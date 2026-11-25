Drei Tage, zwei Welten: Die Besi-Aktie (BE Semiconductor Industries; ISIN: NL0012866412, WKN: A2JLD1, Handelssymbol: BESI, US-Handelssymbole: BESIY und BESVF) gehört am Mittwoch erneut zu den größten AEX Verlierern. Die Besi-Aktie schloss in Amsterdam 5,56 Prozent tiefer bei 134,30 Euro. Am Montag war sie noch um mehr als 9 Prozent auf 155,90 Euro gesprungen. Seitdem hat die Aktie rund 14 Prozent verloren und notiert tiefer als vor der Rally. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Besi-Aktie AEX Verlierer: Minus 5,6 Prozent – vom Montagshoch bleibt nichts übrig
Die Besi-Aktie ist AEX Verlierer: minus 5,56 Prozent auf 134,30 Euro. Seit Montag hat BE Semiconductor rund 14 Prozent verloren. Die Gründe für den Kursverlust.
Die Gründe für den Kursverlust
Besi-Aktie: Wall Street verschärft den Ausverkauf
Die Besi-Aktie fiel am Mittwoch in zwei Stufen: erst mit Asien, dann mit New York.
Am Morgen lag das Minus bei knapp 2 Prozent, zum Mittag bei gut 3 Prozent. Dann eröffneten die US-Börsen mit schweren Verlusten. Nvidia verlor rund 8 Prozent, der Speicherchiphersteller Micron mehr als 10 Prozent. In Amsterdam schlossen ASM International, ASML und Besi bis zu 7,8 Prozent tiefer. Der AEX gab 1,3 Prozent auf 1.063,44 Punkte nach.
Zweifel an der KI-Rechnung
Anleger fragen wieder, ob sich die enormen KI-Investitionen jemals auszahlen. Die Erholung vom Montag ist vollständig verpufft.
US-Zölle
Washington schlug neue Zölle gegen 14 Volkswirtschaften vor, darunter 15 Prozent für die EU und Taiwan und 20 Prozent für China.
Höhere Inflation
Die US-Kerninflation stieg auf 3,3 Prozent. Eine Zinserhöhung im Dezember gilt am Markt als nahezu sicher.
Hohe Schwankung
Besi gilt als Hebel auf den KI-Boom und bewegt sich stärker als der Gesamtmarkt.
Zahlen und Ausblick
Volle Auftragsbücher, aber keine Käufer
Die Geschäftslage passt nicht zum Kursbild. Im dritten Quartal stieg der Umsatz von Besi um 114 Prozent auf 283,4 Millionen Euro, der Auftragseingang um 96 Prozent auf 342,6 Millionen Euro. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz auf dem Niveau des dritten Quartals. Das Aktienrückkaufprogramm umfasst 100 Millionen Euro.
Häufige Fragen zur Besi-Aktie
Warum ist die Besi-Aktie heute AEX Verlierer?
Chipwerte brachen in den USA erneut ein, dazu kamen neue US-Zollvorschläge und höhere Inflationsdaten. Eine eigene Meldung gab es nicht.
Wie stark fiel die Besi-Aktie?
Um 5,56 Prozent auf 134,30 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Besi-Aktie?
ISIN NL0012866412, WKN A2JLD1, Handelssymbol BESI, US-Handelssymbole BESIY und BESVF.
Wie viel hat die Besi-Aktie seit Montag verloren?
Rund 14 Prozent, gemessen am Montagsschluss von 155,90 Euro.
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