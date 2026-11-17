Warum fällt die BHP Aktie?

Wegen schwacher China-Daten, eines Eisenerzpreises um 90 Dollar, steigender Lager in chinesischen Häfen und eines gleichzeitig fallenden Kupferpreises.

Wie hoch ist der Eisenerzpreis aktuell?

Am Freitag lag Eisenerz bei 90,95 Dollar je Tonne (ABC News), der Singapur-Kontrakt zuletzt bei rund 90,40 Dollar.

Was plant BHP in Westaustralien?

Einen Umbau der Eisenerzsparte, bei dem Unterstützungsfunktionen direkt den Minen zugeordnet werden. Im Oktober wurden bereits rund 300 Stellen gestrichen.

Ist BHP nur ein Eisenerz-Konzern?

Nein. Eisenerz ist das größte Geschäft, doch BHP ist auch einer der größten Kupferproduzenten der Welt.