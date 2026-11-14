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Beiersdorf Aktienanalyse: Nivea wird zum Sanierungsfall – kommt 2027 die Wende für die Aktie?

aktiencheck.de Redaktion6 Min.

Die bekannteste Creme der Welt schrumpft, die Prognose wurde im Sommer gekappt, ein 18-Monats-Programm soll Nivea retten. Gleichzeitig wachsen Eucerin, Aquaphor und La Prairie kräftig. Die Beiersdorf-Aktie steht auf Mehrjahrestief, die Bewertung ist trotzdem nicht billig. Unsere Beiersdorf Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen hergeben und was die Beiersdorf Aktienprognose für 2027 bestimmt.

Sie ist eine der bekanntesten Marken der Welt – und ausgerechnet sie ist zum Problem geworden. Die Kernmarke Nivea schrumpft, Beiersdorf musste im Sommer die Prognose senken und ein Sanierungsprogramm starten. Die Beiersdorf-Aktie schloss am Freitag bei 84,20 Euro. Im März war sie nach einem enttäuschenden Ausblick an einem Tag um bis zu 20 Prozent eingebrochen, Ende Oktober fiel sie zeitweise unter 80 Euro. Diese Beiersdorf Aktienanalyse zeigt, wo die Hamburger stehen und was die Beiersdorf Aktienprognose jetzt bestimmt.

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Beiersdorf Aktienanalyse: Nivea wird zum Sanierungsfall – kommt 2027 die Wende für die Aktie?
Bild: Ki-generiert
Konzernumsatz im dritten Quartal
2,4 Mrd. €
Organische Umsatzveränderung im dritten Quartal
−1,3 %
Ziel für die bereinigte EBIT-Marge 2026, nach 14,0 Prozent
mind. 11,8 %
Laufzeit des Turnaround-Programms für Nivea
18 Monate
Quelle: Beiersdorf, Quartalsmitteilung Oktober 2026; dpa-AFX; Kurs Xetra 13. November 2026

Steckbrief

Unternehmen
Beiersdorf AG
Sitz
Hamburg
Ticker
BEI (Xetra)
Index
DAX
Kurs
84,20 Euro
KGV
rund 23
Dividendenrendite
rund 1,2 Prozent
Vorstandschef
Vincent Warnery
Großaktionär
maxingvest (Familie Herz)

Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista

Die Ausgangslage

Vom Wachstumsstar zum Sorgenkind

Noch 2024 wuchs Beiersdorf schneller als die Konkurrenz. Zwei Jahre später kämpft die Beiersdorf Aktie mit dem Ruf eines Sanierungsfalls.

Der Abstieg kam in Etappen. Anfang März enttäuschte Beiersdorf mit einem Ausblick auf ein nur flaches bis leicht wachsendes Geschäft – die Aktie brach zeitweise um 20 Prozent ein. Am 3. August folgte der nächste Schlag: Weil sich Nivea langsamer erholt als erhofft, kappte der Konzern die Prognose und startete ein auf 18 Monate angelegtes Turnaround-Programm. Für 2026 rechnet Beiersdorf nun im Konsumgeschäft und im Gesamtkonzern mit einem organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Zuvor war eine stabile bis leicht positive Entwicklung geplant.

Die Quartalszahlen

Nivea schrumpft langsamer, die Derma-Marken glänzen

Für jede Beiersdorf Aktienanalyse gilt: Der Konzern ist mehr als Nivea – und genau das hält ihn im Moment zusammen.

Im dritten Quartal erzielte Beiersdorf einen Konzernumsatz von 2,4 Milliarden Euro, organisch 1,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Umsatz mit Nivea schrumpfte weiter, aber nicht mehr so stark wie im ersten Halbjahr. Den Abverkauf an Endverbraucher wertet das Management als erstes Indiz, dass die Neuausrichtung greift – das Wachstum liegt dort aber noch unter dem Marktdurchschnitt. Kräftig zulegen konnten die Dermatologie-Marken Eucerin und Aquaphor, die vor allem in Apotheken verkauft werden, sowie die Luxusmarke La Prairie. Die Klebstofftochter tesa blieb wegen schwacher Nachfrage außerhalb Europas hinter dem Vorjahr zurück.

Im vierten Quartal erwarten wir noch eine negative Entwicklung – 2027 dann wieder Wachstum.

Vincent Warnery, Vorstandschef von Beiersdorf, laut dpa zu den Zahlen des dritten Quartals 2026, sinngemäß

Der Ausblick

Marge sinkt auf 11,8 Prozent: der Preis des Neustarts

Die Rettung von Nivea kostet Geld. Für 2026 peilt Beiersdorf eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 11,8 Prozent an, nach 14,0 Prozent im Vorjahr. Das Geld fließt in Werbung, neue Produkte und die Neuausrichtung der Marke auf jüngere Kunden. Konzernchef Vincent Warnery erwartet für das vierte Quartal noch einen Umsatzrückgang, ab 2027 soll es wieder aufwärtsgehen. Für die Beiersdorf Aktienprognose ist dieses Versprechen der Dreh- und Angelpunkt: Gelingt 2027 die Rückkehr zu Wachstum, dürfte auch die Marge wieder steigen.

Die Bewertung

KGV um 23: Qualitätsprämie ohne Wachstum

Trotz des Kursrückgangs ist die Beiersdorf Aktie kein Schnäppchen. Mit einem KGV von rund 23 wird sie höher bewertet als der Konsumgüter-Nachbar Henkel mit rund 17. Die Dividendenrendite liegt bei nur rund 1,2 Prozent. Die Börse zahlt also weiterhin eine Prämie für die starken Marken und die solide Bilanz – aber ohne Wachstum lässt sich diese Prämie auf Dauer schwer rechtfertigen. Für Anleger heißt das: Die Bewertung setzt eine erfolgreiche Wende bei Nivea bereits teilweise voraus.

Die Analysten

Skepsis überwiegt: die Wende muss erst kommen

Die Analysten sind vorsichtig geworden. MWB Research rät mit einem Kursziel von 95 Euro zum Kauf und spricht von ersten Anzeichen einer Stabilisierung, betont aber: Die Wende bei Nivea stehe noch aus. Schon nach dem enttäuschenden März-Ausblick hatten JPMorgan und Jefferies den Ausblick als mau bezeichnet und einen Korrekturbedarf bei den Gewinnschätzungen gesehen. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.

Die Szenarien

Beiersdorf Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Nivea dreht 2027

    Das Turnaround-Programm greift, Nivea wächst ab dem Frühjahr wieder, die Marge steigt. Dann könnte die Beiersdorf-Aktie Richtung des MWB-Ziels von 95 Euro laufen.

  2. Szenario 2: Zähe Erholung

    Die Derma-Marken wachsen weiter, Nivea stabilisiert sich nur langsam. Die Aktie pendelt zwischen 78 und 92 Euro.

  3. Szenario 3: Die Wende bleibt aus

    Nivea schrumpft auch 2027, die Marge bleibt niedrig. Dann droht ein Rückfall unter das Oktober-Tief von gut 79 Euro.

  1. Anfang März 2026

    Jahreszahlen 2025

    Enttäuschender Ausblick, Aktie bricht ein

  2. 3. August 2026

    Prognosesenkung

    Turnaround-Programm für Nivea

  3. Ende Oktober 2026Jetzt

    Q3-Zahlen

    Prognose bestätigt, Nivea schrumpft langsamer

  4. Anfang März 2027

    Jahreszahlen

    Ausblick auf das Wachstumsjahr 2027

Quelle: Beiersdorf; dpa-AFX; Stand 14. November 2026

Häufige Fragen zur Beiersdorf Aktienanalyse

Warum ist die Beiersdorf-Aktie so schwach?
Weil die Kernmarke Nivea schrumpft und Beiersdorf im August die Prognose senken musste. Für 2026 erwartet der Konzern einen organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 2,4 Milliarden Euro, organisch 1,3 Prozent unter dem Vorjahr. Eucerin, Aquaphor und La Prairie wuchsen, Nivea und tesa schrumpften.

Wann soll Beiersdorf wieder wachsen?
Konzernchef Vincent Warnery rechnet ab 2027 wieder mit Wachstum.

Wie ist die Aktie bewertet?
Mit einem KGV von rund 23 und einer Dividendenrendite von rund 1,2 Prozent.

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