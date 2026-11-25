Wie stark waren die Best-Buy-Zahlen im dritten Quartal? Umsatz 10,24 Milliarden Dollar (+5,8 Prozent), bereinigter Gewinn je Aktie 1,62 Dollar, Vergleichsumsatz plus 6,1 Prozent, so StockAnalysis.

Hat Best Buy die Prognose angehoben? Ja: Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 2027 bei 6,90 bis 7,05 Dollar liegen, zuvor 6,70 bis 6,90 Dollar.

Wie hat die Best-Buy-Aktie reagiert? Vorbörslich plus 6,1 Prozent, zum Handelsschluss plus 2,7 Prozent laut StockTitan.

Wer führt Best Buy jetzt? Jason Bonfig, Nachfolger von Corie Barry; es sind seine ersten Zahlen als Chef.

Welche Rolle spielen Zölle? Zollrückerstattungen von 41 Millionen Dollar stützten die Marge im dritten Quartal.