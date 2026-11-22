Der operative Gewinn sank im dritten Quartal 2026 um knapp 6 Prozent auf 12,7 Milliarden Dollar, nach 13,5 Milliarden Dollar im Vorjahr. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn fiel auf 22,1 Milliarden Dollar, im Vorjahr waren es 30,8 Milliarden Dollar, weil Gewinne aus Aktieninvestments geringer ausfielen. Der Umsatz stieg um 11,2 Prozent auf 105,65 Milliarden Dollar. Belastet wurde das Ergebnis durch das Versicherungsgeschäft, vor allem Geico.