Bill Ackman ist bekannt dafür, große Wetten laut zu verkünden. Diesmal sprechen die Zahlen leiser, aber deutlich. Die neue 13F-Meldung seines Hedgefonds Pershing Square an die US-Börsenaufsicht SEC zeigt: Der Starinvestor hat im dritten Quartal mehr als 2,1 Millionen Microsoft-Aktien verkauft, gut ein Drittel seiner Position. Wert des Pakets: rund 1,1 Milliarden Dollar. Dabei hatte Ackman die Bewertung der Microsoft Aktie erst im Mai als höchst attraktiv bezeichnet. Mit dem frei gewordenen Geld kaufte er zwei Aktien, die bisher in keinem seiner Depots standen.
Bill Ackman Depot: Microsoft-Aktien für 1,1 Milliarden Dollar verkauft – diese zwei Aktien hat der Starinvestor neu gekauft
Im Mai nannte Bill Ackman die Microsoft Aktie noch höchst attraktiv, wenige Monate später warf er ein Drittel der Position wieder raus. Die neue Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht zeigt, wie der Hedgefonds-Star sein 30-Milliarden-Depot umbaut: weniger Big Tech, dafür zwei Milliardenwetten, mit denen kaum jemand gerechnet hat. Alle 16 Positionen, die Käufe, die Verkäufe und was dahintersteckt.
Der Verkauf
Erst gefeiert, dann abgestoßen
Die Geschichte der Microsoft Aktie im Depot von Bill Ackman ist kurz und turbulent. Im Mai wurde der Einstieg bekannt, im zweiten Quartal stockte Pershing Square noch um rund 10 Prozent auf. Dann legte die Aktie eine Rally von 37,5 Prozent hin – und Ackman machte Kasse. Ende September hielt der Fonds nur noch 4.064.779 Microsoft-Aktien im Wert von 2,08 Milliarden Dollar, nach 6.206.730 Stück ein Quartal zuvor. Eine Begründung enthält die Meldung nicht. Der Zeitpunkt wirkt im Rückblick gut gewählt: Zum Stichtag wurde die Microsoft Aktie mit rund 513 Dollar bewertet, am Freitag schloss sie bei 484,52 Dollar, rund 5,5 Prozent tiefer (eigene Rechnung).
Microsoft war nicht der einzige Verkauf. Auch bei Meta nahm Ackman Gewinne mit und reduzierte um gut 11 Prozent. Die Positionen in Visa und Mastercard schrumpften um jeweils etwa 11 bis 12 Prozent, Brookfield um knapp 11 Prozent und Restaurant Brands, die Mutter von Burger King, um fast 15 Prozent. Amazon und Uber blieben dagegen nahezu unverändert.
Die Käufe
Zwei Milliardenwetten abseits des KI-Trubels
Spannender als die Verkäufe sind die Neuzugänge. Für rund 1,01 Milliarden Dollar kaufte Ackman 6,6 Millionen Aktien von Intercontinental Exchange, kurz ICE. Dem Konzern gehört die New York Stock Exchange, die wichtigste Börse der Welt. Die Intercontinental Exchange Aktie steht für ein Geschäft, das an jedem Handel mitverdient und dazu teure Marktdaten verkauft. Die zweite neue Position ist die Alcon Aktie: 14,7 Millionen Stück im Wert von 954 Millionen Dollar. Der Schweizer Konzern stellt Kontaktlinsen und Geräte für Augenoperationen her, die Aktie war zuvor deutlich gefallen. Aufgestockt hat Ackman nur einen einzigen Wert: Netflix. Dort erhöhte er um knapp 18 Prozent auf 15,4 Millionen Aktien im Wert von 1,07 Milliarden Dollar.
Das Depot
Alle 16 Positionen von Bill Ackman
Auf dem Papier ist das Depot 30,8 Milliarden Dollar schwer. Ein Drittel davon, 10,31 Milliarden Dollar, entfällt allerdings auf Aktien der eigenen, inzwischen börsennotierten Gesellschaft Pershing Square Inc. Ohne diesen Sonderposten bleibt ein Aktiendepot von rund 20,5 Milliarden Dollar. Die Rangliste:
1. Pershing Square Inc.: 10,31 Milliarden Dollar, 33,5 Prozent
2. Uber: 2,35 Milliarden Dollar, 7,6 Prozent
3. Amazon: 2,12 Milliarden Dollar, 6,9 Prozent
4. Microsoft: 2,08 Milliarden Dollar, 6,8 Prozent
5. Meta Platforms: 2,05 Milliarden Dollar, 6,7 Prozent
6. Howard Hughes Holdings: 2,05 Milliarden Dollar, 6,7 Prozent
7. Brookfield: 1,87 Milliarden Dollar, 6,1 Prozent
8. Restaurant Brands International: 1,56 Milliarden Dollar, 5,1 Prozent
9. Netflix: 1,07 Milliarden Dollar, 3,5 Prozent
10. Mastercard: 1,04 Milliarden Dollar, 3,4 Prozent
11. Visa: 1,03 Milliarden Dollar, 3,4 Prozent
12. S&P Global: 1,02 Milliarden Dollar, 3,3 Prozent
13. Intercontinental Exchange: 1,01 Milliarden Dollar, 3,3 Prozent
14. Alcon: 954 Millionen Dollar, 3,1 Prozent
15. Pershing Square USA: 148 Millionen Dollar, 0,5 Prozent
16. Seaport Entertainment: 115 Millionen Dollar, 0,4 Prozent
Größte Einzelwette unter den fremden Aktien bleibt die Uber Aktie mit 34,3 Millionen Stück. Nicht mehr in der Meldung auftaucht nach Medienberichten der Autovermieter Hertz: Die Position wurde demnach vollständig aufgelöst.
Die Botschaft
Was der Umbau über Ackmans Marktsicht verrät
Ein Abschied von der KI ist das nicht. Amazon, Microsoft und Meta zählen weiter zu den größten Positionen, und in der Telefonkonferenz Anfang November hob Ackman das starke Cloud-Wachstum von Amazon und Microsoft ausdrücklich hervor. Aber die Gewichte verschieben sich. Laut einer Auswertung des Portals TheStreet steckten Ende September rund 14 Milliarden Dollar und damit knapp 70 Prozent des Aktiendepots außerhalb der sieben großen Tech-Konzerne. Ackman nimmt nach starken Kursanstiegen Gewinne mit und steckt das Geld in Unternehmen mit stabilen, gut planbaren Einnahmen: eine Börse, einen Augenheilkunde-Konzern, einen Streamingdienst.
Einordnung der Redaktion: Die 13F-Meldung ist ein Blick in den Rückspiegel. Sie zeigt, was Pershing Square am 30. September hielt, nicht was der Fonds heute besitzt, und sie erfasst nur in den USA gehandelte Aktien. Trotzdem ist das Signal bemerkenswert: Einer der bekanntesten Investoren der Wall Street hat mitten im KI-Boom bei der Microsoft Aktie Kasse gemacht – Wochen bevor der Ausverkauf bei Tech-Werten begann. Ob die Wetten auf die Intercontinental Exchange Aktie und die Alcon Aktie aufgehen, wird sich erst in den kommenden Quartalen zeigen. Wer Ackmans Depot nachbauen will, sollte bedenken, dass er die Käufe zu anderen Kursen und mit anderem Zeithorizont getätigt hat.
FAQ
Häufige Fragen zum Depot von Bill Ackman
Welche Aktien hat Bill Ackman im dritten Quartal 2026 neu gekauft?
Intercontinental Exchange, die Eigentümerin der New York Stock Exchange, und den Augenheilkunde-Konzern Alcon. Aufgestockt wurde außerdem Netflix.
Was ist eine 13F-Meldung?
Große Vermögensverwalter müssen der US-Börsenaufsicht SEC jedes Quartal ihre in den USA gehandelten Aktienpositionen melden. Die Meldung zeigt den Stand zum Quartalsende und wird bis zu 45 Tage später veröffentlicht.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?
Microsoft Aktie: ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF (Deutschland), US-Handelssymbol MSFT (Nasdaq).
Uber Aktie: ISIN US90353T1007, WKN A2PHHG, Handelssymbol UT8 (Deutschland), US-Handelssymbol UBER (NYSE).
Amazon Aktie: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ (Deutschland), US-Handelssymbol AMZN (Nasdaq).
Meta Aktie: ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A (Deutschland), US-Handelssymbol META (Nasdaq).
Netflix Aktie: ISIN US64110L1061, WKN 552484, Handelssymbol NFC (Deutschland), US-Handelssymbol NFLX (Nasdaq).
Intercontinental Exchange Aktie: ISIN US45866F1049, WKN A1W5H0, Handelssymbol IC2 (Deutschland), US-Handelssymbol ICE (NYSE).
Alcon Aktie: ISIN CH0432492467, WKN A2PDXE, Handelssymbol 2U3 (Deutschland), US-Handelssymbol ALC (NYSE).
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