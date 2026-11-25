Herzstück ist Olympic Dam, eine der größten Kupferlagerstätten der Welt mit rund 88,1 Millionen Tonnen enthaltenem Kupfer. Zusammen mit den Minen Prominent Hill und Carrapateena soll die Region in einer ersten Phase bis 2035 rund 500.000 Tonnen Kupfer pro Jahr liefern, in einer zweiten Phase bis 2040 bis zu 650.000 Tonnen. Konzernweit will BHP die Kupferproduktion von rund 1,4 Millionen Tonnen im Geschäftsjahr 2026 auf etwa 2,0 Millionen Tonnen bis 2035 steigern – rund ein Drittel dieses Zuwachses soll aus Südaustralien kommen.

Die Kosten bleiben dabei niedrig: Im Geschäftsjahr 2026 lagen die Stückkosten von Copper South Australia nach Abzug der Nebenprodukte bei 0,32 Dollar je Pfund Kupfer. Den Free-Cashflow-Break-even beziffert BHP auf etwa 1,70 Dollar je Pfund, wenn nur Kupfer gerechnet wird. Zum Vergleich: Selbst nach dem jüngsten Einbruch kostet Kupfer an der Comex über 5 Dollar je Pfund. Die Lebensdauer von Olympic Dam soll sich durch den Ausbau von rund 40 auf etwa 80 Jahre verlängern.