Countdown zur Zulassung: Mizuho-Analyst Graig Suvannavejh hebt das Kursziel für die Belite-Bio-Aktie von 221 auf 230 US-Dollar und bleibt bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 164,35 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 40 Prozent. Belite Bio wartet auf die Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA über Tinlarebant, ein Medikament gegen die erbliche Netzhauterkrankung Morbus Stargardt.
Belite-Bio-Aktie: Mizuho-Analyst Graig Suvannavejh hebt das Kursziel auf 230 Dollar – „Outperform“ vor der FDA-Entscheidung
Mizuho-Analyst Graig Suvannavejh hebt das Kursziel für die Belite-Bio-Aktie von 221 auf 230 US-Dollar und bleibt bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 164,35 US-Dollar sind das rund 40 Prozent Potenzial. Am 12. Februar 2027 entscheidet die FDA über Tinlarebant gegen die Augenkrankheit Morbus Stargardt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Belite Bio, Inc
- Handelssymbol
- BLTE (Nasdaq)
- Analyst
- Graig Suvannavejh
- Bank
- Mizuho
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 230 US-Dollar (zuvor 221 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Mizuho zur Belite-Bio-Aktie
Zurück auf dem Weg nach oben – Suvannavejh erhöht erneut
Graig Suvannavejh stufte die Belite-Bio-Aktie im Dezember 2025 bei einem Kursziel von 194 US-Dollar auf „Outperform“ hoch.
Im September hob er das Ziel von 220 auf 234 US-Dollar an, später nahm er es auf 221 US-Dollar zurück. Mit dem neuen Ziel von 230 US-Dollar dreht die Aktienanalyse von Mizuho wieder nach oben.
Der Zeitpunkt passt: Die FDA prüft den Zulassungsantrag im beschleunigten Verfahren, die Entscheidung ist für den 12. Februar 2027 angesetzt.
Die Argumente von Graig Suvannavejh
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Mizuho-Analyst Graig Suvannavejh stützt:
Vorrangige Prüfung
Die FDA prüft Tinlarebant im Priority-Review-Verfahren. Ein Datum für die Entscheidung steht mit dem 12. Februar 2027 fest.
Erste Therapie
Für Morbus Stargardt gibt es bislang keine zugelassene Behandlung. Tinlarebant könnte als Tablette die erste werden.
Internationale Anträge
Belite hat auch in Großbritannien, Singapur und der Schweiz Zulassungsanträge eingereicht.
Zweite Indikation
In der Studie PHOENIX wird Tinlarebant bei geografischer Atrophie getestet, einem deutlich größeren Markt. Zwischendaten werden im ersten Quartal 2027 erwartet.
Eine Tablette gegen das Erblinden
Morbus Stargardt ist die häufigste erbliche Makuladegeneration und betrifft oft schon Kinder und Jugendliche. Tinlarebant soll die Ablagerung schädlicher Stoffwechselprodukte in der Netzhaut bremsen.
Finanziell ist Belite gut gerüstet: Zur Jahresmitte verfügte das Unternehmen über rund 780 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln. Damit kann es einen möglichen Marktstart aus eigener Kraft finanzieren.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Mizuho Securities USA LLC, Analyst Graig Suvannavejh. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 230 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: mizuhogroup.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Belite Bio, Inc (BLTE): Kaufen, Kursziel 230,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Graig Suvannavejh, Aktienanalyst, Mizuho Securities USA LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:22 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:22 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Graig Suvannavejh, Aktienanalyst, Mizuho Securities USA LLC.
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