Der Konsens lautet auf Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 91,29 Dollar bei einer Spanne von 71 bis 110 Dollar (26 Analysten laut StockAnalysis) und damit rund 6% unter dem Kurs. In der Vorwoche gab es zahlreiche Anhebungen: Telsey bleibt bei Outperform und nennt 110 Dollar, UBS erhöhte von 90 auf 103 Dollar (Neutral), Citi von 88 auf 102 Dollar (Neutral), Stifel startete mit Hold und 100 Dollar. Bank of America bleibt bei Sell mit 83 Dollar und warnt vor Margendruck durch Speicherkosten. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.