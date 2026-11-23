Einordnung der Redaktion: Die 13F-Meldung ist ein Blick in den Rückspiegel. Sie zeigt, was Pershing Square am 30. September hielt, nicht was der Fonds heute besitzt, und sie erfasst nur in den USA gehandelte Aktien. Trotzdem ist das Signal bemerkenswert: Einer der bekanntesten Investoren der Wall Street hat mitten im KI-Boom bei der Microsoft Aktie Kasse gemacht – Wochen bevor der Ausverkauf bei Tech-Werten begann. Ob die Wetten auf die Intercontinental Exchange Aktie und die Alcon Aktie aufgehen, wird sich erst in den kommenden Quartalen zeigen. Wer Ackmans Depot nachbauen will, sollte bedenken, dass er die Käufe zu anderen Kursen und mit anderem Zeithorizont getätigt hat.