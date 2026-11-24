Best Buy gilt als Gradmesser für Großanschaffungen der Amerikaner, und heute steht der Händler besonders im Fokus: Das dritte Quartal ist das erste unter dem neuen CEO Jason Bonfig. Die Best Buy Aktie (ISIN: US0865161014, FSE: BUY, NYSE: BBY) hat seit dem Sommer von rund 77 auf knapp 100 Dollar zugelegt, das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt darunter. Die Best Buy Aktie Prognose hängt deshalb am Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft.
Best Buy Aktie Prognose: Erster Auftritt des neuen CEOs vor Black Friday - Bremsen Speicherchips die Marge?
Best Buy legt heute die Zahlen zum dritten Quartal vor, zum ersten Mal unter CEO Jason Bonfig. Die Best Buy Aktie notiert nahe 100 Dollar und damit über dem durchschnittlichen Kursziel. Die Best Buy Aktie Prognose zwischen Weihnachtsgeschäft und steigenden Speicherkosten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Best Buy Co., Inc.
- Börse / Ticker
- NYSE, BBY
- Kerngeschäft
- Elektronikhandel (Computer, Haushaltsgeräte, Services)
- KGV Forward
- rund 14
- CEO
- Jason Bonfig (seit 1.11.2026)
- Nächste Zahlen
- 24.11.2026, vor Börsenstart
Stand: 23.11.2026, Kurs nach Börsenschluss laut Benzinga und AlphaStreet, Quellen weichen leicht ab
Der Black-Friday-Sale startete schon am 19. November, eine Woche vor Thanksgiving. Für die Best Buy Aktienanalyse ist entscheidend, ob die Rabatte die Margen drücken und wie stark der Händler unter den gestiegenen Preisen für Speicherchips leidet.
Das Umfeld
Weihnachtsgeschäft: Wachstum fast nur über Preise
Die US-Handelsverbände erwarten für November und Dezember erstmals über eine Billion Dollar Umsatz (+4,2%), real aber nur rund 2% Plus. Zugleich rechnet der Marktforscher IDC für 2026 mit einem Rückgang der weltweiten PC-Auslieferungen um 11,3%, im vierten Quartal sogar um rund 20%. Hintergrund sind höhere Speicherchip-Kosten. Das trifft Best Buy bei Computern, während Services, Werbeerlöse und Sammelkarten Rückenwind geben. Online sind Elektronikartikel laut Adobe mit rund 63 Milliarden Dollar (+5,9%) die größte Kategorie im Weihnachtsgeschäft.
Die Quartalszahlen
Vier Beats in Folge - und ein hoher Maßstab
Im zweiten Quartal erzielte Best Buy 9,78 Milliarden Dollar Umsatz und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,47 Dollar, der Konsens lag bei 1,37 Dollar. Es war das vierte Quartal in Folge über den Erwartungen, die Jahresprognose wurde angehoben.
|Kennzahl
|Unternehmensprognose
|Konsens Q3
|Umsatz Q3
|-
|9,84 bis 9,91 Mrd. $
|Vergleichbarer Umsatz Q3
|+1 bis 3%
|rund +2,3%
|Ergebnis je Aktie Q3
|-
|1,48 bis 1,49 $
|Umsatz Gesamtjahr
|42,3 bis 42,8 Mrd. $
|-
|Ergebnis je Aktie Gesamtjahr
|6,70 bis 6,90 $
|-
Quelle: Best Buy Unternehmensmitteilung 27.08.2026, AlphaStreet, Zacks, TipRanks, Stand 24.11.2026
Im Vorjahr lag das Ergebnis je Aktie im dritten Quartal bei 1,40 Dollar, der Umsatz bei 9,67 Milliarden Dollar. Der Konsens erwartet also ein Plus von rund 6% beim Gewinn. Bank of America rechnet mit vergleichbaren Umsätzen am oberen Ende der Spanne bei +3%. Die Optionsmärkte preisen für die Best Buy Aktie einen Ausschlag zwischen 8,6% und 9,7% ein.
Das Chartbild
Nahe der 100er-Marke - Widerstand und Gewinnmitnahmen
Von rund 77 Dollar im Juni stieg die Best Buy Aktie bis Oktober auf etwa 87 Dollar und zuletzt in die Nähe von 100 Dollar. Nach Einschätzung der Redaktion liegt sie damit über ihren längerfristigen Durchschnitten. Die runde Marke von 100 Dollar wirkt als Widerstand, Unterstützung liefert der Bereich um 87 bis 90 Dollar. Die Analyseplattform TradingKey beschreibt einen Aufwärtskanal mit Unterstützung bei etwa 97 Dollar.
Analysten und Bewertung
Kursziele hinken dem Kurs hinterher
Der Konsens lautet auf Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 91,29 Dollar bei einer Spanne von 71 bis 110 Dollar (26 Analysten laut StockAnalysis) und damit rund 6% unter dem Kurs. In der Vorwoche gab es zahlreiche Anhebungen: Telsey bleibt bei Outperform und nennt 110 Dollar, UBS erhöhte von 90 auf 103 Dollar (Neutral), Citi von 88 auf 102 Dollar (Neutral), Stifel startete mit Hold und 100 Dollar. Bank of America bleibt bei Sell mit 83 Dollar und warnt vor Margendruck durch Speicherkosten. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Bei einem erwarteten Ergebnis je Aktie von 6,70 bis 6,90 Dollar ergibt sich ein Forward-KGV von rund 14. Bank of America sieht für das Geschäftsjahr 2028 nur 6,87 Dollar und damit nahezu Stagnation. Zu Dividende und Verschuldung lagen keine aktuellen Daten vor.
Die Szenarien
Best Buy Aktie Prognose: drei Wege nach den Zahlen
Kurzfristig: Ausblick des neuen CEOs
Hebt Best Buy die Jahresprognose an und nennt solide Novembertrends, könnte die Best Buy Aktie die 100-Dollar-Marke überspringen. Ein vorsichtiger Ausblick würde die Zone um 90 Dollar ins Spiel bringen.
Mittelfristig: Speicherkosten und Nachfrage
Gelingt es, Preissteigerungen an Kunden weiterzugeben, ohne Mengen zu verlieren, bleibt die Marge stabil. Das entscheidet die Best Buy Aktie Prognose im ersten Halbjahr.
Langfristig: Mehr als Elektronik
Werbung, Marktplatz und Services können den Händler weniger zyklisch machen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Termine
Was Anleger der Best Buy Aktie jetzt beobachten
24.11.2026: Zahlen zum dritten Quartal, Telefonkonferenz um 8 Uhr Ortszeit (ET).
27.11.2026: Black Friday.
8. und 9.12.2026: Sitzung der US-Notenbank.
FAQ
Häufige Fragen zur Best Buy Aktie
Wann kommen die Zahlen von Best Buy? Heute, am 24. November 2026, vor Börsenstart.
Was erwarten Analysten von der Best Buy Aktie? Der Konsens lautet auf Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 91 Dollar.
Wer ist der neue CEO von Best Buy? Jason Bonfig übernahm den Posten von Corie Barry zum 1. November 2026.
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