Deutlich zuversichtlicher als Mizuho: Canaccord-Genuity-Analystin Whitney Ijem bleibt bei „Buy“ für die Belite-Bio-Aktie und hebt das Kursziel von 303 auf 314 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 164,35 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 91 Prozent. Am 12. Februar 2027 entscheidet die FDA über die Zulassung von Tinlarebant gegen Morbus Stargardt.
Belite-Bio-Aktie: Canaccord-Analystin Whitney Ijem bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 314 Dollar
Canaccord-Genuity-Analystin Whitney Ijem bleibt bei „Buy“ für die Belite-Bio-Aktie und hebt das Kursziel von 303 auf 314 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 164,35 US-Dollar sind das rund 91 Prozent Potenzial. Die FDA entscheidet im Februar über Tinlarebant.
Steckbrief
- Unternehmen
- Belite Bio, Inc
- Handelssymbol
- BLTE (Nasdaq)
- Analystin
- Whitney Ijem
- Bank
- Canaccord Genuity
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 314 US-Dollar (zuvor 303 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Canaccord Genuity zur Belite-Bio-Aktie
Countdown zur Zulassung – Ijem legt nach
Whitney Ijem ist deutlich optimistischer als etwa Mizuho, wo Analyst Graig Suvannavejh ein Kursziel von 230 US-Dollar nennt.
Die Aktienanalyse von Canaccord Genuity sieht in Tinlarebant die Chance auf die erste zugelassene Therapie gegen Morbus Stargardt, eine erbliche Augenerkrankung, die oft schon Kinder und Jugendliche trifft.
Die FDA prüft den Antrag im beschleunigten Priority-Review-Verfahren.
Die Argumente von Whitney Ijem
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Canaccord-Genuity-Analystin Whitney Ijem stützt:
Fester Termin
Die FDA will bis zum 12. Februar 2027 über die Zulassung entscheiden.
Erste Therapie
Für Morbus Stargardt gibt es bislang keine zugelassene Behandlung. Tinlarebant könnte als Tablette die erste werden.
Internationale Anträge
Belite hat auch in Großbritannien, Singapur und der Schweiz Zulassungsanträge eingereicht.
Zweite Indikation
In der Studie PHOENIX wird Tinlarebant bei geografischer Atrophie getestet, einem deutlich größeren Markt. Zwischendaten werden im ersten Quartal 2027 erwartet.
Eine Tablette gegen das Erblinden
Tinlarebant soll die Ablagerung schädlicher Stoffwechselprodukte in der Netzhaut bremsen und so den Sehverlust verlangsamen.
Finanziell ist Belite gut gerüstet: Zur Jahresmitte verfügte das Unternehmen über rund 780 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Canaccord Genuity LLC, Analystin Whitney Ijem. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 314 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: canaccordgenuity.bluematrix.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Belite Bio, Inc (BLTE): Kaufen, Kursziel 314,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Whitney Ijem, Aktienanalystin, Canaccord Genuity LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:53 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:53 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Whitney Ijem, Aktienanalystin, Canaccord Genuity LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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