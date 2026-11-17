Die BHP Aktie (Ticker: BHP, ISIN: AU000000BHP4) hat am Montag an der Börse in Sydney 2,8 Prozent verloren und zählte damit zu den größten Bremsern des australischen Leitindex ASX 200, der 0,4 Prozent nachgab (ABC News). Auch Rio Tinto und Fortescue fielen um mehr als 2 Prozent. Der Grund liegt vor allem beim wichtigsten Rohstoff des Konzerns: Der Eisenerzpreis notierte zuletzt bei 90,95 Dollar je Tonne, in Chinas Häfen türmt sich das Erz, und die chinesische Konjunktur liefert keine Entwarnung.
BHP Aktie: Eisenerz um 90 Dollar, volle Häfen in China, Umbau in der Pilbara – reicht der Kostenvorteil des Bergbauriesen?
Die BHP Aktie hat in Sydney 2,8 Prozent verloren, der Eisenerzpreis pendelt um 90 Dollar je Tonne und Chinas Häfen sind so voll wie lange nicht. Gleichzeitig baut der weltgrößte Bergbaukonzern sein Eisenerzgeschäft in Westaustralien um. Was hinter dem Druck auf Eisenerz steckt und warum BHP dabei mit den niedrigsten Kosten der Branche ins Rennen geht.
Der Rohstoff
Warum steht der Eisenerzpreis unter Druck?
Eisenerz ist der Rohstoff, an dem Chinas Bau- und Stahlindustrie hängt. Und genau dort fehlt derzeit der Schwung.
Die Oktober-Daten aus China waren ernüchternd: Die Industrieproduktion wuchs nur um 4,8 Prozent statt erwarteter 5,3 Prozent, die Einzelhandelsumsätze legten um magere 0,4 Prozent zu, und die Anlageinvestitionen schrumpften von Januar bis Oktober um 8,1 Prozent. Für Eisenerz ist vor allem die letzte Zahl entscheidend, denn Investitionen in Bau und Infrastruktur sind der größte Abnehmer von Stahl. An der Rohstoffbörse in Dalian fiel der meistgehandelte Eisenerz-Kontrakt zuletzt auf 669,5 Yuan je Tonne und verlor in der Vorwoche 2,8 Prozent. In Singapur notierte der Dezember-Kontrakt bei rund 90,40 Dollar.
Gleichzeitig wachsen die Lager. In den 35 wichtigsten chinesischen Häfen lagerten am 13. November 152,12 Millionen Tonnen Eisenerz, knapp 3 Millionen Tonnen mehr als einen Monat zuvor (IndexBox unter Berufung auf Shanghai Metals Market). Die täglichen Abholungen durch die Stahlwerke sanken dagegen auf 3,08 Millionen Tonnen – auch, weil Umweltauflagen die Roheisenproduktion bremsen. Im Monatsdurchschnitt fiel der Eisenerzpreis im Oktober laut Weltbank um 7,1 Prozent auf 90,80 Dollar. Ende Oktober hatte Eisenerz den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren erreicht. Wenn die Häfen voll und die Hochöfen gedrosselt sind, fehlt dem Eisenerz der Käufer.
|Wert
|Kurs/Preis
|Veränderung
|BHP (ASX)
|–
|−2,8 %
|Eisenerz (USD/t, Freitag)
|90,95
|−0,4 %
|Kupfer LME 3M (USD/t, Freitag)
|13.371,50
|−1,6 %
|Freeport-McMoRan (NYSE)
|55,19 $
|−6,84 %
|ASX 200
|9.045 Punkte
|−0,4 %
Quelle: ABC News; Rio Times; Stand 16.11.2026
Das Unternehmen
Was plant BHP mit seinem Eisenerzgeschäft?
BHP reagiert mit einem Umbau. Nach Berichten von Bloomberg und Shanghai Metals Market will der Konzern seine Eisenerzsparte Western Australia Iron Ore (WAIO) neu aufstellen: Technik- und Unterstützungsteams sollen direkt den einzelnen Minen zugeordnet werden. Bereits im Oktober strich BHP rund 300 Stellen an den Standorten South Flank, Mining Area C, Newman und Jimblebar in der Pilbara; weitere Kürzungen dürften vor allem Büroangestellte treffen. Die Sparte beschäftigt mehr als 16.000 Mitarbeiter und Auftragnehmer. Es ist einer der ersten großen Schritte unter Konzernchef Brandon Craig, der seit Juli 2026 an der Spitze steht.
Die Ausgangslage ist dabei komfortabel: Mit Förderkosten von rund 16,40 Dollar je Tonne im vergangenen Geschäftsjahr gilt BHP als einer der günstigsten Eisenerzproduzenten der Welt. Rio Tinto lag in der Pilbara im ersten Halbjahr 2026 bei rund 25 Dollar je Tonne. Selbst bei 90 Dollar verdient BHP also kräftig – die Frage ist, wie viel Marge bei weiter sinkenden Preisen übrig bleibt. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres förderte BHP 66,5 Millionen Tonnen Eisenerz, 4 Prozent mehr als im Vorjahr, die Jahresprognose von 260 bis 272 Millionen Tonnen blieb bestätigt.
Das große Bild
Ist die BHP Aktie noch eine reine Eisenerz-Wette?
Nein – und das ist ein wichtiger Unterschied zu reinen Eisenerzwerten wie Fortescue. BHP ist über Minen wie Escondida in Chile auch einer der größten Kupferproduzenten der Welt. Das hilft in normalen Zeiten bei der Diversifizierung, am Montag aber nicht: Auch Kupfer fiel auf ein Viermonatstief. Hinzu kommt das heikle Verhältnis zu China. Die staatliche Einkaufsgesellschaft CMRG hatte im September 2025 Käufe bestimmter BHP-Erzsorten gestoppt, erst im April 2026 wurde der Streit laut Berichten weitgehend beigelegt. Eine endgültige Preisvereinbarung könnte nach Einschätzung von UBS Zugeständnisse bei den Erlösen enthalten. Und mit dem Simandou-Projekt in Guinea drängt zusätzliches Angebot auf den Markt.
Die Termine
Was sollten Anleger der BHP Aktie jetzt beobachten?
Laufend: Hafenlager und Stahlproduktion in China, Eisenerzpreise in Dalian und Singapur
Mittwoch, 18. November, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung – wichtig für Dollar und Rohstoffstimmung
27. Januar 2027: Produktionsbericht zum Quartal bis Ende Dezember
16. Februar 2027: Halbjahreszahlen von BHP
Häufige Fragen zur BHP Aktie
Warum fällt die BHP Aktie?
Wegen schwacher China-Daten, eines Eisenerzpreises um 90 Dollar, steigender Lager in chinesischen Häfen und eines gleichzeitig fallenden Kupferpreises.
Wie hoch ist der Eisenerzpreis aktuell?
Am Freitag lag Eisenerz bei 90,95 Dollar je Tonne (ABC News), der Singapur-Kontrakt zuletzt bei rund 90,40 Dollar.
Was plant BHP in Westaustralien?
Einen Umbau der Eisenerzsparte, bei dem Unterstützungsfunktionen direkt den Minen zugeordnet werden. Im Oktober wurden bereits rund 300 Stellen gestrichen.
Ist BHP nur ein Eisenerz-Konzern?
Nein. Eisenerz ist das größte Geschäft, doch BHP ist auch einer der größten Kupferproduzenten der Welt.
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