anbieter weicht ab. Stockanalysis zählte am 26. Oktober 21 Analysten (13 Strong Buy, 1 Buy, 7 Hold, kein Sell) mit einem Durchschnittsziel von 116,25 Dollar und einer Spanne von 75,75 bis 143,52 Dollar. MarketBeat nennt am 4. November ein Durchschnittsziel von 123,60 Dollar, TipRanks am 17. November 121,21 Dollar bei einer Spanne von 95 bis 140 Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs von 83,26 Dollar ergibt das nach TipRanks rechnerisch rund 46 Prozent Potenzial (eigene Rechnung). JPMorgan liegt mit 93 Dollar am unteren Rand und nur rund zwölf Prozent über dem Kurs.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|JPMorgan
|Neutral
|93 USD (zuvor 92)
|19.11.2026
|dpa-AFX
|Bank of America
|Buy
|108 USD (zuvor 114)
|04.11.2026
|MarketBeat
|Morgan Stanley
|Overweight
|106 USD (zuvor 114)
|04.11.2026
|MarketBeat
|UBS
|Buy
|125 USD (zuvor 135)
|03./04.11.2026
|MarketBeat
|Wells Fargo
|Overweight
|125 USD (zuvor 140)
|05./06.11.2026
|MarketBeat
|H.C. Wainwright
|Buy
|110 USD (zuvor 130)
|09.11.2026
|MarketBeat
|Goldman Sachs
|Buy
|127 USD
|ca. 10.11.2026
|MarketBeat
|Canaccord
|Buy
|132 USD (zuvor 136)
|November 2026
|MarketBeat
Kursziele in US-Dollar; Daten wie von dpa-AFX, MarketBeat und TipRanks berichtet. Einzelne Daten sind Berichtsdaten, nicht immer das Studiendatum.
Quelle: dpa-AFX 19.11.2026; MarketBeat, TipRanks, Gurufocus (November 2026)
Welches Kursziel trauen Analysten der BioNTech Aktie 2026/2027 zu?
Auffällig ist die Richtung der jüngsten Revisionen: Fast alle Häuser haben ihre Kursziele nach den Quartalszahlen am 3. November gesenkt – Wells Fargo von 140 auf 125 Dollar, UBS von 135 auf 125 Dollar, H.C. Wainwright von 130 auf 110 Dollar. JPMorgan ist eine der wenigen Ausnahmen mit einer Anhebung, allerdings auf niedrigem Niveau. Bernstein stufte am 4. August mit Market-Perform und 96 Dollar ein; ob das noch gilt, ist nicht belegt. Die breite Spanne zwischen 93 und 132 Dollar bei den genannten Häusern zeigt, wie stark die BioNTech Aktie 2026 und 2027 von Pipeline-Nachrichten abhängt.
Wie stehen Zahlen und Prognose von BioNTech?
BioNTech ist vom Corona-Impfstoffhersteller zum Krebsspezialisten umgebaut worden; im Mittelpunkt steht Pumitamig (BNT327), ein bispezifischer Antikörper, den das Unternehmen gemeinsam mit Bristol Myers Squibb entwickelt. Laut Pressemitteilung vom 3. November sind sieben Pivotalstudien geplant oder laufend, darunter eine globale Phase-3-Studie mit Gilead beim triple-negativen Brustkrebs in der Erstlinie.
Im dritten Quartal 2026 erzielte BioNTech einen Umsatz von 1.289,2 Millionen Euro (Vorjahr 1.518,9 Millionen). Für die ersten neun Monate nennt das Unternehmen 1.512,9 Millionen Euro (Vorjahr 1.962,5 Millionen) – bemerkenswert, weil Q1 und Q2 zusammen damit nur rund 224 Millionen Euro ergeben; die Quartalsverteilung sollte vor Veröffentlichung geprüft werden. Das Nettoergebnis nach IFRS betrug im dritten Quartal plus 184,5 Millionen Euro (0,73 Euro je Aktie), über neun Monate minus 1.168,2 Millionen Euro (minus 4,63 Euro je Aktie). Cash und Wertpapiere lagen zum 30. September bei 16.163,8 Millionen Euro, davon 10.200,8 Millionen in bar.
Die Umsatzprognose 2026 beträgt 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro (zuvor 1,6 bis 1,9 Milliarden), die Forschungs- und Entwicklungskosten sollen bei 2,0 bis 2,3 Milliarden Euro liegen, die Verwaltungs- und Vertriebskosten bei 0,7 bis 0,8 Milliarden Euro. Ein Rückschlag war im Oktober die Phase-2-Studie AHEAD-MERIT zu BNT113: kein signifikanter Vorteil beim progressionsfreien Überleben gegenüber Pembrolizumab allein; die Studie läuft bis zum Gesamtüberleben weiter. Die nächsten Zahlen (Q4 und Gesamtjahr) sind für den 2. März 2027 angekündigt.
|Kennzahl
|2026
|2027
|Umsatz (Konsens)
|rund 1,8 Mrd. EUR (Guidance 1,7–1,9 Mrd.)
|rund 1,80 Mrd. EUR
|Ergebnis je Aktie (Konsens)¹
|−4,68
|−4,81
|KGV erwartet
|nicht aussagekräftig (Verlust)
|nicht aussagekräftig (Verlust)
|Cash und Wertpapiere
|16,2 Mrd. EUR (30.09.2026)
|–
¹ Quelle weist die Währung der EPS-Schätzungen nicht aus. KGV ist bei Verlusten nicht aussagekräftig. Konsens für 2028 nicht belegt.
Quelle: BioNTech-Pressemitteilung 3.11.2026; Konsens laut Datenanbietern (Stand Oktober/November 2026)
Wie ist die BioNTech Aktie bewertet?
Bei einer Marktkapitalisierung von rund 18,8 Milliarden Euro und Cash und Wertpapieren von gut 16 Milliarden Euro wird das operative Geschäft vom Markt mit einem überschaubaren Abschlag gegenüber den Reserven bewertet – eine Einordnung, die allerdings Verluste, Forschungsausgaben und mögliche Zukäufe außer Acht lässt (eigene Rechnung, keine Bewertungsaussage). Ein KGV existiert wegen der Verluste nicht. Kennzahlen zu Wettbewerbern wie Moderna oder Novavax konnten wir nicht belegen.
Was sagt die Charttechnik zur BioNTech Aktie?
Die BioNTech Aktie notiert unter ihren Durchschnittslinien: Die 50-Tage-Linie lag nach Datenanbietern bei 96,14 Dollar, die 200-Tage-Linie bei 96,99 Dollar (Stand 4. November 2026), der Kurs darunter bei 83 Dollar. Aktuelle Werte und den RSI konnten wir nicht belegen. Das 52-Wochen-Tief bei 79,52 Dollar liegt nur rund fünf Prozent unter dem Schlusskurs vom 18. November.
Was beobachten Anleger bei der BioNTech Aktie jetzt?
Im Fokus stehen Daten zu Pumitamig, der Fortgang der Studie BNT113 bis zum Gesamtüberleben, neue Kursziel-Revisionen der Analystenhäuser und die Jahreszahlen am 2. März 2027.
FAQ zur BioNTech Aktie Prognose
Wie lautet die BioNTech Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt je nach Anbieter bei 116 bis 124 Dollar (TipRanks 17.11.2026: 121,21 Dollar).
Welches Kursziel hat JPMorgan für die BioNTech Aktie? 93 Dollar bei „Neutral“, zuvor 92 Dollar.
Wie viel Cash hat BioNTech? Cash und Wertpapiere beliefen sich zum 30. September 2026 auf 16,2 Milliarden Euro.
Was ist Pumitamig? Ein bispezifischer Antikörper (BNT327), den BioNTech mit Bristol Myers Squibb entwickelt.
Wann legt BioNTech die nächsten Zahlen vor? Am 2. März 2027 (Q4 und Gesamtjahr).
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzung von J.P. Morgan (Neutral, Kursziel 93 US-Dollar) wird unverändert weitergegeben; sie stellt keine Empfehlung von aktiencheck.de dar. Offenlegungen: J.P. Morgan Research Disclosures.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
BioNTech SE (ADR) (BNTX): Halten, Kursziel 93,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Analystin Jessica Fye), via dpa-AFX vom 18.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 20.11.2026, 07:38 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 20.11.2026, 07:38 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analystin Jessica Fye), via dpa-AFX.
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