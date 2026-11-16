Belite-Bio-Aktie: Mizuho-Analyst Graig Suvannavejh hebt das Kursziel auf 230 Dollar – „Outperform“ vor der FDA-Entscheidung

Im September hob er das Ziel von 220 auf 234 US-Dollar an, später nahm er es auf 221 US-Dollar zurück. Mit dem neuen Ziel von 230 US-Dollar dreht die Aktienanalyse von Mizuho wieder nach oben.

Der Zeitpunkt passt: Die FDA prüft den Zulassungsantrag im beschleunigten Verfahren, die Entscheidung ist für den 12. Februar 2027 angesetzt.