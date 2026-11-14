Beiersdorf Aktienanalyse: Nivea wird zum Sanierungsfall – kommt 2027 die Wende für die Aktie?

Warum ist die Beiersdorf-Aktie so schwach?

Weil die Kernmarke Nivea schrumpft und Beiersdorf im August die Prognose senken musste. Für 2026 erwartet der Konzern einen organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Wie waren die letzten Quartalszahlen?

Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 2,4 Milliarden Euro, organisch 1,3 Prozent unter dem Vorjahr. Eucerin, Aquaphor und La Prairie wuchsen, Nivea und tesa schrumpften.

Wann soll Beiersdorf wieder wachsen?

Konzernchef Vincent Warnery rechnet ab 2027 wieder mit Wachstum.

Wie ist die Aktie bewertet?

Mit einem KGV von rund 23 und einer Dividendenrendite von rund 1,2 Prozent.