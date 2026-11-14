Sie ist eine der bekanntesten Marken der Welt – und ausgerechnet sie ist zum Problem geworden. Die Kernmarke Nivea schrumpft, Beiersdorf musste im Sommer die Prognose senken und ein Sanierungsprogramm starten. Die Beiersdorf-Aktie schloss am Freitag bei 84,20 Euro. Im März war sie nach einem enttäuschenden Ausblick an einem Tag um bis zu 20 Prozent eingebrochen, Ende Oktober fiel sie zeitweise unter 80 Euro. Diese Beiersdorf Aktienanalyse zeigt, wo die Hamburger stehen und was die Beiersdorf Aktienprognose jetzt bestimmt.
Beiersdorf Aktienanalyse: Nivea wird zum Sanierungsfall – kommt 2027 die Wende für die Aktie?
Die bekannteste Creme der Welt schrumpft, die Prognose wurde im Sommer gekappt, ein 18-Monats-Programm soll Nivea retten. Gleichzeitig wachsen Eucerin, Aquaphor und La Prairie kräftig. Die Beiersdorf-Aktie steht auf Mehrjahrestief, die Bewertung ist trotzdem nicht billig. Unsere Beiersdorf Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen hergeben und was die Beiersdorf Aktienprognose für 2027 bestimmt.
BEIBEI
Steckbrief
- Unternehmen
- Beiersdorf AG
- Sitz
- Hamburg
- Ticker
- BEI (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 84,20 Euro
- KGV
- rund 23
- Dividendenrendite
- rund 1,2 Prozent
- Vorstandschef
- Vincent Warnery
- Großaktionär
- maxingvest (Familie Herz)
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista
Die Ausgangslage
Vom Wachstumsstar zum Sorgenkind
Noch 2024 wuchs Beiersdorf schneller als die Konkurrenz. Zwei Jahre später kämpft die Beiersdorf Aktie mit dem Ruf eines Sanierungsfalls.
Der Abstieg kam in Etappen. Anfang März enttäuschte Beiersdorf mit einem Ausblick auf ein nur flaches bis leicht wachsendes Geschäft – die Aktie brach zeitweise um 20 Prozent ein. Am 3. August folgte der nächste Schlag: Weil sich Nivea langsamer erholt als erhofft, kappte der Konzern die Prognose und startete ein auf 18 Monate angelegtes Turnaround-Programm. Für 2026 rechnet Beiersdorf nun im Konsumgeschäft und im Gesamtkonzern mit einem organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Zuvor war eine stabile bis leicht positive Entwicklung geplant.
Die Quartalszahlen
Nivea schrumpft langsamer, die Derma-Marken glänzen
Für jede Beiersdorf Aktienanalyse gilt: Der Konzern ist mehr als Nivea – und genau das hält ihn im Moment zusammen.
Im dritten Quartal erzielte Beiersdorf einen Konzernumsatz von 2,4 Milliarden Euro, organisch 1,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Umsatz mit Nivea schrumpfte weiter, aber nicht mehr so stark wie im ersten Halbjahr. Den Abverkauf an Endverbraucher wertet das Management als erstes Indiz, dass die Neuausrichtung greift – das Wachstum liegt dort aber noch unter dem Marktdurchschnitt. Kräftig zulegen konnten die Dermatologie-Marken Eucerin und Aquaphor, die vor allem in Apotheken verkauft werden, sowie die Luxusmarke La Prairie. Die Klebstofftochter tesa blieb wegen schwacher Nachfrage außerhalb Europas hinter dem Vorjahr zurück.
Im vierten Quartal erwarten wir noch eine negative Entwicklung – 2027 dann wieder Wachstum.
Der Ausblick
Marge sinkt auf 11,8 Prozent: der Preis des Neustarts
Die Rettung von Nivea kostet Geld. Für 2026 peilt Beiersdorf eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 11,8 Prozent an, nach 14,0 Prozent im Vorjahr. Das Geld fließt in Werbung, neue Produkte und die Neuausrichtung der Marke auf jüngere Kunden. Konzernchef Vincent Warnery erwartet für das vierte Quartal noch einen Umsatzrückgang, ab 2027 soll es wieder aufwärtsgehen. Für die Beiersdorf Aktienprognose ist dieses Versprechen der Dreh- und Angelpunkt: Gelingt 2027 die Rückkehr zu Wachstum, dürfte auch die Marge wieder steigen.
Die Bewertung
KGV um 23: Qualitätsprämie ohne Wachstum
Trotz des Kursrückgangs ist die Beiersdorf Aktie kein Schnäppchen. Mit einem KGV von rund 23 wird sie höher bewertet als der Konsumgüter-Nachbar Henkel mit rund 17. Die Dividendenrendite liegt bei nur rund 1,2 Prozent. Die Börse zahlt also weiterhin eine Prämie für die starken Marken und die solide Bilanz – aber ohne Wachstum lässt sich diese Prämie auf Dauer schwer rechtfertigen. Für Anleger heißt das: Die Bewertung setzt eine erfolgreiche Wende bei Nivea bereits teilweise voraus.
Die Analysten
Skepsis überwiegt: die Wende muss erst kommen
Die Analysten sind vorsichtig geworden. MWB Research rät mit einem Kursziel von 95 Euro zum Kauf und spricht von ersten Anzeichen einer Stabilisierung, betont aber: Die Wende bei Nivea stehe noch aus. Schon nach dem enttäuschenden März-Ausblick hatten JPMorgan und Jefferies den Ausblick als mau bezeichnet und einen Korrekturbedarf bei den Gewinnschätzungen gesehen. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Beiersdorf Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Nivea dreht 2027
Das Turnaround-Programm greift, Nivea wächst ab dem Frühjahr wieder, die Marge steigt. Dann könnte die Beiersdorf-Aktie Richtung des MWB-Ziels von 95 Euro laufen.
Szenario 2: Zähe Erholung
Die Derma-Marken wachsen weiter, Nivea stabilisiert sich nur langsam. Die Aktie pendelt zwischen 78 und 92 Euro.
Szenario 3: Die Wende bleibt aus
Nivea schrumpft auch 2027, die Marge bleibt niedrig. Dann droht ein Rückfall unter das Oktober-Tief von gut 79 Euro.
Häufige Fragen zur Beiersdorf Aktienanalyse
Warum ist die Beiersdorf-Aktie so schwach?
Weil die Kernmarke Nivea schrumpft und Beiersdorf im August die Prognose senken musste. Für 2026 erwartet der Konzern einen organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich.
Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 2,4 Milliarden Euro, organisch 1,3 Prozent unter dem Vorjahr. Eucerin, Aquaphor und La Prairie wuchsen, Nivea und tesa schrumpften.
Wann soll Beiersdorf wieder wachsen?
Konzernchef Vincent Warnery rechnet ab 2027 wieder mit Wachstum.
Wie ist die Aktie bewertet?
Mit einem KGV von rund 23 und einer Dividendenrendite von rund 1,2 Prozent.
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