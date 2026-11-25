Drei Tage, zwei Welten: Die Besi-Aktie (BE Semiconductor Industries; ISIN: NL0012866412, WKN: A2JLD1, Handelssymbol: BESI, US-Handelssymbole: BESIY und BESVF) gehört am Mittwoch erneut zu den größten AEX Verlierern. Die Besi-Aktie schloss in Amsterdam 5,56 Prozent tiefer bei 134,30 Euro. Am Montag war sie noch um mehr als 9 Prozent auf 155,90 Euro gesprungen. Seitdem hat die Aktie rund 14 Prozent verloren und notiert tiefer als vor der Rally. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.