Die BHP Aktie (ASX/NYSE: BHP, ISIN AU000000BHP4) gerät am Mittwoch in Sydney unter Druck: Um 11:25 Uhr Ortszeit (01:25 Uhr MEZ) kostete das Papier des weltgrößten Bergbaukonzerns 51,76 australische Dollar, 2,77 Prozent weniger als am Vortag. Am Nachmittag lag das Minus weiter bei rund 2,7 Prozent, der Leitindex ASX 200 gab 0,43 Prozent nach (IBTimes). Dabei hatte BHP gerade erst einen der ehrgeizigsten Wachstumspläne der Branche für Kupfer vorgestellt.
BHP Aktie: Kupfer-Offensive in Südaustralien, 650.000 Tonnen bis 2040 – warum fällt der Bergbauriese trotzdem?
BHP hat seinen Wachstumsplan für das Kupfergeschäft in Südaustralien vorgelegt: Olympic Dam, Carrapateena und Prominent Hill sollen die Förderung bis 2040 verdoppeln. An der Börse in Sydney verliert die BHP Aktie am Mittwoch dennoch deutlich – der Kupferpreis und Australiens Inflation geben den Ton an.
Copper South Australia
Was plant BHP mit Kupfer in Südaustralien? Eine Verdopplung bis 2040
Bei einer Standortbesichtigung für Investoren und Analysten am 23. und 24. November legte BHP offen, wie der Konzern sein Kupfergeschäft in Südaustralien ausbauen will.
Herzstück ist Olympic Dam, eine der größten Kupferlagerstätten der Welt mit rund 88,1 Millionen Tonnen enthaltenem Kupfer. Zusammen mit den Minen Prominent Hill und Carrapateena soll die Region in einer ersten Phase bis 2035 rund 500.000 Tonnen Kupfer pro Jahr liefern, in einer zweiten Phase bis 2040 bis zu 650.000 Tonnen. Konzernweit will BHP die Kupferproduktion von rund 1,4 Millionen Tonnen im Geschäftsjahr 2026 auf etwa 2,0 Millionen Tonnen bis 2035 steigern – rund ein Drittel dieses Zuwachses soll aus Südaustralien kommen.
Die Kosten bleiben dabei niedrig: Im Geschäftsjahr 2026 lagen die Stückkosten von Copper South Australia nach Abzug der Nebenprodukte bei 0,32 Dollar je Pfund Kupfer. Den Free-Cashflow-Break-even beziffert BHP auf etwa 1,70 Dollar je Pfund, wenn nur Kupfer gerechnet wird. Zum Vergleich: Selbst nach dem jüngsten Einbruch kostet Kupfer an der Comex über 5 Dollar je Pfund. Die Lebensdauer von Olympic Dam soll sich durch den Ausbau von rund 40 auf etwa 80 Jahre verlängern.
|Projekt
|Investition
|IRR
|Entscheidung
|Start
|Prominent Hill Ausbau
|rund 0,9 Mrd. $
|–
|–
|Inbetriebnahme Dez. 2026
|Carrapateena Block Cave
|1,8–2,1 Mrd. $
|19–22 %
|1. Hj. CY28
|FY30
|Olympic Dam Mine und Aufbereitung
|4,1–5,4 Mrd. $
|13–15 %
|CY29
|FY34
|Schmelze und Raffinerie
|3,2–4,1 Mrd. $
|–
|2. Hj. CY27
|FY32
IRR = interner Zinsfuß (nominal). Investitionen in US-Dollar. CY = Kalenderjahr, FY = BHP-Geschäftsjahr bis Juni.
Quelle: BHP, Form 6-K vom 23.11.2026
Für die erste Phase insgesamt nennt BHP eine Rendite (IRR) von 14 bis 17 Prozent, Spitzeninvestitionen von rund 3 Milliarden Dollar pro Jahr und einen kumulierten freien Cashflow von etwa 9 Milliarden Dollar bis 2035 bei Konsenspreisen. Die zweite Phase soll weitere 4,5 bis 5,8 Milliarden Dollar kosten, mit Investitionsentscheidung 2032 und Produktionsstart 2038. Dazu kommen Nebenprodukte: Bis 2035 peilt BHP aus Südaustralien jährlich rund 6.000 Tonnen Uranoxid, mehr als 570.000 Unzen Gold und mehr als 2,8 Millionen Unzen Silber an.
Die Kursreaktion
Warum fällt die BHP Aktie trotz des Kupferplans? Makro schlägt Strategie
Der Plan ist langfristig, die Börse handelt am Mittwoch die kurze Frist. Erstens hat der Kupferpreis am Dienstag kräftig nachgegeben und fiel laut Trading Economics unter 5,40 Dollar je Pfund, in die Nähe des tiefsten Stands seit Dezember 2025. Zweitens stieg die Inflation in Australien im Oktober auf 4,9 Prozent zum Vorjahr, den höchsten Stand seit drei Jahren (IBTimes) – das schürt Zinsängste auch in Sydney. Drittens drücken die Erwartung einer weiteren US-Zinserhöhung und die Schwäche bei Gold und Silber auf den gesamten Rohstoffsektor.
Hinzu kommt die Kursentwicklung der vergangenen Wochen: Im November hat die BHP Aktie laut Motley Fool rund 8 Prozent verloren und war zuvor mehr als 20 Prozent unter ihr Hoch vom August gefallen. Seit Jahresbeginn steht laut TradingView dennoch ein Plus von rund 13 Prozent zu Buche. Für Anleger heißt das: Der Kupfer-Hebel von BHP wirkt in beide Richtungen – und kurzfristig gerade nach unten.
Das große Bild
Wie wichtig ist Kupfer für die BHP Aktie? Der Rohstoff der Energiewende
Kupfer ist das Metall der Elektrifizierung: Stromnetze, Elektroautos, Windräder und zunehmend Rechenzentren für Künstliche Intelligenz brauchen es in großen Mengen. Gleichzeitig dauert es oft mehr als ein Jahrzehnt, bis neue Kupferminen in Betrieb gehen. BHP setzt deshalb auf den Ausbau bestehender Lagerstätten, statt neue Minen zu bauen – das senkt das Genehmigungsrisiko. Neben Kupfer bleibt Eisenerz das zweite große Standbein, dessen Preis zuletzt bei rund 92,65 Dollar je Tonne lag (ABC). Mit Rio Tinto, Glencore, Freeport-McMoRan und Anglo American konkurriert BHP um die Gunst der Anleger, die auf Kupfer setzen.
Häufige Fragen zur BHP Aktie
Warum fällt die BHP Aktie heute?
Vor allem wegen des schwächeren Kupferpreises, der überraschend hohen Inflation in Australien und der Zinssorgen. Eine negative Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie viel Kupfer will BHP in Südaustralien fördern?
Rund 500.000 Tonnen pro Jahr bis 2035 und bis zu 650.000 Tonnen bis 2040.
Wann muss BHP über die großen Kupferprojekte entscheiden?
Über die Erweiterung der Schmelze in der zweiten Jahreshälfte 2027, über Carrapateena im ersten Halbjahr 2028 und über Olympic Dam 2029.
Wann meldet BHP die nächsten Zahlen?
Der Produktionsbericht folgt am 19. Januar 2027, die Halbjahreszahlen am 16. Februar 2027.
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