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Belite-Bio-Aktie: Canaccord-Analystin Whitney Ijem bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 314 Dollar

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Canaccord-Genuity-Analystin Whitney Ijem bleibt bei „Buy“ für die Belite-Bio-Aktie und hebt das Kursziel von 303 auf 314 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 164,35 US-Dollar sind das rund 91 Prozent Potenzial. Die FDA entscheidet im Februar über Tinlarebant.

Belite-Bio-Aktie: Canaccord-Analystin Whitney Ijem bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 314 Dollar
Bild: https://www.pexels.com/de-de/foto/moderne-gerate-mit-okularen-im-labor-5752262/
Rating Canaccord Genuity (bestätigt)
Buy
Kursziel (zuvor 303 $)
314 $
Schlusskurs 13.11.2026
164,35 $
Abstand zum Kursziel
+91,1 %

Steckbrief

Unternehmen
Belite Bio, Inc
Handelssymbol
BLTE (Nasdaq)
Analystin
Whitney Ijem
Bank
Canaccord Genuity
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
314 US-Dollar (zuvor 303 US-Dollar)

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Deutlich zuversichtlicher als Mizuho: Canaccord-Genuity-Analystin Whitney Ijem bleibt bei „Buy“ für die Belite-Bio-Aktie und hebt das Kursziel von 303 auf 314 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 164,35 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 91 Prozent. Am 12. Februar 2027 entscheidet die FDA über die Zulassung von Tinlarebant gegen Morbus Stargardt.

Canaccord Genuity zur Belite-Bio-Aktie

Countdown zur Zulassung – Ijem legt nach

Whitney Ijem ist deutlich optimistischer als etwa Mizuho, wo Analyst Graig Suvannavejh ein Kursziel von 230 US-Dollar nennt.

Die Aktienanalyse von Canaccord Genuity sieht in Tinlarebant die Chance auf die erste zugelassene Therapie gegen Morbus Stargardt, eine erbliche Augenerkrankung, die oft schon Kinder und Jugendliche trifft.

Die FDA prüft den Antrag im beschleunigten Priority-Review-Verfahren.

Die Argumente von Whitney Ijem

Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Canaccord-Genuity-Analystin Whitney Ijem stützt:

  1. Fester Termin

    Die FDA will bis zum 12. Februar 2027 über die Zulassung entscheiden.

  2. Erste Therapie

    Für Morbus Stargardt gibt es bislang keine zugelassene Behandlung. Tinlarebant könnte als Tablette die erste werden.

  3. Internationale Anträge

    Belite hat auch in Großbritannien, Singapur und der Schweiz Zulassungsanträge eingereicht.

  4. Zweite Indikation

    In der Studie PHOENIX wird Tinlarebant bei geografischer Atrophie getestet, einem deutlich größeren Markt. Zwischendaten werden im ersten Quartal 2027 erwartet.

Eine Tablette gegen das Erblinden

Tinlarebant soll die Ablagerung schädlicher Stoffwechselprodukte in der Netzhaut bremsen und so den Sehverlust verlangsamen.

Finanziell ist Belite gut gerüstet: Zur Jahresmitte verfügte das Unternehmen über rund 780 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Canaccord Genuity LLC, Analystin Whitney Ijem. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 314 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: canaccordgenuity.bluematrix.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Belite Bio, Inc (BLTE): Kaufen, Kursziel 314,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Whitney Ijem, Aktienanalystin, Canaccord Genuity LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 15:53 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 15:53 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Whitney Ijem, Aktienanalystin, Canaccord Genuity LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.