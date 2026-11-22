Der Konzern von Warren Buffett steht erstmals sichtbar unter neuer Führung: Greg Abel ist Chef, und er nutzt den gigantischen Cashbestand stärker als sein Vorgänger. Im dritten Quartal kaufte Berkshire Hathaway eigene Aktien für 9,6 Milliarden Dollar. Diese Berkshire Hathaway Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und was die Berkshire Hathaway Aktie bewegt.
Berkshire Hathaway Aktienanalyse: Abel kauft Aktien zurück, der Gewinn sinkt – was macht der Konzern mit 357 Milliarden Dollar?
Berkshire Hathaway steigert die Rückkäufe unter Greg Abel, der operative Gewinn sinkt, der Cashberg bleibt gigantisch. Die Aktie liegt auf zwölf Monate gut 13 Prozent im Plus. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Berkshire Hathaway Inc. (Klasse B)
- ISIN
- US0846707026
- WKN
- A0YJQ2
- Handelssymbol
- BRYN (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- BRK.B (NYSE), Klasse A: BRK.A
- Branche
- Beteiligungsgesellschaft, Versicherung, Bahn, Energie
- Sitz
- Omaha, Nebraska
- Tagesspanne 20.11.2026
- 566,52 $ bis 576,89 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE, Klasse B
Die Zahlen
Berkshire Hathaway Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der operative Gewinn sank im dritten Quartal 2026 um knapp 6 Prozent auf 12,7 Milliarden Dollar, nach 13,5 Milliarden Dollar im Vorjahr. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn fiel auf 22,1 Milliarden Dollar, im Vorjahr waren es 30,8 Milliarden Dollar, weil Gewinne aus Aktieninvestments geringer ausfielen. Der Umsatz stieg um 11,2 Prozent auf 105,65 Milliarden Dollar. Belastet wurde das Ergebnis durch das Versicherungsgeschäft, vor allem Geico.
Rückkäufe beschleunigt
9,6 Milliarden Dollar im dritten Quartal, zusätzlich 4,8 Milliarden Dollar früher im Jahr und rund 2 Milliarden Dollar in den ersten Oktoberwochen.
Cash bleibt riesig
Der Bestand an liquiden Mitteln lag Ende September bei 356,9 Milliarden Dollar.
Bahn wächst
Die Eisenbahn BNSF steigerte ihren Gewinn um 19,3 Prozent.
Neue Führung
Abel ist im dritten Quartal als Chef im Amt. Buffett ist Chairman emeritus, sein Sohn Howard Buffett wurde im September Chairman.
Berkshire Hathaway: Ergebnis im dritten Quartal im Vorjahresvergleich
Mrd. $
- Q3 2025
- Q3 2026
Operativer Gewinn und Nettogewinn, gerundet.
Quelle: Berkshire Hathaway, Berichterstattung zu den Q3-Zahlen vom 07.11.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|Operativer Gewinn
|13,5
|12,7
|Nettogewinn
|30,8
|22,1
Bewertung
Was der Kurs von 570 Dollar einpreist
Mit einem KGV von 15,95 ist die Berkshire Hathaway Aktie moderat bewertet. Eine Dividende zahlt der Konzern nicht, stattdessen fließt Kapital in Rückkäufe. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,1 Billionen Euro. Auf zwölf Monate steht ein Plus von 13,7 Prozent.
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