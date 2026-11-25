Ein Debüt, wie es sich jeder neue Konzernchef wünscht: Bei seiner ersten Zahlenvorlage hat Jason Bonfig die Best-Buy-Aktie (Symbol BBY, ISIN US0865161014) mit dem besten Vergleichsumsatz seit fünf Jahren versorgt und die Jahresprognose gleich angehoben. Die Elektronikkette steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 5,8 Prozent auf 10,24 Milliarden Dollar, und das mitten in der Phase, in der Zölle, Inflationssorgen und vorsichtige Verbraucher den Handel plagen.
Best-Buy-Aktie: Stärkste Verkäufe seit fünf Jahren – und der neue Chef hebt gleich die Prognose
Die Best-Buy-Aktie springt nach Quartalszahlen: Vergleichsumsatz plus 6,1 Prozent, so stark wie seit fünf Jahren nicht, Jahresprognose angehoben. Neuer Chef Jason Bonfig liefert zum Debüt. Zahlen und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Best Buy Co., Inc.
- Symbol
- BBY (NYSE)
- ISIN
- US0865161014
- Konzernchef
- Jason Bonfig (seit November 2026)
Stand: 24.11.2026, Zahlenstand Quartalsbericht vom 24.11.2026
Die Reaktion war überwiegend freundlich: Nach StockAnalysis lag die Best-Buy-Aktie vorbörslich um 6,1 Prozent im Plus; im regulären Handel schloss der Titel laut StockTitan 2,7 Prozent höher. Dahinter steht ein Quartal, das auch die Erwartungen der Analysten klar übertraf.
Die Zahlen
Wie stark waren die Quartalszahlen der Best-Buy-Aktie wirklich?
|Kennzahl
|Ergebnis
|Vorjahr / Erwartung
|Umsatz
|10,24 Mrd. Dollar (+5,8 %)
|9,67 Mrd. Dollar; Erwartung 9,91 Mrd.
|Vergleichsumsatz
|+6,1 %
|+2,7 %; Erwartung 2,3 %
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|1,62 Dollar (+16 %)
|1,40 Dollar; 0,13 Dollar über Erwartung
|Online-Vergleichsumsatz USA
|+10,8 %
|+3,5 %
|Bereinigte Betriebsmarge
|4,4 %
|4,0 %
Vergleich mit dem Vorjahresquartal bzw. den Erwartungen laut StockAnalysis. Bereinigter Gewinn je Aktie.
Quelle: StockAnalysis (Bericht vom 24.11.2026)
Besonders stark lief das Geschäft mit Unterhaltungselektronik: Der Vergleichsumsatz in der Sparte US-Entertainment stieg um 27,5 Prozent, das Servicegeschäft legte um 8,7 Prozent zu. Treiber waren laut StockAnalysis Telefone und Computer, außerdem KI-Brillen und Sammelkarten. Der Online-Anteil am US-Umsatz kletterte auf 33,2 Prozent nach 31,8 Prozent.
Der Ausblick
Was heißt die Prognoseanhebung für die Best-Buy-Aktie?
|Größe
|Alt
|Neu
|Umsatz
|42,3 bis 42,8 Mrd. Dollar
|43,0 bis 43,3 Mrd. Dollar
|Vergleichsumsatz
|+1,9 bis +3,0 %
|+3,4 bis +4,0 %
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|6,70 bis 6,90 Dollar
|6,90 bis 7,05 Dollar
Geschäftsjahr 2027; Angaben laut StockAnalysis.
Quelle: StockAnalysis
Die neue Spanne für den Gewinn je Aktie liegt über den 6,81 Dollar, die Analysten laut StockAnalysis erwartet hatten. Für das Weihnachtsquartal stellt das Unternehmen einen Vergleichsumsatz von plus 2 bis plus 4 Prozent in Aussicht, ein ordentlicher, aber gebremster Wert gegenüber den 6,1 Prozent der vergangenen Monate. Bonfig sagte laut Bericht: „Die Stärke und Breite unserer Ergebnisse gibt uns Zuversicht, unsere Jahresprognose anzuheben.“
Der neue Chef
Wer ist Jason Bonfig, und was bedeutet der Wechsel für die Best-Buy-Aktie?
Jason Bonfig hat Anfang November von Corie Barry den Posten des Konzernchefs übernommen; die Quartalszahlen sind seine erste Bilanz in dieser Rolle. Zuvor war Bonfig Chief Customer, Product and Fulfillment Officer des Unternehmens. Für die Best-Buy-Aktie ist der Wechsel damit zunächst mit einem Positivsignal verbunden: Der Übergang erfolgt ohne Bruch im Zahlenwerk.
Was kommt
Welche Impulse bestimmen die Best-Buy-Aktie bis zum Jahresende?
Das Weihnachtsgeschäft ist für die Best-Buy-Aktie die nächste Bewährungsprobe. Black Friday fällt 2026 auf den 27. November. Ob die Kette ihre Prognose halten kann, zeigt sich erst mit den Zahlen zum vierten Quartal; einen Termin dafür nennt die ausgewertete Quelle nicht.
Häufige Fragen zur Best-Buy-Aktie
Wie stark waren die Best-Buy-Zahlen im dritten Quartal? Umsatz 10,24 Milliarden Dollar (+5,8 Prozent), bereinigter Gewinn je Aktie 1,62 Dollar, Vergleichsumsatz plus 6,1 Prozent, so StockAnalysis.
Hat Best Buy die Prognose angehoben? Ja: Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 2027 bei 6,90 bis 7,05 Dollar liegen, zuvor 6,70 bis 6,90 Dollar.
Wie hat die Best-Buy-Aktie reagiert? Vorbörslich plus 6,1 Prozent, zum Handelsschluss plus 2,7 Prozent laut StockTitan.
Wer führt Best Buy jetzt? Jason Bonfig, Nachfolger von Corie Barry; es sind seine ersten Zahlen als Chef.
Welche Rolle spielen Zölle? Zollrückerstattungen von 41 Millionen Dollar stützten die Marge im dritten Quartal.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.